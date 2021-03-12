Від початку доби найманці РФ чотири рази обстрілювали позиції ЗСУ в районі ООС, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00 12 березня, було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню, всі - на донецькому напрямку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Так, біля населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік Гнутового ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів, а біля Водяного - з ручних протитанкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Тарамчук противник вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

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"Російська Федерація саботує дотримання миру та виконання взятих на себе зобов’язань і міжнародних домовленостей. Збройні сили держави-агресора продовжують нарощувати бойовий потенціал біля кордонів України та на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

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