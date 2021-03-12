УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5219 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
713 6
Австрія (567) Зеленський (17531) санкції (6873) Кримська платформа (313)

Зеленський обговорив із президентом Австрії санкції проти РФ та запросив його приєднатися до "Кримської платформі", - ОПУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський обговорив із президентом Австрії санкції проти РФ та запросив його приєднатися до

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Федеральним президентом Республіки Австрія Олександром Ван дер Белленом подякував австрійському колезі за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Сторони погодилися, що міжнародні санкції проти РФ мають зберігатися до повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкреслюється в повідомленні.

Також зазначається, що Зеленський наголосив на важливості підтримання уваги світової спільноти до розвитку ситуації на території тимчасово окупованого Криму та ознайомив співрозмовника з ініціативою "Кримська платформа". Володимир Зеленський запросив Президента Австрії з дружиною взяти участь в інавгураційному саміті ініціативи, який відбудеться у серпні 2021 року в Києві, та у святкуванні 30-річчя незалежності України.

Також читайте: Делегаціям держав-учасниць ОБСЄ представили "Кримську платформу" і запросили на перший саміт, - МЗС

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О АВСТРІЯ- агентурна платформа уХйла! Вона й Фірташа ховає, й ЗЕВова маубть туди готується з Єрмаком?
показати весь коментар
12.03.2021 14:42 Відповісти
Вас какое дело, судя по флажку
показати весь коментар
12.03.2021 14:44 Відповісти
в точку попала?
показати весь коментар
12.03.2021 14:53 Відповісти
В первую очередь санкции против России необходимо обсудить с Америкой и Англией. Если от России что-то останется, тогда можно будет с другими обсудить санкции для окончательной зачистки пространства.
показати весь коментар
12.03.2021 15:00 Відповісти
Нахрена они нужны на этой платформе, если они прокацапские !? Играть в пользу кацапов !?
показати весь коментар
12.03.2021 15:24 Відповісти
Зеленський обговорив із президентом Австрії санкції проти РФ та запросив його приєднатися до "Кримської платформі", - ОПУ - Цензор.НЕТ 3997
показати весь коментар
12.03.2021 16:11 Відповісти
 
 