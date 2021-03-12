ДТП з громадянами України в Польщі: 18 людей залишаються в лікарнях, двоє з них у дуже важкому стані

Станом на 12 березня в лікарнях Польщі залишаються 18 громадян України, які постраждали в результаті ДТП 6 березня. Двоє з них досі в дуже важкому стані.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

"Відучора з лікарень виписано ще трьох осіб. Відтак у лікарнях воєводства перебувають ще 18 громадян України, які постраждали в автокатастрофі. Стан двох із них залишається дуже тяжким", - розповів дипломат.

Він поінформував, що ще шістьох потерпілих планують виписати у понеділок, 15 березня. Нині вирішується питання їх транспортування в Україну каретами швидкої допомоги, оскільки частина пацієнтів все ще не в "оптимальному" фізичному стані.

Павлюк також зазначив, що в п’ятницю тіла п’ятьох загиблих відправлять двома катафалками в Україну.

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"Оформлення усіх необхідних документів на вивезення тіл завершується, і ще сьогодні їх повезуть в Україну", - сказав дипломат.

За його словами, тіла загиблих спочатку доправлять у морг у Хмельницькому, а звідти повезуть до місць поховання у різні регіони України.

Окружна прокуратура Перемишля у п’ятницю поінформувала, що надала згоду на перевезення до України тіл загиблих в автокатастрофі: 34-річної Інни К., 54-річної Еліни О., 60-річної Тетяни Я., 28-річного Віктора С. та 52-річного Альберта К.

Раніше повідомлялося, що двох загиблих жінок доправлять до Кривого Рогу, третю до Одеси, а чоловіків – до Шепетівки і Тернополя.

Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП. У ньому перебувало 57 громадян України (зокрема двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи або навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.