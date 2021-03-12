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земля (804) Київ (13837) Фармак (23)

Ми інвестуємо 50 млн доларів на рік у виробничі потужності, а забудовники ставлять перед фактом, що їм потрібна земля, на якій стоїть виробництво, - виконавчий директор "Фармак" Костюк

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Ми інвестуємо 50 млн доларів на рік у виробничі потужності, а забудовники ставлять перед фактом, що їм потрібна земля, на якій стоїть виробництво, - виконавчий директор

Забудовники намагаються витіснити лідера фармацевтичної галузі України з землі у Києві, яку підприємства компанії займають майже 100 років (з 1925 року).

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ сказав виконавчий директор компанії "Фармак" Володимир Костюк.

"Було рішення Київради, яке дозволяло нам укласти договір щодо купівлі землі. Це нормальна світова практика – купівля землі, на якій розміщені активи. Це гарантія на майбутнє, щоб не займатися постійними продовженнями договорів оренди. На жаль, з незрозумілих причин рішення всупереч регламенту повернули на переголосування. Таким чином, з третього разу в залі протягнули правку щодо винесення виробництва усіх активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) за межі Києва (правку внесла фракція "Слуга народу". - Ред.). При чому, дивно, що спершу Київрада проголосувала за документ без цієї правки, потім якимось чином повернулися, чотири рази провалювали цю правку.

Нас це не влаштовувало, і ми при такій опції не плануємо викуповувати землю. Хоча готові в разі укладення договору заплатити всю необхідну суму вже у перший рік після оформлення купівлі. Ми, наступного ж дня після голосування 23 лютого, направили відповідний лист на адресу Київського міського голови і висловили нашу позицію. Нас почули. І 24 лютого Віталій Кличко зупинив це рішення в тій редакції. Основні зауваження Київського міського голови якраз і стосувались прийнятої правки щодо обов’язку винести частину виробництва за межі Києва як умову продажу землі, розглядаючи це як незаконне втручання в господарську діяльність підприємства. 4 березня депутати Київради підтримали Віталія Кличка в цьому питанні і не здолали вето. Сподіваємось, що відповідне рішення буде знову розглянуте Київрадою найближчим часом", - повідоми він.

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Разом з тим у ЗМІ з’явився ряд матеріалів, які дискредитують "Фармак", звинувачуючи компанію у розташуванні в історичній частині Києва та неекологічності виробництва.

Костюк пов’язує цю атаку з бажанням забудовників отримати цю ділянку землі собі:

"У цьому разі вони не просто хочуть і далі забудовувати Київ без спорудження необхідної інфраструктури, але й знищувати ефективну промисловість".

Виконавчий директор компанії заявляє про незахищеність інвестицій в Україні, віддзеркаленням чого є поточна ситуація довкола землі, на якій розташоване підприємство.

"Незважаючи на 300 мільйонів доларів інвестицій, вкладених за останні 20 років, нам поки натякають, що ми повинні звідси йти. Багато говорили про санітарно-захисну зону, що створюються довкола фармпідприємств. У 90-ті роки компанія "Фармак" робила значні власні інвестиції для перенесення пологового будинку, гуртожитку й дитячого садочка з вулиці Кирилівської. А до того ці заклади соціальної інфраструктури діяли поруч з тоді ще незахищеними в екологічному плані підприємствами.

Тільки минулого року "Фармак" сплатив до бюджету 712 мільйонів гривень податків, з них 121 мільйон гривень - до київського бюджету. Наша компанія прозора, усі співробітники отримують білу заробітну платню. Весь персонал застрахований на трьох рівнях: на випадок хвороби, нещасного випадку, а також окремо на випадок захворювання на COVID-19. Тобто якщо ми відкриті, то хочемо відповідного ставлення з боку держави та місцевої влади…

Ми інвестуємо 50 мільйонів на рік у виробничі потужності, а потім приходять забудовники і ставлять перед фактом, що їм потрібна земля, на якій стоїть це виробництво".

Повне інтерв’ю з Володимиром Костюком читайте тут.

Автор: Наталя Джума
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Ми робимо 90 млрд. доларів державного боргу , щоб мати аж 55 млн. інвестицій. Геніально !
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12.03.2021 14:24 Відповісти
Тобто? Яким чином Фармак робить 90 млрд доларів державного боргу?
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12.03.2021 14:33 Відповісти
йому сцянич в очі приснув, йому й здалося
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12.03.2021 14:40 Відповісти
Не Фармак, а Шмигаль, Зеленський і Єрмак. На кошти 90 млрд. доларів можна на Марс людям злітати, а тут все профукано і в офшор вивезено. Жодна галузь так і не піднялась, жодна оборонна програма не виконана.
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12.03.2021 16:34 Відповісти
І яке відношення це має до теми статті?
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12.03.2021 19:06 Відповісти
Фармак - ніяк. А от прос...ть 90 млрдів і не підняти жодну галузь, наприклад той же Фармак, ту ж Дарницю, той же Антонов, ту ж Січ, ту ж Кузьню і т.д і т.п. Що кому не ясно? То виявляється їх земля та не їх виробництво, то їх виробництво, проте не їх земля. Управлінська шизофренія.
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12.03.2021 19:42 Відповісти
Грызня барыг.....
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12.03.2021 14:48 Відповісти
Забудовники- ЗЛО
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12.03.2021 15:51 Відповісти
Кличку не дают покоя доходы Черновецкого.
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12.03.2021 16:44 Відповісти
ти статтю читало???
При чому тут Кличко коли Слуги там грали першу скрипку?
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12.03.2021 20:01 Відповісти
 
 