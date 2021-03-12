УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5219 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Коронавірус і карантин
789 13
Австрія (567) карантин (16073) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Австрія готова сприяти Україні в прискореному отриманні COVID-вакцин у межах COVAX, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Австрія готова сприяти Україні в прискореному отриманні COVID-вакцин у межах COVAX, - ОП

Федеральний президент Австрії Олександр Ван дер Беллен заявив, що країна готова сприяти Україні в прискореному отриманні вакцин у межах COVAX.

Про це він повідомив під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ОП.

"Основну увагу було приділено заходам, які вживаються в Україні та Австрії з метою протидії поширенню коронавірусу та посилення захисту громадян. Співрозмовники погодилися, що найбільш дієвим рішенням є вакцинація, яка вже розпочалася в обох країнах", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що Зеленський наголосив на важливості солідарного розподілу сертифікованих вакцин.

"Олександр Ван дер Беллен підтвердив готовність сприяти прискореному отриманню Україною вакцин у межах ініціативи COVAX", - інформують в ОП.

Український лідер зі свого боку зазначив, що швидше Україна отримуватиме нові партії вакцин, то скоріше відбуватиметься щеплення.

Також читайте: Причин припиняти використовувати COVID-вакцину AstraZeneca немає, - ВООЗ

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
О АВСТРІЯ- агентурна платформа уХйла! Вона й Фірташа ховає, й ЗЕВова маубть туди готується з Єрмаком?
показати весь коментар
12.03.2021 14:43
+2
якщо не Спутнік ,,,
показати весь коментар
12.03.2021 14:44
+1
Продадут весь запас Астрозенеки? Не выбрасывать же.
показати весь коментар
12.03.2021 14:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На тобі, Боже, що мені не гоже...
😇
показати весь коментар
12.03.2021 14:38 Відповісти
Продадут весь запас Астрозенеки? Не выбрасывать же.
показати весь коментар
12.03.2021 14:42 Відповісти
якщо не Спутнік ,,,
показати весь коментар
12.03.2021 14:44 Відповісти
+100 500.
показати весь коментар
12.03.2021 14:57 Відповісти
О АВСТРІЯ- агентурна платформа уХйла! Вона й Фірташа ховає, й ЗЕВова маубть туди готується з Єрмаком?
показати весь коментар
12.03.2021 14:43 Відповісти
Агент "Клоун" на связи Австрія готова сприяти Україні в прискореному отриманні COVID-вакцин у межах COVAX, - ОП - Цензор.НЕТ 5717
показати весь коментар
12.03.2021 14:54 Відповісти
Ще одні "друзі" намалювалися з "допомогою".
показати весь коментар
12.03.2021 14:55 Відповісти
Учора у Луценко на шоу 5-ко каналу показали документи нагороджених уХйлом вагнерівців, усі знають що уХйло своїх вірних не здає. То може Вова хоча б на Австрію собі заробив? Пора їм вчити німецьку а Лєні скетчі писати для клоунади?
показати весь коментар
12.03.2021 15:04 Відповісти
в слове *****, постояно одна и та же ошибка ))
показати весь коментар
12.03.2021 15:21 Відповісти
візитка моя
показати весь коментар
12.03.2021 15:45 Відповісти
ну тада совсем другое дело )))))
показати весь коментар
12.03.2021 15:52 Відповісти
В Україні, навіть та що є майже вся пилиться на складі. Для чого уряду у когось просить вакцин, якщо МОЗ не може забезпечить адекватні темпи вакцинації.
показати весь коментар
12.03.2021 15:19 Відповісти
 
 