КМДА про заборону роботи транспорту в разі локдауну в Києві: рішення будемо ухвалювати зважаючи на ситуацію

КМДА заявили, що поки не знають, чи будуть забороняти роботу громадського транспорту в разі потрапляння столиці в "червону" зону карантину і введенняв Києві локдауну.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Київ був у ситуаціях, коли в період локдауну в місті як працював, так і не працював громадський транспорт.

"Такі рішення будуть прийматися в майбутньому, швидше за все, виходячи з ситуації поточної, яка буде на той момент в місті. Незалежно від кількості хворих", - заявив Поворозник.

Він зазначив, що рішення про заборону роботи громадського транспорту в разі введення в столиці локдауну буде прийматися окремо.

Читайте: Дві школи в Києві закрили на карантин через COVID-19, ще 460 класів у 182 школах перевели на дистанційне навчання, - Кличко

"Причому будемо дуже серйозно думати, як забезпечити роботу міста в режимі локдауну. Якщо згадаєте квітень-травень, то робота транспорту в спецрежимі не надто відповідала потребам міста", - сказав Поворзник.