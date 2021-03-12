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Кулеба подякував Румунії за професійні дії під час порятунку українських моряків із затонулого судна Volgo-Balt 179

Новини Цензор.НЕТ Події

Кулеба подякував Румунії за професійні дії під час порятунку українських моряків із затонулого судна Volgo-Balt 179

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив подяку Румунії за порятунок українських моряків із судна Volgo-Balt 179, яке затонуло в Чорному морі 11 березня.

Слова подяки Кулеба розмістив у твітері, пише Цензор.НЕТ

"Я вдячний Румунії, державній судохідній адміністрації та міністерству оборони за фахові дії та порятунок українських моряків із судна Volgo-Balt 179. У вкрай складних погодних умовах врятовано 10 життів, їм допомагають румунські медики. Пошуки тривають", - зазначив Кулеба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врятовані із затонулого біля берегів Румунії судна українські моряки прибули в порт Констанци і проходять медогляд, - МЗС

Як повідомлялося, 11 березня біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовано, 2 загиблих, тривають пошуки 1 людини. Пізніше МЗС оприлюднив імена загиблих і постраждалих громадян України.

Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.

Так, у січні 2021року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні перебували 10 українців і двоє іноземців. Двоє людей загинули, шістьох врятували, ще четверо зникли безвісти.

Також читайте: Катастрофа суховантажу біля берегів Румунії: стали відомі імена загиблих і постраждалих громадян України. СПИСОК

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
В ноябре 2013-го, на одном из ресурсов, после гибели такого же корыта, в том же Черном море, я написал пространный коммент, о том как это корыто проходило проверку Регистра в Мариуполе. Я стрелял в 10-ку ибо был посвящен во все детали. После получения документов корыто затонуло, со всем экипажем почти, у Крыма.

Так я вот о чем: меня нашел ни кто-то, а Сам Савик Шустер! Мне было предложено выступить на Свободе Слова!!! Я- отказался. Предложили выступить по Скайпу, с закрашиванием моего лица и искажением звука голоса. Я- отказался. Мотивировал тем, что я ещё хочу немного пожить. Его сотрудник очень даже сожалел! А я- нет. Ибо- до сих пор живой. Кулеба подякував Румунії за професійні дії під час порятунку українських моряків із затонулого судна Volgo-Balt 179 - Цензор.НЕТ 1476 Как офис Савика меня нашел- понятия не имею.
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12.03.2021 13:34
+2
к сожалению этим гнилым корытам регистр продлевают а люди идут на них работать те кого на нормальные суда не берут
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12.03.2021 13:22
+2
По ЦН и нашел, думаешь там службы не подвязаны?
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12.03.2021 13:55
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к сожалению этим гнилым корытам регистр продлевают а люди идут на них работать те кого на нормальные суда не берут
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12.03.2021 13:22 Відповісти
давно пора привлекать к ответственности тех кто им продлил документы
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12.03.2021 13:24 Відповісти
В ноябре 2013-го, на одном из ресурсов, после гибели такого же корыта, в том же Черном море, я написал пространный коммент, о том как это корыто проходило проверку Регистра в Мариуполе. Я стрелял в 10-ку ибо был посвящен во все детали. После получения документов корыто затонуло, со всем экипажем почти, у Крыма.

Так я вот о чем: меня нашел ни кто-то, а Сам Савик Шустер! Мне было предложено выступить на Свободе Слова!!! Я- отказался. Предложили выступить по Скайпу, с закрашиванием моего лица и искажением звука голоса. Я- отказался. Мотивировал тем, что я ещё хочу немного пожить. Его сотрудник очень даже сожалел! А я- нет. Ибо- до сих пор живой. Кулеба подякував Румунії за професійні дії під час порятунку українських моряків із затонулого судна Volgo-Balt 179 - Цензор.НЕТ 1476 Как офис Савика меня нашел- понятия не имею.
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12.03.2021 13:34 Відповісти
По ЦН и нашел, думаешь там службы не подвязаны?
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12.03.2021 13:55 Відповісти
У нас тут был крутой парнишка, дослужился до начальника УБОЗа в Черновцах, потом пошел в Тернополь, братву громил аж гай шумел, а потом попал зам начальника порта в Марик, еле ноги унес. Кулеба подякував Румунії за професійні дії під час порятунку українських моряків із затонулого судна Volgo-Balt 179 - Цензор.НЕТ 3945
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12.03.2021 13:58 Відповісти
О,как! Верю, охотно. Потому я и отказался сразу, от заманчивого предложения стать телезвездой.
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12.03.2021 14:00 Відповісти
Так я на Цензоре появился в 2015-м только, в январе, то есть- более чем через год. При этом, друже- мне позвонили на мобильный!!!
Ладно, хрен с ними. Ты- как? Давно не встречались. Ты миновал эту болячку благополучно, надеюсь.
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12.03.2021 13:59 Відповісти
Да пропетлял как то, только нюх терял на три дня, ни кашля, ни температуры, через 8 дней сделал флюр, все чисто, хрен теперь брошу курить. Кулеба подякував Румунії за професійні дії під час порятунку українських моряків із затонулого судна Volgo-Balt 179 - Цензор.НЕТ 8287
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12.03.2021 14:01 Відповісти
Отак от, да?! Ну и Слава Богу. Я тоже курить решил не бросать пока, даже дозу не уменьшать. Но, после того как ты тут отписался, о болячке, я стал тщательно следить за своей способностью различать запахи. Пока- всё ничего.
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12.03.2021 14:03 Відповісти
Та не, там резко пропадает, чеснок от лимона не унюхаешь.
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12.03.2021 14:05 Відповісти
Ага! Понял, благодарю.
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12.03.2021 14:06 Відповісти
де та Волга? у кого купили корито, у росіян?
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12.03.2021 13:39 Відповісти
ага! ясно.
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12.03.2021 14:27 Відповісти
 
 