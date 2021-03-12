Мінімальна зарплата лікаря має бути 23 тис. грн, медсестри - 17 тис. грн, - Степанов
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Згідно із законопроєктом, підготовленим Міністерством охорони здоров'я, мінімальна заробітна плата лікаря має становити 23 тисячі гривень, а середнього медичного персоналу - 17 тисяч гривень.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час зустрічі з персоналом КНП "Новояворівська районна лікарня ім. Ю.Липи" на Львівщині, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Немає жодного аргументу, який би змусив мене припинити боротися за підвищення заробітної плати для медиків. Я відстоюю позицію, що мінімальна зарплата лікаря має бути 23 тисячі гривень, середнього медичного персоналу – 17 тисяч гривень, молодшого – 12 тисяч гривень. МОЗ розробив відповідний законопроєкт, і ми будемо робити все, аби його ухвалили якомога швидше", - запевнив Степанов.
Він наголосив, що пріоритетом для МОЗ є не реформування системи охорони здоров'я, а побудова нової якісної медицини, і ключовою тут є взаємодія з медичними працівниками.
Будь ласка, зачекайте...
а не должно с потолка 23, 17 тысяч или 4 тысячи
Нардеп от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca индийского производства (CoviShield). Об этом он сообщил в Facebook.
До этого лидер «ЕС», экс-президент Петр Порошенко назвал эту вакцину «г*вном».
«Сегодня вакцинировался Covishield в Одессе. Хочу сразу объяснить: во флаконе 10 доз, после открытия они портятся через 6 часов. Поэтому по специальной программе после медиков остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинации», - написал Гончаренко.
Они бы ещё так лечили.
- Нет, потому что за горами....
кому супчик жидковат....а кому-то это за национальность или образ жизни ))))
До конца года в Украине должен заработать механизм сооплаты за медицинские услуги. Он предполагает внесение пациентом доплаты, если тот хочет получить помощь не от обычного, а от хорошего врача.
Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, председатель временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения Михаил Радуцкий.(с)
Эта мерзота, которая Радуцкий, уже совсем охренел, похоже.