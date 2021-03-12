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ТСК (343) Укрзалізниця (2041) Омелян (612)

ТСК має заслухати правду від правоохоронців про корупційні схеми на "Укрзалізниці", - Омелян

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ТСК має заслухати правду від правоохоронців про корупційні схеми на

Члени Наглядової раді "Укрзалізниці" отримують сотні тисяч гривень зарплати, попри те, що фактично довели компанію до банкрутства.

Саме тому Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, створена для перевірки фінансового стану УЗ, має заслухати правоохоронні органи, які довгий чай розслідували корупційні схеми в УЗ. Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У мене було спілкування з регіонами, було багато представників ОТГ і областей. УЗ звертається до них з проханням компенсувати вартість пасажирських перевезень залізничним транспортом. І кожне ОТГ витягує гроші - хтось 100 тис. зі свого бюджету, хтось 200 тис. гривень. Для них це великі гроші! І ці всі керівники ОТГ мені кажуть: "Володимире, а як ми таке можемо робити, коли знаємо, що поки ми витягуємо останні копійки, члени Наглядової ради УЗ отримують зарплати в кількасот тисяч гривень кожен. До того ж довели компанію фактично до банкрутства", - розповів Омелян.

Саме тому, наголосив колишній міністр, Тимчасова слідча комісія, створена парламентом, має заслухати всі позиції, а також запросити правоохоронні органи, які давно займаються УЗ і почути від них всю правду щодо тих корупційних схем, про які вже говорять всі, на багато мільярдів гривень.

На його переконання, зараз Наглядова рада намагається уникнути відповідальності, адже її члени як ніхто причетні до фінансової кризи останніх років.

"ТСК має розглядати період 2017-2020 років. Нове правління (з головою Володимиром Жмаком. – Ред.) приступило до своїх обов’язків фактично лише в другій половині 2020 року. А от Наглядова рада працює вже декілька років поспіль, і в багатьох з її членів влітку цього року завершується контракт. Тому не дивно, що Наглядова рада намагається забруднити репутацію інших, щоб здаватися білою", - впевнений Омелян.

Як відомо, Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію, щоб розслідувати фінансові проблеми на УЗ, які виникли протягом трьох останніх років, з 2017 по 2020 рік. ТСК вже провела засідання: на нього запросили лише членів Наглядової ради та міністра інфраструктури. А за результатами засідання ТСК звернулась до Кабміну та Наглядової ради щодо оцінки діяльності саме останнього керівника – хоча він приступив до своїх обов’язків лише пів року тому.

Тим часом з’ясувалося, що зарплати членів Наглядової ради перевищували законний рівень більш ніж у 30 разів. Так, за даними економіста Бориса Кушнірука, згідно з законом, їхні зарплати не можуть бути більшими ніж у 22 рази вищими від середньої ставки у галузі. Проте член наглядової ради А.Аудіцкас задекларував щомісячній дохід у сумі 412,5 тис. грн за лютий 2020 року, а С.Лещенко та О.Журавльов задекларували за лютий 2021 року по 332 тис. грн. таким чином, у Аудіцкаса перевищення становить 33 рази, у випадку з Лещенко і Журавльовим - 29,4 раза. Тепер члени наглядової ради мають повернути неправомірно отримані кошти у бюджет.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Блін, Лєщ за надзор, тобто нєчєгонєдєланії, отримує 330 тисяч гривень на місяць.
Можна я замість нього попрацюю ВСК должна заслушать правду от правоохранителей о коррупционных схемах на Укрзализныце, - Омелян - Цензор.НЕТ 5762
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12.03.2021 13:22
+6
"Я вам нічєво нє должен". В.А Бубочка (Оманський).
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12.03.2021 13:26
+6
Цікаво, що з цього приводу скаже сірожа лещенко?
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12.03.2021 13:31
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а о своих схемах они не хотят поведать ????
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12.03.2021 13:21 Відповісти
Когда ты министр это называется "политическим преследованием" а когда ты уходишь с занимаемой должности то можно заявлять о махинациях.
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12.03.2021 13:27 Відповісти
розслідуйте, зебіли. Нині в ваших руках всі можливості.
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12.03.2021 13:40 Відповісти
Як це , алеж Порох не розслідував !!!)))
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12.03.2021 13:41 Відповісти
*****?
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12.03.2021 14:03 Відповісти
Блін, Лєщ за надзор, тобто нєчєгонєдєланії, отримує 330 тисяч гривень на місяць.
Можна я замість нього попрацюю ВСК должна заслушать правду от правоохранителей о коррупционных схемах на Укрзализныце, - Омелян - Цензор.НЕТ 5762
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12.03.2021 13:22 Відповісти
НЕ можна. Ви будете добросовісно виконувати свої обов'язки. Як їм тоді красти?
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12.03.2021 13:39 Відповісти
Мамма Мия! Кого я вижу! Владимир Гиперлупович. Ну, как дела? Американские дела твои.
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12.03.2021 13:24 Відповісти
з якої то пори?
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12.03.2021 13:43 Відповісти
Та, с той, как там "случайно"(с) его дети на свет появлялись.
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12.03.2021 14:18 Відповісти
Овощебаза . Всех к вите .
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12.03.2021 13:25 Відповісти
"Я вам нічєво нє должен". В.А Бубочка (Оманський).
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12.03.2021 13:26 Відповісти
Цікаво, що з цього приводу скаже сірожа лещенко?
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12.03.2021 13:31 Відповісти
"Вивсёврёте!" !!!)))
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12.03.2021 13:42 Відповісти
Ти що хрєнєєш!!! Сірожа , це доброчесна та порядна людина , безсрібник !!!)))
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12.03.2021 13:36 Відповісти
Крысы Мавзолейные хотят прикрыть любым информационным вбросом позор Зеленского и Ермака по Вагнергейту... ТСК має заслухати правду від правоохоронців про корупційні схеми на "Укрзалізниці", - Омелян - Цензор.НЕТ 3838Любую туфту вбрасывают...
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12.03.2021 13:41 Відповісти
Яку "правду", чи не від ************** Омеляна? Там весь вищий менеджмент можна саджати, починаючи з часів Кірпи і закінчуючи зелепнями, звичайно з Омеляном до купи.
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12.03.2021 13:56 Відповісти
Гройсман оставил Зелемойским по факту Казначейства Украины 25 миллиардов долларов золотовалютного резерва и 150 ярдов гривен плюсового сальдо в бюджете,но всем виноват Порошенко Омелян Турчинов Гройсман и немножко Яценюк...что оставили быдлу такое бабло ТСК має заслухати правду від правоохоронців про корупційні схеми на "Укрзалізниці", - Омелян - Цензор.НЕТ 1049Если бы оставили что Янукович в 2014 году 107 000 гривен на счету Казначейства страны,быдло было бы довольно.. ТСК має заслухати правду від правоохоронців про корупційні схеми на "Укрзалізниці", - Омелян - Цензор.НЕТ 1049угораю с вас болванов ТСК має заслухати правду від правоохоронців про корупційні схеми на "Укрзалізниці", - Омелян - Цензор.НЕТ 1049
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12.03.2021 14:27 Відповісти
Это, на ком клейма ставить негде, могло бы и помолчать
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12.03.2021 14:54 Відповісти
Саакашвілі з друзями організував схему розкрадання бюджетних коштів на Укразалізниці?За останні шість місяців, із вересня 2020 по лютий 2021 року, український бюджет втратив 450 млн гривень.
В цьому можуть бути замішані топ-менеджери акціонерного товариства "Укразалізниця".
До того, що відбувається, може бути причетний новий директор з комерційної роботи "УЗ" Іраклій Езугбая.
ТСК має заслухати правду від правоохоронців про корупційні схеми на "Укрзалізниці", - Омелян - Цензор.НЕТ 9088
Езугбая є одним із найближчих соратників екс-президента Грузії Саакашвілі.
Як повідомляють ЗМІ, на батьківщині Іраклій Езугбая знаходиться в розшуку.
На нього порушено кримінальну справу за розкрадання в особливо великих розмірах - 40 млн доларів.
Також до труднощів із напрямками вантажоперевезень може бути причетний і начальник "УЗ" Володимир Жмак. До слова, Жмак був першим заступником Саакашвілі, поки той очолював Одеську ОДА.
В ситуацію з "УЗ" може бути замішаний ще один представник колишньої команди Саакашвілі, перший заступник директор НАБУ Гізо Углава
Зараз в Україні істотно скорочуються обсяги вантажоперевезень. Судячи з даних Держстату, 2020 рік позначився як найпровальніший у цьому напрямку за останні 30 років.
І.Савчук
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12.03.2021 17:54 Відповісти
ВСК должна заслушать правду от правоохранителей о коррупционных схемах Омеляна на Укрзализныце.
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12.03.2021 19:33 Відповісти
 
 