Колишній журналіст "Russia Today" у Німеччині Ланге розповів, що його просили шпигувати за Навальним
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Німецький журналіст Даніель Ланге, який раніше працював на фінансований Росією телеканал RT, заявив, що його роботодавець просив його шпигувати за російським опозиціонером Олексієм Навальним, коли той лікувався в Німеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода".
За словами журналіста, який співпрацював з каналом два роки, в редакційному чаті перед ним поставили завдання стежити за клінікою "Шаріте", де перебував Навальний, але при цьому не знімати репортаж, а просто поставляти інформацію "в аналітичних цілях".
Згодом журналіста попросили зробити фотографії госпіталю Бундесверу, де, як стверджувало керівництво RT DE, міг насправді перебувати Навальний. Потім Ланге попросили проникнути в клініку "Шаріте" під приводом візиту до лікаря і з'ясувати, як близько можна підібратися до палати, де лежить Навальний. У реанімацію йому радили проникнути, представившись другом Юлії Навальної або співробітником фонду Cinema for Peace. Ланге відмовився, зауваживши, що він "не секретний агент".
В клініку спробував потрапити інший співробітник RT, проте шість спроб виявилися невдалими.
Незабаром після цього Ланге доручили знайти в Берліні соратників Навального Леоніда Волкова і Марію Пєвчих і встановити за ними спостереження.
"У ході цієї історії виникало все більше і більше питань, які просто виключали, що те, що мені доручають робити, має якийсь стосунок до журналістики. Знову і знову говорили, що знімати не можна. Не треба було писати і тексти для публікації і взагалі будь-якого звіту. Ми просто повинні були дізнатися, як дістатися до Навального, який перебуває в реанімації. Це не мало журналістського сенсу. Тоді виникає питання: що насправді пропонувалося робити?", - розповідає Ланге.
За словами журналіста, він кілька разів заявив, що не є секретним агентом.
"Питав, що зі мною зроблять в Росії, якщо я таємно сфотографую солдатів перед військовим госпіталем? Відповіді або реакції не було, але було нове завдання. Дізнатися місцезнаходження Волкова по фото його квартири було безглуздям, позбавленим журналістського сенсу. Волков не ховався в Берліні і давав інтерв'ю. Якби ви хотіли взяти у нього інтерв'ю, ви б зробили офіційний запит або купили відеоматеріал в агентстві. З іншого боку, на керівні посади прийшли нові люди, і я запідозрив, що вони просто повні ідіоти, які намагаються зобразити головних редакторів", - додав Ланге.
Журналіст розповів, що від нього з оператором вимагали "показати весь бруд Німеччини", і це повинні були бути не репортажі, а короткі кліпи.
"Мені доручили підбирати тільки ті образи, які демонструють Німеччину з поганою боку. Не великий репортаж про споживачів героїну в Берліні, а кліп, в якому показані наркомани і їхнє убозтво, але нічого не пояснено і немає інформації для глядача", - розповів Ланге.
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По всему миру было дохера разных красножопых , которые за бесплатно готовы были с вытянутым языком выполнять любую грязную работу . Взять ту же "кембриджскую пятёрку" . Там даже высшие аристократы были .
Или супруги Роземберги готовы были подсесть на електрик чеа ...
А одного мексиканского студентешку вообще удалось ******* -- это ж прелесть какая , когда троцкиста убеждаешь убить Лёву Троцкого . Карл , прикинь - троцкист убивает Троцкого !!!. Чувак отсидел 25 лет в тюряге а потом ему в Совдепе медальку на грудя -- типа геморой Союза .
Другое дело сейчас , нанимаешь безработного бундеса , башляем ему ахереть какую кучу евро ... премиальные , тринадцатую (у них там в Бундесе сроду такого нет) . А потом оно вылезает и за другую купу бабла всю кухную по полочкам раскладывает .
Не удивлюсь , если когда-нить в будущем родичи того ж Герхарда , который Шрёдер опубликуют его дневнеки , где дедушка раскажет , как сосал с диких ордынцев бабосы немеренно за какие-то их дикие и азиатские забавы и какое мол ***** было надутым пузырём без сущности и мозгов !