Вимагав $15 тис. за пакет документів: на Львівщині на хабарі попався чиновник Архітектурно-планувального бюро, - ДБР. ФОТОрепортаж
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На Львівщині викрили чиновника Архітектурно-планувального бюро
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР в Facebook.
Так, ДБР викрило чиновника КП "Архітектурно-планувальне бюро об'єднаних громад" Пустомитівської районної ради на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.
Він вимагав у громадянина, який будував комплекс з мийкою авто, 15 000 доларів США за:
- гарантовану видачу містобудівних умов та обмежень;
- погодження технічної документації щодо заїзду на автомийку;
- погодження дозвільних документів у правоохоронних органах.
Посадовця затримано під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 7 000 доларів США.
Попередньо задокументовано ще два епізоди одержання неправомірної вигоди – 1000 доларів США та 800 доларів США.
Слідчі ДБР перевіряють причетність працівників поліції до вчинення вказаного злочину.
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