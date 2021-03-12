Мережа АЗС Glusco про обшуки СБУ: Дії правоохоронців вважаємо неприпустимими. Кримінальне провадження жодним чином не пов'язане з компанією
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У компанії Glusco, яку пов'язують з Віктором Медведчуком, прокоментували обшук Служби безпеки України 11 березня - кажуть, що кримінальне провадження з ними не пов'язане.
Про це компанія заявила в пресрелізі, опублікованому на сайті, передає Цензор.НЕТ.
За словами пресслужби Glusco, кримінальне провадження, в межах якого проводилися обшуки, "жодним чином не пов'язане з групою Глуск". У компанії стверджують, що провадження було розпочато за фактом вчинення кримінальних злочинів посадовими особами ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС КОМПАНІ", "не пов'язаними з Глуск ні господарськими правовідносинами, ні відносинами контролю".
"Тому дії правоохоронців, які місцями застосовували фізичну силу і вилучили техніку, вважаємо неприпустимими", - заявили в Glusco. У компанії також відкидають звинувачення в ухиленні від сплати податків.
Представники компанії повідомили, що обшуки проводилися на 3 нафтобазах і 105 АЗК мережі ТОВ "Глуск Рітейл".
ТОВ "АЕС КОМПАНІ" - компанія, що займається виробництвом продуктів нафтопереробки. За даними Youcontrol, єдиним засновником зазначено Вдовенка Ярослава Вікторовича, компанія зареєстрована в 2015 році.
Служба безпеки України заявляє про викриття масштабної угоди "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів, проводяться масові обшуки. За офіційними даними правоохоронців, орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить приблизно 240 млн грн. У СБУ повідомили про понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях і 2 відділеннях митного оформлення.
ЗМІ пов'язують мережу Glusco з кумом президента РФ Віктором Медведчуком.
Будь ласка, зачекайте...
Тому наводжу об'єктивні цифри за даними одного й того ж журналу "Фокус".
У 2013 році, Медведчук володв капіталом 270,5 млн доларів.
А у 2018 р, у Медведчука залишалося лише 55 млн.
Сподіваюсь, тепер в Ситуаційному центрі на Банковій закипить робота?
Кинуться спростовувати цей фейк про Порошенка і принципово карати тих, хто його поширює?
Адресу підказати?
На два поверхи вище, у тому ж будинку.
В.Уколов
А тепер, що було насправді. Кримінальні провадження проти цього бізнес-активу Медведчука було відкрито саме при Порошенкові, але після приходу до влади Зеленського всі слідчі дії проти Медведчука особисто та проти його бізнесу були жорстко зупинені консолідованими зусиллями всіх новопризначених його силовиків. Майже два роки Зеленський і його підопічні в злочинний спосіб закривали кримінальні провадження проти Медведчука й блокували виконання слідчих дій проти його активів. І щойно зараз, коли ця солодка промосковська парочка побила горшки через ревність до путінської любові, грошей і електоральних перспектив, дали команду слідство розблокувати. А понад рік насправді відбувався кримінальний злочин незаконного першкоджання виконанню слідчих дій з боку керівника держави.
А конкретно в цьому випадку, то обшуки на Glusco проходять згідно рішення слідчого судді Київського районного суду Харкова Садовського К.С. від 26 лютого й 1 березня в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого 30 січня 2019 року за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування с метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків та легалізації доходів, здобутих незаконним шляхом.
Вдумайтеся: 30 січня 2019 року відкрите провадження, напрацьована доказова база, розроблено план слідчих дій, підготовані звернення до суду... І тут на виборах перемагає Зеленський, в Україну повертається Портнов, Медведчук стає політичною фігурою... отака пісенька на задану тему: "Парашенка ва фсьом вінават!" получилася. Правду кажуть, коли починаєш копати під іншого, дивись, аби під собою фундамент не підкопати. За умисне блокування справ проти Медведчука (до речі, провадження проти нього особисто, яке закрив Зеленський, так і не відновлене) зелена влада має в тюрмі сидіти, а не аплодисменти собі зараз випрошувати.
І коли зараз Офіс Генпрокурорші пише, що "Правоохоронці викрили масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через мережу АЗС", то треба написати, що це були правоохоронці за часів Порошенка. А тим, хто все-одно буде доказувати, що Порошенко щось там не робив і відкладав, нагадаю, що мережу заправок викупила підставна компанія з швейцарською пропискою в червні 2017 року.
Перший рік фактів про кримінальні зловживання в мережі не надходило, була лише спроба вияснити, чи дійсно Glusco перейшло до Медведчука, бо достовірних доказів не було. Ясність із власністю та перші повідомлення про можливі зловживання, як я пригадую, появилися вже в другій половині 2018 року. Тоді швидко була проведена оперативна робота та відкрите провадження. Якби тоді Зеленський його не заблокував, ніякого політичного феномену Медведчука не відбулося б, але тоді там були любов і партнерство...
Тарас Чорновіл