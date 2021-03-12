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Окупанти в Криму викликають главу регіонального Меджлісу Аметова в "Центр протидії екстремізму" і заявили про знесення його кафе

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти в Криму викликають главу регіонального Меджлісу Аметова в

У тимчасово окупованому Росією Криму "влада" викликала в так званий Центр протидії екстремізму голову регіонального Меджлісу Судака Ільвера Аметова і заявила позов про знесення його кафе в м. Судаку.

Про це повідомляє Кримська солідарність, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники поліції намагалися вручити повістку в Центр з протидії екстремізму голові Судакського регіонального Меджлісу Ільверу Аметову. Підписати документ він відмовився", - йдеться в повідомленні.

У діалозі з чоловіком поліцейські вказали на діючу заборону Меджлісу кримськотатарського народу на території Російської Федерації і в Криму.

"Я є діючим головою регіонального Меджлісу. Мене народ обрав, я від цього не відмовляюся. І якщо народ від мене втомиться, то нехай скаже, і я відмовлюся", - прокоментував активіст.

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Крім цього, на сьогодні "адміністрація" Судака подала позов про знесення кафе, яке належить Ільверу Аметову багато років.

Неодноразові візити правоохоронних органів Аметов розцінює як тиск за національною ознакою.

Як повідомлялося, 27 вересня 2019 року силовики прийшли до будинку голови Судакського регіонального меджлісу Аметова з обшуком, в ході якого з його домашнього музею було вилучено старовинні експонати, що мають культурну та історичну цінність. Проти кримськотатарського активіста висунуто обвинувачення за частиною першою ст. 222 КК РФ (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї, його основних частин, боєприпасів).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Зеркальный ответ. Запретить масковский патриархат и начать выселять их на родину.
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12.03.2021 15:14
+3
татар запретили? вобще сума сошли
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12.03.2021 13:33
+1
"ХАЙТАРМА-2"
рашкованские скоты ! Окупанти в Криму викликають главу регіонального Меджлісу Аметова в "Центр протидії екстремізму" і заявили про знесення його кафе - Цензор.НЕТ 5906
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12.03.2021 14:05
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татар запретили? вобще сума сошли
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12.03.2021 13:33 Відповісти
"ХАЙТАРМА-2"
рашкованские скоты ! Окупанти в Криму викликають главу регіонального Меджлісу Аметова в "Центр протидії екстремізму" і заявили про знесення його кафе - Цензор.НЕТ 5906
показати весь коментар
12.03.2021 14:05 Відповісти
обыкновенный фашизм:
сжечь село,
подавить еду бульдозером, чтоб своим не досталось,
снести кафе......
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12.03.2021 14:09 Відповісти
Крым принадлежит кырымлы !
Это их Родина, другой земли у них нет
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12.03.2021 14:48 Відповісти
Зеркальный ответ. Запретить масковский патриархат и начать выселять их на родину.
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12.03.2021 15:14 Відповісти
 
 