Кулеба подякував Румунії за професійні дії під час порятунку українських моряків із затонулого судна Volgo-Balt 179
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив подяку Румунії за порятунок українських моряків із судна Volgo-Balt 179, яке затонуло в Чорному морі 11 березня.
Слова подяки Кулеба розмістив у твітері, пише Цензор.НЕТ
"Я вдячний Румунії, державній судохідній адміністрації та міністерству оборони за фахові дії та порятунок українських моряків із судна Volgo-Balt 179. У вкрай складних погодних умовах врятовано 10 життів, їм допомагають румунські медики. Пошуки тривають", - зазначив Кулеба
Як повідомлялося, 11 березня біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовано, 2 загиблих, тривають пошуки 1 людини. Пізніше МЗС оприлюднив імена загиблих і постраждалих громадян України.
Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.
Так, у січні 2021року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".
На затонулому судні перебували 10 українців і двоє іноземців. Двоє людей загинули, шістьох врятували, ще четверо зникли безвісти.
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