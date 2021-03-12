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Новини Політика України
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Крим (12748) Мотор_СІч (114) націоналізація (223) окупація (5862) пандемія (102) свобода слова (376) Шустер Савік (358) коронавірус (16702)

"Рік карантину. Сім років окупації": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять Харківські угоди і третю хвилю пандемії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, о 21:00, у прямому радіоефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять, із чого насправді почалася окупація українських територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також у новому випуску обговорять, хто понесе відповідальність за підписання Харківських угод; націоналізація "Мотор Січі": що далі; як змінилася Україна за рік карантину; чи готова країна до початку третьої хвилі пандемії.

Гості студії:

Олексій Данілов, секретар РНБО України;

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);

Володимир Литвин, голова Верховної Ради України (2002-2006; 2008-2012);

Давид Арахамія; глава фракції партії "Слуга народу";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";

Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність";

Кіра Рудик, голова партії "Голос";

Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос";

Ігор Палиця, глава партії "За майбутнє";

Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу", глава Комітету ВР України з питань здоров'я нації;

Олександр Данилюк, секретар РНБО України (травень-вересень 2019);

Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;

Олександр Громико, президент Української асоціації виробників.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии - Цензор.НЕТ 4933
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12.03.2021 13:58
+3
ты тупой? он озвучил это в качестве "попросил подумать над тезисом"!
ты разницу понимаешь между "так считаю" и "вот вам тезис для размышления"?
в будку шавка
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12.03.2021 14:14
+3
нет. потому что вместо кучки бандитов в апреле 2014 года в июле того же года началась полномасштабная агрессия кацапстана с вводом своих регулярных частей.
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12.03.2021 14:21
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"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии - Цензор.НЕТ 4933
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12.03.2021 13:58 Відповісти
Від автора "Влада вимушена красти щоб протидіяти агресії Путіна".
Нехай пише ще.
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12.03.2021 14:03 Відповісти
давай ссылку на пост этого человека с такими словами или прикрой спермоприемник
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12.03.2021 14:06 Відповісти
Ковтай мовчки

"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии - Цензор.НЕТ 4042
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12.03.2021 14:09 Відповісти
Це ця публіка старається флудом не по темі затерти тему "харківських угод". "Рік карантину. Сім років окупації": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять Харківські угоди і третю хвилю пандемії - Цензор.НЕТ 3269
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12.03.2021 14:13 Відповісти
Твій флуд не по темі статті.
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12.03.2021 14:41 Відповісти
следи за собой! будь осторожен! © В.Цой
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12.03.2021 14:42 Відповісти
Руслан Демченко, який зараз є заступником голови РНБО, є співавтором "харківських угод".
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12.03.2021 14:37 Відповісти
ты тупой? он озвучил это в качестве "попросил подумать над тезисом"!
ты разницу понимаешь между "так считаю" и "вот вам тезис для размышления"?
в будку шавка
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12.03.2021 14:14 Відповісти
так це ж улюблена страва всіх 73/43%зебілів - забрехати. Не дивуйся.
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12.03.2021 15:05 Відповісти
Подкину дровишек:
Ось так ЗЕлений к.....м "бореться" з олігархами

"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии - Цензор.НЕТ 5382

"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии - Цензор.НЕТ 1749

Как там с утра - Мотор Сич уже национализировали в свете последних решений Зеленского и СНБО?
Нет? А шо ж так?
А так потому, что будет ровно тоже что и с Медведчуком и объявлении его врагом государства номер один - чувак ничего не потерял, и дальше ходит в Верховную Раду и является нардепом. Ну, один раз в СБУ вызвали на допрос. Но ни подозрений, ни обвинений официальных.
Так будет и с Богуслаевым, основным акционером Мотор Сичи. Провести денационализацию - нужны решения суда и выплата компенсаций всем акционерам, как крупным так и мелким. Ничего этого нет, а есть пустая говорильня.
Oleg Helgiv
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12.03.2021 14:06 Відповісти
Может надо кому?

"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии - Цензор.НЕТ 1329

полный текст с именами и картинками -- https://texty.org.ua/articles/65730/Vony_zdaly_Krym_Poimennyj_spysok_Khto_byvsa-65730/
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12.03.2021 14:00 Відповісти
"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии - Цензор.НЕТ 5445
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12.03.2021 14:04 Відповісти
"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии - Цензор.НЕТ 5131
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12.03.2021 14:07 Відповісти
Не смущает, что в первые пять лет АТО ООС не прекратили.
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12.03.2021 14:20 Відповісти
нет. потому что вместо кучки бандитов в апреле 2014 года в июле того же года началась полномасштабная агрессия кацапстана с вводом своих регулярных частей.
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12.03.2021 14:21 Відповісти
Так это вторжение и было серьезным поводом все прекратить, но нет почему то.
Хотя мыслящим понятно почему.
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12.03.2021 14:31 Відповісти
прекратить как?
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12.03.2021 14:32 Відповісти
Сменить файлообменник кацапский. Это не понятно?
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12.03.2021 15:31 Відповісти
"Рік карантину. Сім років окупації": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять Харківські угоди і третю хвилю пандемії - Цензор.НЕТ 2573
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12.03.2021 14:35 Відповісти
Ты вакцинировался?
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12.03.2021 15:32 Відповісти
Просто цікаво, а є тут такі,які дивляться це шоу? І взагалі телевізор?
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12.03.2021 14:46 Відповісти
Бутусов там частий гість. більше того, як бачиш - навіть рекламує. А, щоб прорекламувати, наприклад, сьогоднішній "Політклуб" Віталія Портникова - не доходить... Напевне, в Портнікова нема бюджету, щоб заплатити...
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12.03.2021 15:14 Відповісти
Про фільм Белінкета зі звинуваченням у зраді охвістя ЗЕ і про санкції на Коломойського мовчать другий тиждень поспіль.
До речі, мовчать не вони одні. Мовчить і ********* у своєму гівні "право...". Напевне, хазяям-роботодавцям і шустрика, і ********** дуже і дуже пече, щоб про це згадувати...
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12.03.2021 15:01 Відповісти
Литвина щас Данілов буде розмазувати. Старий лис напрошується
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12.03.2021 21:55 Відповісти
 
 