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Новини Політика України
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заробітна плата (1015) лікарі (1099) медсестра (26) Степанов Максим (2011)

Мінімальна зарплата лікаря має бути 23 тис. грн, медсестри - 17 тис. грн, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінімальна зарплата лікаря має бути 23 тис. грн, медсестри - 17 тис. грн, - Степанов

Згідно із законопроєктом, підготовленим Міністерством охорони здоров'я, мінімальна заробітна плата лікаря має становити 23 тисячі гривень, а середнього медичного персоналу - 17 тисяч гривень.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час зустрічі з персоналом КНП "Новояворівська районна лікарня ім. Ю.Липи" на Львівщині, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Немає жодного аргументу, який би змусив мене припинити боротися за підвищення заробітної плати для медиків. Я відстоюю позицію, що мінімальна зарплата лікаря має бути 23 тисячі гривень, середнього медичного персоналу – 17 тисяч гривень, молодшого – 12 тисяч гривень. МОЗ розробив відповідний законопроєкт, і ми будемо робити все, аби його ухвалили якомога швидше", - запевнив Степанов.

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Він наголосив, що пріоритетом для МОЗ є не реформування системи охорони здоров'я, а побудова нової якісної медицини, і ключовою тут є взаємодія з медичними працівниками.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Ага, а зарплата учителя должна быть $4000. Брехло ты зеленое.
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12.03.2021 13:04
+7
ключевое и манящее слово - должна.
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12.03.2021 13:06
+7
в основном все врачи, кроме пары-тройки именно врачей, с которыми мне довелось столкнутся, должны еще доплачивать за то, что они могут "бесплатно" нас лечить.
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12.03.2021 13:06
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за какие шиши?
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12.03.2021 13:03 Відповісти
Ну... если степашка перестанет воровать... Да только этого не будет никогда. Денег нет - клоуны деньги украли.
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12.03.2021 13:05 Відповісти
Ага, ага! Вони б ще навчились працювати на такі гроші!
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12.03.2021 15:16 Відповісти
Ага, а зарплата учителя должна быть $4000. Брехло ты зеленое.
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12.03.2021 13:04 Відповісти
Мегабарыга Степанов , почему вакцину закупаешь в три раза дороже номинала ? Зебанарий Каломоя враги народа
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12.03.2021 13:14 Відповісти
спросите гройсмана...в его кабинете реально проработали этот вопрос с зарплатами, доплатами, пенсиями и субсидиями по стране...всё сбалансировано и взамно связано...
а не должно с потолка 23, 17 тысяч или 4 тысячи
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12.03.2021 13:15 Відповісти
Верно. Она должна быть(зарплата). Но ее НЕТ, а есть "получка", по принципу " тому дам, а тобі не дам". Поэтому одним все, а другим (более 90%) "облизня".
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12.03.2021 16:32 Відповісти
ключевое и манящее слово - должна.
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12.03.2021 13:06 Відповісти
А клоун казав: "Я нікаму нечаво не должен. Кроме мамє Рімє і папє-профессору"
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12.03.2021 13:18 Відповісти
Нуа, это осел оманский ничего не должен. А зарплата - должна. Она об этом знает, что должна? Степашка ей рассказал?
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12.03.2021 13:19 Відповісти
Если снизить неэффективным чиновникам зарплаты в два раза и сократить их количество хотя б на процентов тридцать, то можно и поднять врачам))
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12.03.2021 13:06 Відповісти
Я не стану спорить, не владею цифрами. Но! Буквально вчера я заглянул на мариупольский сайт "Работа в Мариуполе". Результат: приблизительно процентов 80, не менее объяв- требуются охранники. Я и обалдел- они требуются совершенно везде! Они нужны в самые разные конторы и конторки. Не много они там получают, но- их огромное количество! Не знаю- почему.
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12.03.2021 13:11 Відповісти
люблин не принял?
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12.03.2021 13:18 Відповісти
Нет. Ещё надо бабло заработать, как минимум два контракта.
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12.03.2021 13:21 Відповісти
В Киеве такая же лабуда-охранники, грузчики и кассиры с уборщицами.
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12.03.2021 13:30 Відповісти
Возможно в "титушки" рекрутируют или (чем черт не шутит) - в "попучленцы".
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12.03.2021 17:04 Відповісти
в основном все врачи, кроме пары-тройки именно врачей, с которыми мне довелось столкнутся, должны еще доплачивать за то, что они могут "бесплатно" нас лечить.
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12.03.2021 13:06 Відповісти
Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців
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12.03.2021 13:07 Відповісти
Посмотрела ,это кошмар ! Выбрали «слуг»мразей , супер жлобье , шут «янелох» преступник
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12.03.2021 13:28 Відповісти
Авжеж, авжеж, "запарєбріку!

Нардеп от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca индийского производства (CoviShield). Об этом он сообщил в Facebook.
До этого лидер «ЕС», экс-президент Петр Порошенко назвал эту вакцину «г*вном».
«Сегодня вакцинировался Covishield в Одессе. Хочу сразу объяснить: во флаконе 10 доз, после открытия они портятся через 6 часов. Поэтому по специальной программе после медиков остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинации», - написал Гончаренко.
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12.03.2021 14:26 Відповісти
опять станок на полную мощь? Минимальная зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медсестры - 17 тыс. грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 9430
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12.03.2021 13:07 Відповісти
Многие умрут при такой зарплате врача . Минимальная зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медсестры - 17 тыс. грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 3996
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12.03.2021 13:08 Відповісти
С нашей своеобразной экономикой, здесь тогда буханка хлеба будет 200 гривен стоить. Прямо на следующий день. Минимальная зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медсестры - 17 тыс. грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 7846
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12.03.2021 13:09 Відповісти
а он сам за такие гроши пойдёт, даже санитаром работать?
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12.03.2021 13:09 Відповісти
Под конец срока могут и повысить, чтобы голоса набрать.
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12.03.2021 13:10 Відповісти
хоть 1000 раз скажи -Халва ..во рту слаще не станет ..
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12.03.2021 13:10 Відповісти
Минимальная зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медсестры - 17 тыс. грн, - Степанов

Они бы ещё так лечили. Минимальная зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медсестры - 17 тыс. грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 1479
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12.03.2021 13:11 Відповісти
Сдается мне, что єтот фраерок п...здит!
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12.03.2021 13:13 Відповісти
"Мульку гонит".
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12.03.2021 17:05 Відповісти
тогда в преподавателей ,обучающих "врвчей" от слова "врачевать" должна быть в разы больше,а в технического персонала учебных заведений, на уровне среднего медицинского персонала,,,
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12.03.2021 13:13 Відповісти
Згідно Стєпашкиного прейскуранта , робота лікаря в Україні ,цінується більш ніж в чотири рази менше ніж вчителя . Навіть до 1 тис доларів не дотягує . Мінімальна зарплата лікаря має бути 23 тис. грн, медсестри - 17 тис. грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 5775 .
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12.03.2021 13:14 Відповісти
Саме цю вимогу юлька-вароффка і ставила обов"язковою умовою для підтримки вашого бюджету на цей рік. Зелений борцун-благодєтєль.
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12.03.2021 13:14 Відповісти
- Может ли в Армении быть коммунизм?
- Нет, потому что за горами....
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12.03.2021 13:19 Відповісти
...високими.
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12.03.2021 13:32 Відповісти
І керувати країною мають розумні люди, а не трупа мандрівних клоунів.
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12.03.2021 13:22 Відповісти
Nu uzh net, po ljubomu v uchilki nado idti, taki 4000 baksikov v razi bolsjhe tovo chto eto chodo glagolit.
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12.03.2021 13:23 Відповісти
У степашки осложнения в мозжечке от ковида
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12.03.2021 13:23 Відповісти
Тяжкий спадок від Рената
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12.03.2021 13:33 Відповісти
Щас! А судьи с прокурорами тогда чем харчеваться будут? Мінімальна зарплата лікаря має бути 23 тис. грн, медсестри - 17 тис. грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 7468
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12.03.2021 13:23 Відповісти
а кто же столько налогов на такую зарплату медсестрам должен заплатить?
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12.03.2021 13:27 Відповісти
на прошлой недели опубликовали зарплаты главврачей районных больниц черновицкой области-так там суммы в месяц доходят до 90 тысяч- а у врачей 6-8 соотвественно-
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12.03.2021 13:28 Відповісти
"Начальство очки гребе, а ми синці лопатою вигребаємо." (с)
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12.03.2021 15:03 Відповісти
Никто и не спорит, только вот и ты за свои "подвиги" должен в тюрьме сидеть.
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12.03.2021 13:29 Відповісти
...біля параші.
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12.03.2021 13:31 Відповісти
Уууууууууууу.... І пика Стєпашкі варенею намазана.
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12.03.2021 13:31 Відповісти
Интересно, кого больше не хватает: врачей или медсестер?
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12.03.2021 13:37 Відповісти
должна быть!....а вот у госчиновников и судей по 300 000 грн НЕ должна быть...и шо???
кому супчик жидковат....а кому-то это за национальность или образ жизни ))))
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12.03.2021 13:39 Відповісти
С ТАКИМИ ЦЕНАМИ НА ВСЕ КАК СЕЙЧАС - ЗАРПЛАТЫ ТАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У ВСЕХ
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12.03.2021 13:41 Відповісти
Вот как они хотят поднять з/платы врачей, наслаждайтесь:
До конца года в Украине должен заработать механизм сооплаты за медицинские услуги. Он предполагает внесение пациентом доплаты, если тот хочет получить помощь не от обычного, а от хорошего врача.
Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, председатель временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения Михаил Радуцкий.(с)
Эта мерзота, которая Радуцкий, уже совсем охренел, похоже.
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12.03.2021 13:48 Відповісти
Ха-ха. Вам обычного врача или хорошего?) Шо на базаре...
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12.03.2021 15:04 Відповісти
Бла-бла-бла - это все ,а Степанову , крадуцкому , зеленскому -миллиардные откаты
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12.03.2021 13:52 Відповісти
Степок, тобі ще пів бюджету підкинуть? Не всерешся пилять?
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12.03.2021 13:57 Відповісти
Хоч 10 000 доларів, одне маленьке запитання хто заробить ці кошти, коли борг країни 90 млрд доларів, коли нацполіція і нацгвардія не заробляють ні копійки, коли РФ нав'язала нам війну, яка теж для економіки не є добро. Отже, де ті розумні кроки влади, що дадуть змогу для економічного розвитку?
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12.03.2021 14:01 Відповісти
Авакян этого не переживет!
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12.03.2021 14:02 Відповісти
должна.. но все ушло на распилы и откаты по большому крадивнитству и закупки вакцин у Боготыревой со 100% наваром, поэтому з\п 5 тыщ для мед сестер и 7 врачам
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12.03.2021 14:12 Відповісти
Мінімальна зарплата лікаря має бути 23 тис. грн, медсестри - 17 тис. грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 7488
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12.03.2021 14:28 Відповісти
Навязанная тема про ковид на которую можно все свалиаать и врачи. Остальное для коронобесов не существует , об остальном говорить некогда. Жизни ковидные надо спасать
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12.03.2021 14:29 Відповісти
Нам в больнице доплаты медперсоналу не дают, хотя с нсзу поступают деньги на счет больницы...
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12.03.2021 15:10 Відповісти
говорить и делать - две большие разницы
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12.03.2021 15:18 Відповісти
В першу чергу зарплату треба заробити ,якщо хороший спеціаліст можливо і має право на високу зарплату ,а якщо мало користі і знань за що платити .Ось суддям зробили захмарні зарплати і що професіоналізм виріс ? навпаки суди стали найкорумпованішими .
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12.03.2021 15:39 Відповісти
Вообще-то должен быть х. по колено, но увы или к счастью для иной стати.
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12.03.2021 17:08 Відповісти
От пустомеля, йому щось пообіцяти як дурному з горба зїйти,от немає що йому більше говорити от і несе усяку ахінею, головне знає що таке небуде, але говорить, совість є друже чи ні?
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12.03.2021 19:18 Відповісти
 
 