Перевірка в лютому виявила в київському будинку для літніх людей, де сталася пожежа, 42 порушення, - КМДА

У будинку для літніх людей "Срібний вік" у Подільському районі, де сталася пожежа, проводилася позапланова перевірка з 4 по 17 лютого, тоді були виявлені 42 порушення правил пожежної безпеки та два порушення Кодексу цивільного захисту України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У закладі проводилася позапланова перевірка із 4 до 17 лютого. Тоді було виявлено 42 порушення правил пожежної безпеки та два порушення Кодексу цивільного захисту України, щодо яких складено відповідний акт. Власнику дано термін на усунення порушень", - йдеться у повідомленні.

ТОВ "Срібний вік. Еліт" зареєстровано в Дарницькому районі. Районна державна адміністрація неодноразово зверталася до закладу з проханням внести дані до реєстру надавачів соціальних послуг. Проте суб’єкт здійснення діяльності на це ніяк не відреагував. Зазначається, що відповідальність за невнесення даних до реєстру не передбачена.

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Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю рятувальники ліквідували пожежу на даху будинку для літніх людей у Подільському районі Києва, евакуйовано 80 осіб - 65 літніх людей та 15 осіб персоналу. Постраждалих немає.