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грип (304) Київ (13832) Кличко (2814) ГРВІ (144)

У Києві зростає кількість хворих на грип та ГРВІ: за тиждень захворіли майже 18 тис. осіб

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У Києві зростає кількість хворих на грип та ГРВІ: за тиждень захворіли майже 18 тис. осіб

У Києві продовжує зростати кількість хворих на грип та ГРВІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Хочу зазначити, що і надалі збільшується в Києві кількість хворих на грип та ГРВІ. За даними "Київського міського лабораторного центру МОЗ України", минулого тижня в столиці зареєстрували майже 18 000 хворих. Це на 20 відсотків більше порівняно з попереднім тижнем", - повідомив Кличко.

Так, захворіли понад 10 700 дорослих та більш як 7000м дітей. Половина хворих дітей – шкільного віку. До медзакладів госпіталізували 719 хворих, зокрема – 37 дітей.

"Ще раз закликаю всіх берегтися. Дотримуватися елементарних правил. І за перших ознак хвороби – звертатися до лікарів", - наголосив Віталій Кличко.

Також читайте: За добу в Києві через COVID-19 померли 23 людини, одужали - 428, виявили 896 нових випадків, - Кличко

Автор: Наталя Джума
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дайте вгадаю: заражені- ковідіотні маскоборці?
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12.03.2021 12:57 Відповісти
В Киеве растет количество больных гриппом и ОРВИ: за неделю заболели почти 18 тыс. человек - Цензор.НЕТ 5904
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12.03.2021 13:02 Відповісти
У Києві зростає кількість хворих на грип та ГРВІ: за тиждень захворіли майже 18 тис. осіб - Цензор.НЕТ 349
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12.03.2021 13:04 Відповісти
 
 