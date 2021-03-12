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КМДА про заборону роботи транспорту в разі локдауну в Києві: рішення будемо ухвалювати зважаючи на ситуацію

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

КМДА про заборону роботи транспорту в разі локдауну в Києві: рішення будемо ухвалювати зважаючи на ситуацію

КМДА заявили, що поки не знають, чи будуть забороняти роботу громадського транспорту в разі потрапляння столиці в "червону" зону карантину і введенняв Києві локдауну.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Київ був у ситуаціях, коли в період локдауну в місті як працював, так і не працював громадський транспорт.

"Такі рішення будуть прийматися в майбутньому, швидше за все, виходячи з ситуації поточної, яка буде на той момент в місті. Незалежно від кількості хворих", - заявив Поворозник.

Він зазначив, що рішення про заборону роботи громадського транспорту в разі введення в столиці локдауну буде прийматися окремо.

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"Причому будемо дуже серйозно думати, як забезпечити роботу міста в режимі локдауну. Якщо згадаєте квітень-травень, то робота транспорту в спецрежимі не надто відповідала потребам міста", - сказав Поворзник.

Автор: Анастасія Потіха
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Ніде в світі на закривали метро, навіть і Китаї та Італії минулого року.
Тільки влада ЗЕбілів таке придумала.
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12.03.2021 12:55 Відповісти
КГГА о запрете работы транспорта в случае локдауна в Киеве: решение будем принимать исходя из ситуации

Правильно. Пусть Стёпа (он в Индии уже всех знает) выпишет в Киев велорикш. Привязать каждому кассовый аппарат на спину, и пусть гасают.
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12.03.2021 12:56 Відповісти
Да-да. Судя по короновирусным заметкам сегодня, их количеству, осталось только шутить.
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12.03.2021 12:58 Відповісти
Судячі з усього колаборанти закриють все, тоді коли їх будуть зносить за вагнергейт. Тому мерзота і вкидає в медія черговий шмат зеленого лайна типу про зупинку транспотру про контроль медіа... Не втечете... як казав Т.Г. Шевченко.
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12.03.2021 13:12 Відповісти
ребята не шутите с транспортом больше
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12.03.2021 15:34 Відповісти
ребята не шутите с транспортом больше
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12.03.2021 16:03 Відповісти
 
 