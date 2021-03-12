Зеленський створив Консультативну раду щодо забезпечення прав і свобод захисників України
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Президент України Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основних свобод осіб, які брали участь у захисті України. Відповідний указ № 93/2021 глава держави підписав сьогодні, 12 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента України.
"Рішення про створення цього дорадчого органу було ухвалено Володимиром Зеленським з урахуванням соціального напруження та запиту суспільства на доступ до справедливості й об’єктивного розгляду кримінальних проваджень і судових рішень у справах захисників України. З проханням про створення при Офісі Президента України Консультативної ради з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України, зверталися правозахисники спільно з депутатами Верховної Ради. Глава держави як Верховний Головнокомандувач і гарант Конституції, підписавши відповідний указ, підтримав ідею створення такого дорадчого органу", - наголошують в ОПУ.
Як зазначила голова Консультативної ради Альона Вербицька, орган при Офісі Президента створюється для відстоювання прав людей, які захищали нашу державу. З початку російської збройної агресії боронити Україну пішли тисячі добровольців. Деякі з них стали жертвами недосконалого українського законодавства – сотні добровольців опинилися за ґратами та були засуджені за військові злочини за законами мирного часу. Нині відомі приклади судових розглядів, коли за виконання службових обов’язків особу намагалися засудити на понад 10 років ув’язнення.
"Європейська правова держава – це насамперед держава, у якій панує верховенство права та рівність усіх перед законом. Так сталося, що тривалий час з початку збройної агресії на сході України, анексії Криму не були враховані деякі обставини й не ухвалені відповідні закони, які надавали б можливість захистити права військовослужбовців та добровольців, які брали участь у захисті України", – зазначила вона.
Крім цього, вона підкреслила, що в таких справах є обставини, які потребують додаткового аналізу, більш глибокого вивчення, і саме для цього створюється Консультативна рада.
"Такі справи потрібно додатково аналізувати, звертати увагу на ті моменти, які не були враховані під час попереднього розгляду та ухвалення судового рішення", – додала вона.
Вона уточнила, що до складу Ради входитимуть народні депутати України, представники органів виконавчої влади, оборонних відомств, правозахисники і громадські діячі.
"Буде можливість залучати також урядові та неурядові організації, зокрема міжнародні, для отримання допомоги та консультацій", - йдеться в повідомленні пресслужби ОПУ.
Будь ласка, зачекайте...
п.с. комитет клоун создает чтобы посадить своих друзей в теплые кресла, а не для защиты защитников Украины
И жду следующей.
1. Що "ненароком"піднята тема Харківських угод вивела на замісника Данілова по РНБО, який готував текст тих угод.
2. Що після заяви адвоката Новікова й витоку інфи про те, що ОПУ зобо"язав запезпечити офіс ГЕНЕРАЛЬНОЇ Лярви убойною справою по Пороху, яка потягне на зраду, так СБУ провело нальоти на нафотопродуктовий бізнес Медведчука за СПРАВОЮ ВІДКРИТОЮ У СІЧНІ 2019 року при Порошенко, а задвинутою у довгий ящик вже при Вовці , саме після того, як він спочатку пообіцяв гучні справи по Медведчуку, а потім пішов нв злигачку з Медведчуком та Деркачем.
Тобто, як це так вийшло - сказали "А" у ВР по санкціям для Медведчука за постановю Порошенківсьої ВР, а СБУ сказали "Б" за справою від СБУ Порошенко? Чи не бойкот там у СБУ? Баканов справи виколупує проти Пороха а специ шманають Медведчука в цей час .
Напевне, що... Не справляється з розпилом державного бюджету для потреб 95-го кварталу...
все время создают какие то сверх центры, супер рады и мега советы. толку только ноль, а так - анала говнет
Свободу і права Стерненку- захиснику України у тилу !
Если оно них-я не делает - может разогнать его?