Ми інвестуємо 50 млн доларів на рік у виробничі потужності, а забудовники ставлять перед фактом, що їм потрібна земля, на якій стоїть виробництво, - виконавчий директор "Фармак" Костюк

Забудовники намагаються витіснити лідера фармацевтичної галузі України з землі у Києві, яку підприємства компанії займають майже 100 років (з 1925 року).

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ сказав виконавчий директор компанії "Фармак" Володимир Костюк.

"Було рішення Київради, яке дозволяло нам укласти договір щодо купівлі землі. Це нормальна світова практика – купівля землі, на якій розміщені активи. Це гарантія на майбутнє, щоб не займатися постійними продовженнями договорів оренди. На жаль, з незрозумілих причин рішення всупереч регламенту повернули на переголосування. Таким чином, з третього разу в залі протягнули правку щодо винесення виробництва усіх активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) за межі Києва (правку внесла фракція "Слуга народу". - Ред.). При чому, дивно, що спершу Київрада проголосувала за документ без цієї правки, потім якимось чином повернулися, чотири рази провалювали цю правку.

Нас це не влаштовувало, і ми при такій опції не плануємо викуповувати землю. Хоча готові в разі укладення договору заплатити всю необхідну суму вже у перший рік після оформлення купівлі. Ми, наступного ж дня після голосування 23 лютого, направили відповідний лист на адресу Київського міського голови і висловили нашу позицію. Нас почули. І 24 лютого Віталій Кличко зупинив це рішення в тій редакції. Основні зауваження Київського міського голови якраз і стосувались прийнятої правки щодо обов’язку винести частину виробництва за межі Києва як умову продажу землі, розглядаючи це як незаконне втручання в господарську діяльність підприємства. 4 березня депутати Київради підтримали Віталія Кличка в цьому питанні і не здолали вето. Сподіваємось, що відповідне рішення буде знову розглянуте Київрадою найближчим часом", - повідоми він.

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Разом з тим у ЗМІ з’явився ряд матеріалів, які дискредитують "Фармак", звинувачуючи компанію у розташуванні в історичній частині Києва та неекологічності виробництва.

Костюк пов’язує цю атаку з бажанням забудовників отримати цю ділянку землі собі:

"У цьому разі вони не просто хочуть і далі забудовувати Київ без спорудження необхідної інфраструктури, але й знищувати ефективну промисловість".

Виконавчий директор компанії заявляє про незахищеність інвестицій в Україні, віддзеркаленням чого є поточна ситуація довкола землі, на якій розташоване підприємство.

"Незважаючи на 300 мільйонів доларів інвестицій, вкладених за останні 20 років, нам поки натякають, що ми повинні звідси йти. Багато говорили про санітарно-захисну зону, що створюються довкола фармпідприємств. У 90-ті роки компанія "Фармак" робила значні власні інвестиції для перенесення пологового будинку, гуртожитку й дитячого садочка з вулиці Кирилівської. А до того ці заклади соціальної інфраструктури діяли поруч з тоді ще незахищеними в екологічному плані підприємствами.

Тільки минулого року "Фармак" сплатив до бюджету 712 мільйонів гривень податків, з них 121 мільйон гривень - до київського бюджету. Наша компанія прозора, усі співробітники отримують білу заробітну платню. Весь персонал застрахований на трьох рівнях: на випадок хвороби, нещасного випадку, а також окремо на випадок захворювання на COVID-19. Тобто якщо ми відкриті, то хочемо відповідного ставлення з боку держави та місцевої влади…

Ми інвестуємо 50 мільйонів на рік у виробничі потужності, а потім приходять забудовники і ставлять перед фактом, що їм потрібна земля, на якій стоїть це виробництво".

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