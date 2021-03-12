Іноземна компанія хотіла "нагріти руки" на ремонті автодороги державного значення на Харківщині, - СБУ
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СБУ спільно з обласною Службою автомобільних доріг у Харківській області запобігла збиткам державного бюджету більш ніж на 1 млрд грн. Махінацію планував менеджмент іноземної компанії під час виконання дорожніх робіт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Йдеться про тендер на проведення ремонту однієї з автодоріг державного значення на Харківщині у 2020 році. Фінансування робіт мали забезпечувати з державного бюджету України, а їхня очікувана вартість становила понад 1,3 млрд грн.
Під час аналізу тендерної документації співробітники СБ України виявили, що менеджмент іноземної комерційної структури, яка брала участь у торгах, надав підроблену документацію. Через недостовірно подану пропозицію компанія мала всі шанси стати переможцем тендера.
"Встановлено, що асфальтобетонного заводу, який вказаний у документації, взагалі не існує, за його "адресою" розташовується пустир. Також у пропозиції іноземної компанії виявлено інші суттєві невідповідності вимогам тендерної документації. За висновками експертів, виконання робіт недоброякісним підрядником могло призвести до розкрадання десятків мільйонів бюджетних коштів", - наголошують у СБУ.
Завдяки своєчасному інформуванню СБУ керівництво держпідприємства відхилило тендерну пропозицію іноземної компанії через порушення законодавства.
Будь ласка, зачекайте...
"Нагреть руки" на махинациях со "строительством дорог" могут только отечественные компании.
Мабуть,пуэрториканская...
При чем тут безопасность страны, кто скажет? Террористы бегают с оружием на 10% Украины, а они черт знает чем заняты!