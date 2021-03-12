"Рік карантину. Сім років окупації": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять Харківські угоди і третю хвилю пандемії
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, о 21:00, у прямому радіоефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять, із чого насправді почалася окупація українських територій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Також у новому випуску обговорять, хто понесе відповідальність за підписання Харківських угод; націоналізація "Мотор Січі": що далі; як змінилася Україна за рік карантину; чи готова країна до початку третьої хвилі пандемії.
Гості студії:
Олексій Данілов, секретар РНБО України;
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);
Володимир Литвин, голова Верховної Ради України (2002-2006; 2008-2012);
Давид Арахамія; глава фракції партії "Слуга народу";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";
Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність";
Кіра Рудик, голова партії "Голос";
Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";
Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос";
Ігор Палиця, глава партії "За майбутнє";
Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу", глава Комітету ВР України з питань здоров'я нації;
Олександр Данилюк, секретар РНБО України (травень-вересень 2019);
Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;
Олександр Громико, президент Української асоціації виробників.
Будь ласка, зачекайте...
Нехай пише ще.
ты разницу понимаешь между "так считаю" и "вот вам тезис для размышления"?
в будку шавка
Ось так ЗЕлений к.....м "бореться" з олігархами
Как там с утра - Мотор Сич уже национализировали в свете последних решений Зеленского и СНБО?
Нет? А шо ж так?
А так потому, что будет ровно тоже что и с Медведчуком и объявлении его врагом государства номер один - чувак ничего не потерял, и дальше ходит в Верховную Раду и является нардепом. Ну, один раз в СБУ вызвали на допрос. Но ни подозрений, ни обвинений официальных.
Так будет и с Богуслаевым, основным акционером Мотор Сичи. Провести денационализацию - нужны решения суда и выплата компенсаций всем акционерам, как крупным так и мелким. Ничего этого нет, а есть пустая говорильня.
Oleg Helgiv
полный текст с именами и картинками -- https://texty.org.ua/articles/65730/Vony_zdaly_Krym_Poimennyj_spysok_Khto_byvsa-65730/
Хотя мыслящим понятно почему.
До речі, мовчать не вони одні. Мовчить і ********* у своєму гівні "право...". Напевне, хазяям-роботодавцям і шустрика, і ********** дуже і дуже пече, щоб про це згадувати...