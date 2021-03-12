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Вакцинований Ткаченко розповів про своє самопочуття і закликав політиків і зірок долучатися до акції з популяризації щеплень від коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вакцинований Ткаченко розповів про своє самопочуття і закликав політиків і зірок долучатися до акції з популяризації щеплень від коронавірусу

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, який вчора вакцинувався від коронавірусу, сьогодні вже на роботі і почувається чудово.

Про це Ткаченко повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Антивакцинаторам і тим, кому просто цікаво, як реагує організм на вакцину, доповідаю. Через добу після щеплення вакциною Covishield індійського виробництва почуваюся добре. Вранці вже на роботі. Ніяких симптомів будь-якого нездужання немає. Тиск 120 на 80. Температура 36.2", - уточнив він.

"Ще раз закликаю українських політиків, зірок і громадських діячів взяти участь у промоції вакцинації. Це важливо! Чим більше інформації про безпеку вакцинації, тим більше здорових українців. Тому реєструйтеся в черзі на вакцинацію через "Дію" та будьте здорові", - написав Ткаченко.

Також читайте: Жодного летального випадку від вакцини проти COVID-19 не виявлено, - ВООЗ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Шо, ваши звьозди Кароль, Могилевська, Сердючка не хочуть провакцинуватись заради підтримки їхнього презедента?
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12.03.2021 14:04
+2
Ну так его же ширанули наверняка Пфайзером, который бесплатно выделили бедным странам в том числе и Украине. А мало того что из бюджета на этот Пфайзер вывели деньги, так еще и индийское гавно народу предлагают.
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12.03.2021 14:10
+1
Ну теперь понаблюдаем внимательно за Ткаченко. Вакцинированный Ткаченко рассказал о своем самочувствии и призвал политиков и звезд приобщаться к акции по популяризации прививок от коронавируса - Цензор.НЕТ 2986
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12.03.2021 14:03
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Вакцинированный Ткаченко рассказал о своем самочувствии и призвал политиков и звезд приобщаться к акции по популяризации прививок от коронавируса

Как это. призвал? А они шо, не дерутся и бабло не предлагают, чтобы без очереди? Вакцинированный Ткаченко рассказал о своем самочувствии и призвал политиков и звезд приобщаться к акции по популяризации прививок от коронавируса - Цензор.НЕТ 1363
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12.03.2021 13:51 Відповісти
Ну теперь понаблюдаем внимательно за Ткаченко. Вакцинированный Ткаченко рассказал о своем самочувствии и призвал политиков и звезд приобщаться к акции по популяризации прививок от коронавируса - Цензор.НЕТ 2986
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12.03.2021 14:03 Відповісти
За копчком-хвіст воросте?
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12.03.2021 14:22 Відповісти
ХЗ. Никто же эти вакцины толком не изучал. Так что и хвост и даже рога возможны. Вакцинований Ткаченко розповів про своє самопочуття і закликав політиків і зірок долучатися до акції з популяризації щеплень від коронавірусу - Цензор.НЕТ 6979
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12.03.2021 15:38 Відповісти
Шо, ваши звьозди Кароль, Могилевська, Сердючка не хочуть провакцинуватись заради підтримки їхнього презедента?
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12.03.2021 14:04 Відповісти
Ну так его же ширанули наверняка Пфайзером, который бесплатно выделили бедным странам в том числе и Украине. А мало того что из бюджета на этот Пфайзер вывели деньги, так еще и индийское гавно народу предлагают.
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12.03.2021 14:10 Відповісти
Как можно рекламировать то чего практически нет , это как в сысысере рекламировать телевизоры и холодильники
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12.03.2021 14:17 Відповісти
Пєйтє пиво пєнноє - будєт рило офффігєнноє!!
🤣
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12.03.2021 14:19 Відповісти
Вакцинируйте списочно на камеру всю фракцию Слуг наріда в Раде.
И будем наблюдать.
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12.03.2021 14:51 Відповісти
Вакцинований Ткаченко розповів про своє самопочуття і закликав політиків і зірок долучатися до акції з популяризації щеплень від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8522
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12.03.2021 15:07 Відповісти
А не стидно вакцинуватись чиновникам, які не підпадають до людей із групи ризику. Можливо якась зайва доза спасла б комусь життя. Ніяка це не популяріізація вакцинаціїї. Ті люди яких потрібно вакцинувати, а це 60 + в основному не мають смартфонів і доступу до соціальних мереж і не читають новини по інтернету на яких націлена популярізація. вакцинації чиновниками і публічними особами. Просто уряд дав можливість вакцинуватись чиновникам поза чергою і плювать, що кожний день помірають в основному 60+...Чому не використовують надлишки вакцин для людей із слідуючих приорітетних груп ? Це була б жива реклама для їхнього оточення.
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12.03.2021 20:17 Відповісти
 
 