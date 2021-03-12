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Українців не було на борту танкера Davide B, який зазнав нападу піратів у Гвінейській затоці, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українців не було на борту танкера Davide B, який зазнав нападу піратів у Гвінейській затоці, - МЗС

На борту танкера Davide B, який зазнав атаки піратів у Гвінейській затоці, не було українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко

"За інформацією судновласника, громадян України не було на борту судна Davide B, на яке напали пірати в Гвінейській затоці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds

Автор: Анастасія Потіха
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Вот и ладненько. Українців не було на борту танкера Davide B, який зазнав нападу піратів у Гвінейській затоці, - МЗС - Цензор.НЕТ 1292 Но ператы всё равно канальи!
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12.03.2021 15:27 Відповісти
Хоть в одному лайні нас не було.
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12.03.2021 16:59 Відповісти
>Davide B
Девід Боуї, - чєловєк і пароход.

Українців не було на борту танкера Davide B, який зазнав нападу піратів у Гвінейській затоці, - МЗС - Цензор.НЕТ 1027
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12.03.2021 18:47 Відповісти
 
 