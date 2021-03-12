Українців не було на борту танкера Davide B, який зазнав нападу піратів у Гвінейській затоці, - МЗС

На борту танкера Davide B, який зазнав атаки піратів у Гвінейській затоці, не було українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко

"За інформацією судновласника, громадян України не було на борту судна Davide B, на яке напали пірати в Гвінейській затоці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds