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Вимагав $15 тис. за пакет документів: на Львівщині на хабарі попався чиновник Архітектурно-планувального бюро, - ДБР. ФОТОрепортаж

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На Львівщині викрили чиновника Архітектурно-планувального бюро

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР в Facebook.

Так, ДБР викрило чиновника КП "Архітектурно-планувальне бюро об'єднаних громад" Пустомитівської районної ради на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Він вимагав у громадянина, який будував комплекс з мийкою авто, 15 000 доларів США за:

  • гарантовану видачу містобудівних умов та обмежень;
  • погодження технічної документації щодо заїзду на автомийку;
  • погодження дозвільних документів у правоохоронних органах.

Вимагав $15 тис. за пакет документів: на Львівщині на хабарі попався чиновник Архітектурно-планувального бюро, - ДБР 01

Посадовця затримано під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 7 000 доларів США.

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Попередньо задокументовано ще два епізоди одержання неправомірної вигоди – 1000 доларів США та 800 доларів США.

Слідчі ДБР перевіряють причетність працівників поліції до вчинення вказаного злочину.

Вимагав $15 тис. за пакет документів: на Львівщині на хабарі попався чиновник Архітектурно-планувального бюро, - ДБР 02
Вимагав $15 тис. за пакет документів: на Львівщині на хабарі попався чиновник Архітектурно-планувального бюро, - ДБР 03
Вимагав $15 тис. за пакет документів: на Львівщині на хабарі попався чиновник Архітектурно-планувального бюро, - ДБР 04
Фото: ДБР/Facebook

Вимагав $15 тис. за пакет документів: на Львівщині на хабарі попався чиновник Архітектурно-планувального бюро, - ДБР 05

Автор: Анастасія Потіха
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Та таку дрібноту , мают сотнями за добу пакувати !!! Іх кількість в Україні незчисленна !!!)))
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12.03.2021 13:53 Відповісти
Таких хабарницьких конторок в Україні десятки тисяч !!!))))
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12.03.2021 14:00 Відповісти
А говорив на чистій українській мові, по святам вдівав вишиванку і палко боровся з з корупцією.
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12.03.2021 15:32 Відповісти
Орли мера Садового. Медальки, премії і т.д. Все за для того щоб касу носили для господаря Львова.
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12.03.2021 19:05 Відповісти
 
 