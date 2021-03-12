Дві школи в Києві закрили на карантин через COVID-19, ще 460 класів у 182 школах перевели на дистанційне навчання, - Кличко
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У Києві закрили на карантин дві школи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.
"Через зростання захворюваності на коронавірус, ми були змушені повністю закрити на карантин дві школи в столиці", - сказав Кличко.
Він також зазначив, що на дистанційному навчанні на сьогодні перебувають 460 класів у 182 школах міста.
"Загалом хворих на коронавірус школярів у Києві - 576. Також хворіють 352 педагоги. У 72 дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закрито 92 групи. Наповненість дітей у садочках - майже 50%", - повідомив Кличко.
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Андрей Сафронов fe1e6645
показати весь коментар12.03.2021 12:52 Відповісти Мені подобається 0
Propan
показати весь коментар12.03.2021 12:56 Відповісти Мені подобається 1
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