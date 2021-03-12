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Новини За кордоном
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Німеччина (4565) росія (47340) шпигунство, шпіонаж (813) Навальний (572) RT (26)

Колишній журналіст "Russia Today" у Німеччині Ланге розповів, що його просили шпигувати за Навальним

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Колишній журналіст

Німецький журналіст Даніель Ланге, який раніше працював на фінансований Росією телеканал RT, заявив, що його роботодавець просив його шпигувати за російським опозиціонером Олексієм Навальним, коли той лікувався в Німеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода".

За словами журналіста, який співпрацював з каналом два роки, в редакційному чаті перед ним поставили завдання стежити за клінікою "Шаріте", де перебував Навальний, але при цьому не знімати репортаж, а просто поставляти інформацію "в аналітичних цілях".

Згодом журналіста попросили зробити фотографії госпіталю Бундесверу, де, як стверджувало керівництво RT DE, міг насправді перебувати Навальний. Потім Ланге попросили проникнути в клініку "Шаріте" під приводом візиту до лікаря і з'ясувати, як близько можна підібратися до палати, де лежить Навальний. У реанімацію йому радили проникнути, представившись другом Юлії Навальної або співробітником фонду Cinema for Peace. Ланге відмовився, зауваживши, що він "не секретний агент".

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В клініку спробував потрапити інший співробітник RT, проте шість спроб виявилися невдалими.

Незабаром після цього Ланге доручили знайти в Берліні соратників Навального Леоніда Волкова і Марію Пєвчих і встановити за ними спостереження.

"У ході цієї історії виникало все більше і більше питань, які просто виключали, що те, що мені доручають робити, має якийсь стосунок до журналістики. Знову і знову говорили, що знімати не можна. Не треба  було писати і тексти для публікації і взагалі будь-якого звіту. Ми просто повинні були дізнатися, як дістатися до Навального, який перебуває в реанімації. Це не мало журналістського сенсу. Тоді виникає питання: що насправді пропонувалося робити?", - розповідає Ланге.

За словами журналіста, він кілька разів заявив, що не є секретним агентом.

"Питав, що зі мною зроблять в Росії, якщо я таємно сфотографую солдатів перед військовим госпіталем? Відповіді або реакції не було, але було нове завдання. Дізнатися місцезнаходження Волкова по фото його квартири було безглуздям, позбавленим журналістського сенсу. Волков не ховався в Берліні і давав інтерв'ю. Якби ви хотіли взяти у нього інтерв'ю, ви б зробили офіційний запит або купили відеоматеріал в агентстві. З іншого боку, на керівні посади прийшли нові люди, і я запідозрив, що вони просто повні ідіоти, які намагаються зобразити головних редакторів", - додав Ланге.

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Журналіст розповів, що від нього з оператором вимагали "показати весь бруд Німеччини", і це повинні були бути не репортажі, а короткі кліпи.

"Мені доручили підбирати тільки ті образи, які демонструють Німеччину з поганою боку. Не великий репортаж про споживачів героїну в Берліні, а кліп, в якому показані наркомани і їхнє убозтво, але нічого не пояснено і немає інформації для глядача", - розповів Ланге.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Гебнявые кровавые шавки , вас забыли спросить ! Жрите свой «новичок» в своей клоаке
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12.03.2021 13:42
+1
Шпионов расстреливают . Без последнего слова .
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12.03.2021 13:30
+1
не к тому обратились, не того немца вьібрали. Немцьі очень даже не против под ксиву на кого-то наехать.
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12.03.2021 13:35
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Шпионов расстреливают . Без последнего слова .
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12.03.2021 13:30 Відповісти
В Украине все журналисты шпионят. Даже за Зеленским. Оказывается это нехорошо.)
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12.03.2021 13:33 Відповісти
не к тому обратились, не того немца вьібрали. Немцьі очень даже не против под ксиву на кого-то наехать.
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12.03.2021 13:35 Відповісти
Просто так платить зарплату за хорошие глазки никто не будет! Не нравится - лопату, грабли и в село!
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12.03.2021 13:38 Відповісти
Гебнявые кровавые шавки , вас забыли спросить ! Жрите свой «новичок» в своей клоаке
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12.03.2021 13:42 Відповісти
Человек, который считает РТ обычными журналистами, а потом офигевает с того, шо они, оказуецца, гебня - либо лицемер, либо дегенерат.
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12.03.2021 14:19 Відповісти
Вот же было хорошо при Сралине .
По всему миру было дохера разных красножопых , которые за бесплатно готовы были с вытянутым языком выполнять любую грязную работу . Взять ту же "кембриджскую пятёрку" . Там даже высшие аристократы были .
Или супруги Роземберги готовы были подсесть на електрик чеа ...
А одного мексиканского студентешку вообще удалось ******* -- это ж прелесть какая , когда троцкиста убеждаешь убить Лёву Троцкого . Карл , прикинь - троцкист убивает Троцкого !!!. Чувак отсидел 25 лет в тюряге а потом ему в Совдепе медальку на грудя -- типа геморой Союза .

Другое дело сейчас , нанимаешь безработного бундеса , башляем ему ахереть какую кучу евро ... премиальные , тринадцатую (у них там в Бундесе сроду такого нет) . А потом оно вылезает и за другую купу бабла всю кухную по полочкам раскладывает .

Не удивлюсь , если когда-нить в будущем родичи того ж Герхарда , который Шрёдер опубликуют его дневнеки , где дедушка раскажет , как сосал с диких ордынцев бабосы немеренно за какие-то их дикие и азиатские забавы и какое мол ***** было надутым пузырём без сущности и мозгов !
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12.03.2021 15:55 Відповісти
ублюдки кацапские.
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12.03.2021 20:36 Відповісти
 
 