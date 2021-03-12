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Дві школи в Києві закрили на карантин через COVID-19, ще 460 класів у 182 школах перевели на дистанційне навчання, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Дві школи в Києві закрили на карантин через COVID-19, ще 460 класів у 182 школах перевели на дистанційне навчання, - Кличко

У Києві закрили на карантин дві школи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Через зростання захворюваності на коронавірус, ми були змушені повністю закрити на карантин дві школи в столиці", - сказав Кличко.

Він також зазначив, що на дистанційному навчанні на сьогодні перебувають 460 класів у 182 школах міста.

"Загалом хворих на коронавірус школярів у Києві - 576. Також хворіють 352 педагоги. У 72 дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закрито 92 групи. Наповненість дітей у садочках - майже 50%", - повідомив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві через COVID-19 померли 23 людини, одужали - 428, виявили 896 нових випадків, - Кличко

Автор: Наталя Джума
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всі школи треба закривати: діти поширюють вірус дуже швидко
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12.03.2021 12:52 Відповісти
Школы возможно и надо закрывать, скоро каникулы можно обьединить это мероприятие с каникулами. Но вот про то, что дети являются суперпереносчиками -это антинаучный бред. Гриппа да, аденовирусной инфекции тем более, но не Ковида. Мессежд про "детей-убийц" неоднократно озвучивала мега эксперт от Богатыревой - Ольга Голубовская, но там клейма негде ставить.
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12.03.2021 12:56 Відповісти
 
 