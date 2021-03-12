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Окупанти на Донбасі активно тренують найманців РФ і готують медзаклади до роботи в посиленому режимі, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Окупанти на Донбасі активно тренують найманців РФ і готують медзаклади до роботи в посиленому режимі, - розвідка

Командування збройних сил РФ продовжує підвищувати бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

"Зокрема, цього тижня противником проведені командно-штабні тренування з приведенням у вищі ступені бойової готовності з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів. У ході тренувань особливу увагу було приділено організації взаємодії між органами військового управління армійських корпусів та об’єднаних тактичних формувань інших силових структур російських окупаційних адміністрацій", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними української розвідки, окупанти готують медичні установи до роботи у посиленому режимі: з території російської федерації завозяться запаси медичного майна, обладнуються додаткові лікувальні палати, здійснюється дострокова виписка легко хворих осіб.

Також читайте: Росія підтримує в Україні сили, які хочуть домогтися визнання суверенітету РФ над окупованим Кримом, - розвідка Естонії

Автор: Наталя Джума
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Putin *****/Путин *****(60 000 голосов)
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12.03.2021 14:19 Відповісти
лупашить сразу по медучереждениям, пускай полетают.
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12.03.2021 14:24 Відповісти
крематории готовьте.....
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12.03.2021 15:27 Відповісти
А это уже один из разведпризнаков готовящегося обострения (наступления).
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12.03.2021 15:40 Відповісти
Ця новина наступаючу сторону має підбадьорити.
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12.03.2021 16:13 Відповісти
Загрузить работой медучреждения противника так, чтобы больше никогда ничего не захотелось.
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12.03.2021 16:27 Відповісти
Всё это похоже на один большой шантаж . . .

Хотя, быть может, путяра со товарищи хотят проверить Байдена на "слабо".
Я бы на месте Байдена дал ответку, иначе будет, что Америка "моргнула".
Если дать ответку, путин сольётся, 100%. А если нет - быть большой беде.
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12.03.2021 16:39 Відповісти
Всё это похоже на один большой шантаж . . .

Всё это похоже на ожидание какой-то "жопы"! - в детских садах снесли в подвалы стулья для рассадки детей, аптечки, огнетушители, одеяла, запасы воды ...
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12.03.2021 19:13 Відповісти
 
 