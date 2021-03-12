У Києві зростає кількість хворих на грип та ГРВІ: за тиждень захворіли майже 18 тис. осіб
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У Києві продовжує зростати кількість хворих на грип та ГРВІ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.
"Хочу зазначити, що і надалі збільшується в Києві кількість хворих на грип та ГРВІ. За даними "Київського міського лабораторного центру МОЗ України", минулого тижня в столиці зареєстрували майже 18 000 хворих. Це на 20 відсотків більше порівняно з попереднім тижнем", - повідомив Кличко.
Так, захворіли понад 10 700 дорослих та більш як 7000м дітей. Половина хворих дітей – шкільного віку. До медзакладів госпіталізували 719 хворих, зокрема – 37 дітей.
"Ще раз закликаю всіх берегтися. Дотримуватися елементарних правил. І за перших ознак хвороби – звертатися до лікарів", - наголосив Віталій Кличко.
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