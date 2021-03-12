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Ткаченко про відкриття покерного клубу в Будинку профспілок на Майдані: Це неправильно. Необхідно провести публічну дискусію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ткаченко про відкриття покерного клубу в Будинку профспілок на Майдані: Це неправильно. Необхідно провести публічну дискусію

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає до публічної дискусії у зв'язку з відкриттям клубу спортивного покеру в Будинку профспілок.

"Оскільки керівництво федерації профспілок, на балансі якого перебуває Будинок профспілок, не реагує ані на звернення, ані на запити Міністерства культури та інформаційної політики, хочу заявити про свою позицію щодо початку роботи клубу спортивного покеру. Вважаю неправильним відкриття розважального закладу будь-якого напрямку у місці, де сталися трагічні події Революції Гідності. Натомість варто було б додатково підтримати Музей Революції Гідності, який частково діє в цьому місці пам‘яті та виконує свою важливу суспільну місію з утвердження цінностей громадянського суспільства та боротьби українців за свої права", - написав Ткаченко в телеграм-каналі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Звісно, я знаю, що КМДА, як і Міністерство культури та інформполітики не має юридичного впливу на профспілки України. І це цілком логічно, оскільки профспілки апріорі мають бути незалежними у своїй діяльності. Але незалежність – не є вседозволеність. Незалежність – це відповідальність. Зокрема, відповідальність за збереження історії того, якими жертвами вона здобувалася та відстоювалася", - додав він.

Ткаченко закликав громадськість, журналістів, юристів, правоохоронні органи, Київміськадміністрацію відреагувати на "це неоднозначне рішення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Будинку профспілок на Майдані відкрили покерний клуб

"Пропоную зробити обговорення цього питання відкритим. Провести зустріч за участі керівництва Федерації профспілок України, адвокатів та членів сімей Небесної сотні, МКІП, КМДА, громадськості, журналістів та всіх небайдужих патріотів України", - заявив міністр.

Ткаченко про відкриття покерного клубу в Будинку профспілок на Майдані: Це неправильно. Необхідно провести публічну дискусію 01
Ткаченко про відкриття покерного клубу в Будинку профспілок на Майдані: Це неправильно. Необхідно провести публічну дискусію 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Якщо ви розумієте, що це НЕ правильно, то нахріна нарідна дискусія?
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12.03.2021 14:53
+3
членоімітатори
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12.03.2021 14:54
+3
Імітація бурхливої діяльності триває !!))
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12.03.2021 14:57
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Як прусаків потравиш,вони усі на світло вилазять подихати - отак з ЗЕленими зараз ..,
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12.03.2021 14:45 Відповісти
Алкаші розбили ненакроком впустивши пляшку з водярою , двое кричать , волосся на собі рвуть, артистично так виходить, а той, що впустив, стоїть з занімілим ******** й руками в кишенях. Ті двоє на нього напали - шо ти мовчи! ти ж винен! тебе це не хвилює?! А він дістає руки зі своїми відірваними причандалми й каже - КАЖДЫЙ ПЕРЕЖИВАЕТ КАК МОЖЕТ
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12.03.2021 14:50 Відповісти
Играть на костях людей в карты или не играть? Решили играть. Играют и плачут. Вот и все. Докатились, хохлы...
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12.03.2021 14:50 Відповісти
а авакяну по хер...
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12.03.2021 14:53 Відповісти
Как же это омерзительно....
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12.03.2021 14:53 Відповісти
Якщо ви розумієте, що це НЕ правильно, то нахріна нарідна дискусія?
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12.03.2021 14:53 Відповісти
членоімітатори
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12.03.2021 14:54 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!))
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12.03.2021 14:57 Відповісти
він хотів сказати, що у нього перді не вистачає, треба народну силу.
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12.03.2021 15:38 Відповісти
Есть такая организация « УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» . Которая находится под руководством Профсоюзов . Во времена правления Стояна и Хары все государственные санатории за копейки распродали . Также покрывают деятелей , качающих минеральную воду из нелицензироаанных скважин . Разумеется не бесплатно . Власть за 30 лет это не интересовало .
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12.03.2021 15:01 Відповісти
Дискусію проводити = "нада пєрєстать стрєлять".
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12.03.2021 15:07 Відповісти
Не пиши дурні.
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12.03.2021 15:09 Відповісти
Я про те що дискусії нічого не допоможуть. Все вирішується зараз дзвінком маріонетки П..на з Банкової. Якби там там були проти покерного клубу в будинку Профсоюзів, то його б там не було. А дискусії - то ІБД.
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12.03.2021 15:18 Відповісти
Какая, найух, дискуссия??!!!! Пшли нах!
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12.03.2021 15:11 Відповісти
Навесить замок амбарный пока они там в середине друг друга покерят , облить бензином и запалить
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12.03.2021 15:14 Відповісти
я за покерный клуб! И против того, чтобы с центра Киева делали какое-то кладбище. там кругом люди погибли и что там кругом крестов наставить??? бред и абсурд полный! Нужно почтить память жертв - созданием музея. Центр города должен продолжать жить, потому что это лицо страны - главная площадь страны! я за то, чтобы там делали покерные клубы и больше всего красивого было и светящегося! И я Майдан поддерживал с первого дня и до последнего, но считаю, что нужно Майдан очистить от всего мрачного, а почтить память создав грандиозный музей и мемориал! Так будет правильно! ИМХО.
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12.03.2021 15:24 Відповісти
Давай уж сразу публичный дом там откроем, ненуашо, красиво и светится.
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12.03.2021 15:27 Відповісти
Давай в центре Киева все снесем тогда и построим там кладбище. Лицо страны - гланая площадь, туристы будут уезжать из Украины, как после выхода из морга.
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12.03.2021 15:30 Відповісти
у тебе ось занад-то чорні думки. Окрім того покерів немає ні у кого на головних площах.
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12.03.2021 15:40 Відповісти
В Лас-Вегасе есть.
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12.03.2021 15:48 Відповісти
так давай там музей и сделаем. вам бы буратины только торговать, а производить кто будет? Исаак Бабель???
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12.03.2021 16:31 Відповісти
Красную площадь в Москве тоже превратили в кладбище - сколько там похороненых и замурованных!
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12.03.2021 16:19 Відповісти
да и йух на неё на ту красную площадь! пусть там куйло проживает! тоже мне пример авторитетный привел!!!!
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12.03.2021 16:33 Відповісти
Откуда и для чего сейчас профсоюзы? Может и ВЛКСМУ где-то есть?
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12.03.2021 15:25 Відповісти
я был бы против, если бы в том доме, какая то русская мразь вселилась, а если покерный клуб будет Украинский, то я за, а память о жертвах Майдана почтить грандиозным Музеем и Мемориалом. Это должно быть для всех победа в этом споре!
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12.03.2021 15:28 Відповісти
В Доме профсоюзов надо возрождать представительства профсоюзов всей страны, которые сейчас в упадке, а не клубы или торгово-развлекательные центры. Хватит уже развлекаться!
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12.03.2021 15:39 Відповісти
Не знаю, как бы корректно написать, чтоб не оскорбить всех погибших и их родственников, но... в Украине майданы происходят через одного президента. И каждый раз они все кровавее. Никогда большинство украинцев не будет любить власть. То есть, нас ждет впереди еще не один кровавый майдан. И люди будут гибнуть в самых разных зданиях, в зависимости от того, какое здание захватят. Так что теперь? Весь центр Киева заранее закрыть для бизнеса? Глупо. Есть памятник погибшим, будет музей, еуда можно прийти - зачем закрывать прибыльный бизнеч, дающий раюочие места и налоги?
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12.03.2021 15:51 Відповісти
тебя послушать бизнесмен иплакать хочется.... так давай сразу там откроем бордель на 500 коек! тоже ведь бизнес! может именно там музей и надо открыть а не клуб. я все время смотрю на эти мафы-сараи и думаю - блин у нас страна фопов ! все все продают но никто ничего не производит.... разве так может быть?
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12.03.2021 16:28 Відповісти
Коли ви колите собі вакцину разом з лікарями, ви слухання не проводите.
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12.03.2021 17:01 Відповісти
 
 