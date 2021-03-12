ТСК має заслухати правду від правоохоронців про корупційні схеми на "Укрзалізниці", - Омелян

Члени Наглядової раді "Укрзалізниці" отримують сотні тисяч гривень зарплати, попри те, що фактично довели компанію до банкрутства.

Саме тому Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, створена для перевірки фінансового стану УЗ, має заслухати правоохоронні органи, які довгий чай розслідували корупційні схеми в УЗ. Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У мене було спілкування з регіонами, було багато представників ОТГ і областей. УЗ звертається до них з проханням компенсувати вартість пасажирських перевезень залізничним транспортом. І кожне ОТГ витягує гроші - хтось 100 тис. зі свого бюджету, хтось 200 тис. гривень. Для них це великі гроші! І ці всі керівники ОТГ мені кажуть: "Володимире, а як ми таке можемо робити, коли знаємо, що поки ми витягуємо останні копійки, члени Наглядової ради УЗ отримують зарплати в кількасот тисяч гривень кожен. До того ж довели компанію фактично до банкрутства", - розповів Омелян.

Саме тому, наголосив колишній міністр, Тимчасова слідча комісія, створена парламентом, має заслухати всі позиції, а також запросити правоохоронні органи, які давно займаються УЗ і почути від них всю правду щодо тих корупційних схем, про які вже говорять всі, на багато мільярдів гривень.

На його переконання, зараз Наглядова рада намагається уникнути відповідальності, адже її члени як ніхто причетні до фінансової кризи останніх років.

"ТСК має розглядати період 2017-2020 років. Нове правління (з головою Володимиром Жмаком. – Ред.) приступило до своїх обов’язків фактично лише в другій половині 2020 року. А от Наглядова рада працює вже декілька років поспіль, і в багатьох з її членів влітку цього року завершується контракт. Тому не дивно, що Наглядова рада намагається забруднити репутацію інших, щоб здаватися білою", - впевнений Омелян.

Як відомо, Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію, щоб розслідувати фінансові проблеми на УЗ, які виникли протягом трьох останніх років, з 2017 по 2020 рік. ТСК вже провела засідання: на нього запросили лише членів Наглядової ради та міністра інфраструктури. А за результатами засідання ТСК звернулась до Кабміну та Наглядової ради щодо оцінки діяльності саме останнього керівника – хоча він приступив до своїх обов’язків лише пів року тому.

Тим часом з’ясувалося, що зарплати членів Наглядової ради перевищували законний рівень більш ніж у 30 разів. Так, за даними економіста Бориса Кушнірука, згідно з законом, їхні зарплати не можуть бути більшими ніж у 22 рази вищими від середньої ставки у галузі. Проте член наглядової ради А.Аудіцкас задекларував щомісячній дохід у сумі 412,5 тис. грн за лютий 2020 року, а С.Лещенко та О.Журавльов задекларували за лютий 2021 року по 332 тис. грн. таким чином, у Аудіцкаса перевищення становить 33 рази, у випадку з Лещенко і Журавльовим - 29,4 раза. Тепер члени наглядової ради мають повернути неправомірно отримані кошти у бюджет.