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Іноземна компанія хотіла "нагріти руки" на ремонті автодороги державного значення на Харківщині, - СБУ

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Іноземна компанія хотіла

СБУ спільно з обласною Службою автомобільних доріг у Харківській області запобігла збиткам державного бюджету більш ніж на 1 млрд грн. Махінацію планував менеджмент іноземної компанії під час виконання дорожніх робіт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Йдеться про тендер на проведення ремонту однієї з автодоріг державного значення на Харківщині у 2020 році. Фінансування робіт мали забезпечувати з державного бюджету України, а їхня очікувана вартість становила понад 1,3 млрд грн.

Під час аналізу тендерної документації співробітники СБ України виявили, що менеджмент іноземної комерційної структури, яка брала участь у торгах, надав підроблену документацію. Через недостовірно подану пропозицію компанія мала всі шанси стати переможцем тендера.

"Встановлено, що асфальтобетонного заводу, який вказаний у документації, взагалі не існує, за його "адресою" розташовується пустир. Також у пропозиції іноземної компанії виявлено інші суттєві невідповідності вимогам тендерної документації. За висновками експертів, виконання робіт недоброякісним підрядником могло призвести до розкрадання десятків мільйонів бюджетних коштів", - наголошують у СБУ.

Завдяки своєчасному інформуванню СБУ керівництво держпідприємства відхилило тендерну пропозицію іноземної компанії через порушення законодавства.

Іноземна компанія хотіла нагріти руки на ремонті автодороги державного значення на Харківщині, - СБУ 01
Іноземна компанія хотіла нагріти руки на ремонті автодороги державного значення на Харківщині, - СБУ 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Какой страны эта иностранная компания?
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12.03.2021 12:37
+3
Аж от души отлегло.
"Нагреть руки" на махинациях со "строительством дорог" могут только отечественные компании.
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12.03.2021 12:43
+3
ах уж это иностранцы. Нужно отдать все "своим"
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12.03.2021 13:05
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красавцы.... аплодирую стоя....
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12.03.2021 12:37 Відповісти
Это все ******-государство греет руки чиновников,наживаясь на иностранных компаниях...
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12.03.2021 13:42 Відповісти
Какой страны эта иностранная компания?
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12.03.2021 12:37 Відповісти
скоріш за все свої доморощені, лише так закрутили.
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12.03.2021 13:13 Відповісти
іноземці хотіли побудувати чудову довговічну дорогу за невеликі гроші, а ефесбеу цьому перешкодило?! Иностранная компания хотела "нагреть руки" на ремонте автодороги госзначения на Харьковщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5887
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12.03.2021 12:37 Відповісти
Аж от души отлегло.
"Нагреть руки" на махинациях со "строительством дорог" могут только отечественные компании.
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12.03.2021 12:43 Відповісти
турки зеленского. 100%
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12.03.2021 12:47 Відповісти
Азербайджанцы . Они хорошо делают дороги .
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12.03.2021 13:01 Відповісти
Кацапи?
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12.03.2021 12:47 Відповісти
украинские офшорники подсуетились, решили еще "наварить монету" ,создав в какой то стране "велике дорожне крадівництво" в Украине
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12.03.2021 12:49 Відповісти
ах уж это иностранцы. Нужно отдать все "своим"
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12.03.2021 13:05 Відповісти
и какая ж иностранная компания в пограничной Харьковской области шо-то строить собиралась?
Мабуть,пуэрториканская...
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12.03.2021 13:13 Відповісти
Зимбабва ближе
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12.03.2021 14:41 Відповісти
Автодорожники от СБУ не объяснят в чем смысл стационарных асфальтобетонных заводов, когда локация строительства дорог постоянно в движении?)))
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12.03.2021 13:28 Відповісти
Монополию на ремонт дорог, а также асфальтовый завод принадлежал Кернесу. Теперь все это принадлежит пасенку. Каждый год выделялось 2.7 млрд грн на ремонт окружной дороги, которой сейчас нет вообще. А в этом году снова делают дорогу Пятихатки - Дергачи (ее делали,10 км, в прошлом, но машины асфальтового завода Кернеса ее раздолбали). Сейчас прямо к асфальтному заводу Кернеса все снимают и делают заново. И так каждый год, а окружной нет. Делайте выводы. Все это показуха для работы СБУ и для болвана Зеленского.
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12.03.2021 13:38 Відповісти
Два останні слова,це просто цімес,як кажуть одноплемінники Пре3,14здента.Воно все робить для народу,і я навіть знаю назву цього народу,й Беня один з них.
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24.03.2021 19:59 Відповісти
Это все ******-государство греет руки чиновников,наживаясь на иностранных компаниях...
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12.03.2021 13:41 Відповісти
СБУ не желает вакцинировать людей по домам? То они контрабандой сигарет заняты, теперь дорогами обеспокоены.
При чем тут безопасность страны, кто скажет? Террористы бегают с оружием на 10% Украины, а они черт знает чем заняты! Іноземна компанія хотіла "нагріти руки" на ремонті автодороги державного значення на Харківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8704
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12.03.2021 13:42 Відповісти
Знаю з свого досвіду. Чиновники видумують умови тендеру такі, щоб виграли тільки їхні фірми, а іноземні (особливо чесні новачки) не можуть виконати всіх умов тендеру. Якби іноземці виграли б тендер, вони швидко побудували б ******** асфальтний завод і якісно зробили б роботу (не вигравши тендер, будувати завод немає сенсу). Іноземці просто не хотіли платити відкати українським супер злодіям, а СБУшники дебіли.
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12.03.2021 13:53 Відповісти
Российская компания-єто иностранная компания?
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12.03.2021 14:10 Відповісти
А как же адинарот, конечно же нет
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12.03.2021 14:44 Відповісти
 
 