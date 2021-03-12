Київ визначив для прийому хворих на COVID-19 майже 5100 ліжок, - Кличко

Столиця визначила для прийому хворих на COVID-19 майже 5100 ліжок у 29 медичних закладах столиці.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уряд може знову запровадити локдаун по всій країні, якщо більшість областей опиняться у червоній зоні карантину... Як бачимо, на заході країни ситуація дуже складна, столиця поки тримається, ми перебуваємо у помаранчевій зоні. Хочу вам нагадати, що запроваджує суворий карантин уряд своїм окремим рішенням. І сьогодні ми всі маємо поводитися так, щоб цього не сталося", - сказав Кличко.

Він наголосив, що дуже важливо упередити колапс медичної системи, і місто контролює ситуацію.

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"Місто визначило для прийому хворих на коронавірус майже 5100 ліжок у 29 медзакладах столиці. Три з них – заклади "Укрзалізниці"", - повідомив мер.

За його словами, на сьогодні хворих на коронавірус приймають 24 медзаклади, де підготували понад 4 тисячі ліжок. З них подачею кисню обладнані понад 3760 ліжок. Зокрема, майже 2700 ліжок - централізованою подачею. Кисневих концентраторів у медичних закладах Києва сьогодні 1075.

Кличко нагадав, що на збільшення кількості ліжок із подачею кисню місто виділило майже 30 млн грн. Це - кошти на капітальний ремонт систем киснепостачання. Ще майже 7,5 мільйона витратили на закупівлю кисневих концентраторів.