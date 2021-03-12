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МЗС КНР про націоналізацію "Мотор Січі": Вимагаємо, щоб Україна захищала права та інтереси китайських інвесторів

Новини Цензор.НЕТ Економіка

МЗС КНР про націоналізацію

Китай вимагає від України захисту інтересів китайських інвесторів, які вклали кошти в українське підприємство "Мотор Січ".

За даними sina.com.cn, про це заявив представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на брифінгу, коментуючи рішення Ради національної безпеки і оборони України про повернення підприємства в держвласність, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Китай вимагає, щоб Україна захищала законні права та інтереси китайських компаній та інвесторів відповідно до закону, а також належним чином вирішувала пов'язані з цим питання", – заявив Ліцзянь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січ" буде представлено в Раді через 2-3 тижні, - "слуга народу" Корнієнко

Як повідомлялося, вчора на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "Мотор Січ" повернуть українському народові. За словами глави партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січ" буде представлений у Раді через 2-3 тижні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+59
а как Китай в ООН голосовал? не требовал от расее соблюдения прав инвесторов в Крыму?
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12.03.2021 14:21
+30
Деньги брал богуслаев.
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12.03.2021 14:31
+27
Так денежки взял Богуслаев, а не Украина.
Я читала, что на встрече в офисе преЗедента Богуслаев жаловался, что китайцы обещали вложить большие средства в Мотор Сич, но пока не вложили ничего.
Может это веская причина, чтобы отменить продажу акций старым, трухлявым ловеласом Богуслаевым?
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12.03.2021 14:31
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руки прочь от Тайваня !!!!!
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12.03.2021 21:09 Відповісти
я ничего не забыл ?

але, китайцы, Моторсич пронесли мимо вашего носа !!!

у Белохвостого Орлана глаз зоркий ! МЗС КНР про націоналізацію "Мотор Січі": Вимагаємо, щоб Україна захищала права та інтереси китайських інвесторів - Цензор.НЕТ 8582
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12.03.2021 21:11 Відповісти
свободу техасу
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13.03.2021 13:46 Відповісти
А з-за широкої спини кацапа богуслаєва виглядала жирна, хитренько посміхаюча фізіономія самого патріотичного хетьмана петра!
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12.03.2021 21:14 Відповісти
Защита инвестиций вовсе не означает запрет национализации. Да, формально есть декларативные нормы, что инвестиции неприкосновенны и т.д. Но реально законом собственности можно лишать. Это прямо написано в Конституции. В интересах общества, а тут как раз тот случай. Инвестор получает возврат инвестиций, компенсацию и идет лесом. Размер компенсации может быть обжалован, но никак не факт национализации.
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12.03.2021 21:53 Відповісти
Я з величезною огидою ставлюся до к@цапів, але жовті китайські мавпи майже в усіх сенсах гірші за к@цапів. Китайці жадібніші за євреїв та підступніші за к@цапів, а сам Китай є такою ж раковою пухлиною, як й росія. Пишу це, як людина, яка дуже добре знає китай та китайців.
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12.03.2021 23:02 Відповісти
А скільки "прибацаних" в коментах.....,критична маса дебілів.....
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13.03.2021 01:16 Відповісти
а китайці Україні заплатили гроші за завод? НІ! То хай йдуть забирати гроші в зад в того, кому вони їх давали....
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13.03.2021 01:28 Відповісти
Китай для початку має продемонструвати добру волю для того, щоб його експансія не була сприйнята на штики. А тоді вже й до якихось умов.
А якщо навпаки, то такими "дипломатичними" рейдами нічого не доб'єшся...
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13.03.2021 04:22 Відповісти
яким раком взагалі китайці до нашої "Мотор січі"!?
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13.03.2021 14:02 Відповісти
Китайці перше, що запитали на "Мотор-Січі"....ДЕ ВАШ ТЕХНІЧНИЙ АРХИВ ? Їм та наша "Мотор-Січ" потрібна була б лише до моменту, коли б вивезли до себе техдокументацію. Коли їм відмовили,зразу дзвінок до Пекіну. Команда звідти і повернулись задом до цього проходимця Буслаєва. Взагалі по підприємствам Запоріжжя вже стільки запитань, що вирішення в іншій країні йшлось би лише через ГІЛЬЙОТИНУ. Не меньше !
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15.03.2021 21:04 Відповісти
Складається таке враження, що олігархічні круги відомих негідників та покидьків взяли курс на ПОВНИЙ ГРАБУНОК та РОЗТАСКУВАННЯ УКРАЇНИ. Так звані срані пролетарії з профспілками, типу Волинця, повністю відреклись від своїх робітників та країни, де вони працювали та живуть. Це було видно по сходу України, півдню та скрізь, де ці профспілки існують. Зовсім відсутні державницьке та прагматично-особистий інтерес в утриманні та роботі підприємств, збереженню кадрів. Висновок : профспілки виконують волю ворогів України, закривши очі на розгін підприємств. Прикладів стільки !
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15.03.2021 21:10 Відповісти
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