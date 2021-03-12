Австрія готова сприяти Україні в прискореному отриманні COVID-вакцин у межах COVAX, - ОП
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Федеральний президент Австрії Олександр Ван дер Беллен заявив, що країна готова сприяти Україні в прискореному отриманні вакцин у межах COVAX.
Про це він повідомив під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ОП.
"Основну увагу було приділено заходам, які вживаються в Україні та Австрії з метою протидії поширенню коронавірусу та посилення захисту громадян. Співрозмовники погодилися, що найбільш дієвим рішенням є вакцинація, яка вже розпочалася в обох країнах", - зазначено в повідомленні.
Зазначається, що Зеленський наголосив на важливості солідарного розподілу сертифікованих вакцин.
"Олександр Ван дер Беллен підтвердив готовність сприяти прискореному отриманню Україною вакцин у межах ініціативи COVAX", - інформують в ОП.
Український лідер зі свого боку зазначив, що швидше Україна отримуватиме нові партії вакцин, то скоріше відбуватиметься щеплення.
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