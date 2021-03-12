Окупанти на Донбасі активно тренують найманців РФ і готують медзаклади до роботи в посиленому режимі, - розвідка

Командування збройних сил РФ продовжує підвищувати бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

"Зокрема, цього тижня противником проведені командно-штабні тренування з приведенням у вищі ступені бойової готовності з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів. У ході тренувань особливу увагу було приділено організації взаємодії між органами військового управління армійських корпусів та об’єднаних тактичних формувань інших силових структур російських окупаційних адміністрацій", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними української розвідки, окупанти готують медичні установи до роботи у посиленому режимі: з території російської федерації завозяться запаси медичного майна, обладнуються додаткові лікувальні палати, здійснюється дострокова виписка легко хворих осіб.

Також читайте: Росія підтримує в Україні сили, які хочуть домогтися визнання суверенітету РФ над окупованим Кримом, - розвідка Естонії