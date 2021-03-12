Вакцинований Ткаченко розповів про своє самопочуття і закликав політиків і зірок долучатися до акції з популяризації щеплень від коронавірусу

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, який вчора вакцинувався від коронавірусу, сьогодні вже на роботі і почувається чудово.

Про це Ткаченко повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Антивакцинаторам і тим, кому просто цікаво, як реагує організм на вакцину, доповідаю. Через добу після щеплення вакциною Covishield індійського виробництва почуваюся добре. Вранці вже на роботі. Ніяких симптомів будь-якого нездужання немає. Тиск 120 на 80. Температура 36.2", - уточнив він.

"Ще раз закликаю українських політиків, зірок і громадських діячів взяти участь у промоції вакцинації. Це важливо! Чим більше інформації про безпеку вакцинації, тим більше здорових українців. Тому реєструйтеся в черзі на вакцинацію через "Дію" та будьте здорові", - написав Ткаченко.

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