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Німеччина (4567) Кравчук (545) росія (47340) Франція (1975) Донбас (21703)

Поки що немає мирного плану стосовно Донбасу. Росія має затвердити пропозиції, розроблені Францією та Німеччиною спільно з Україною, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Поки що немає мирного плану стосовно Донбасу. Росія має затвердити пропозиції, розроблені Францією та Німеччиною спільно з Україною, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що поки немає мирного плану стосовно Донбасу.

Для цього Росія має затвердити пропозиції, які розроблені за участю Франції та Німеччини і надсилаються їй. Про це Кравчук заявив в інтерв'ю "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, відповідні пропозиції були направлені в РФ для затвердження.

"План розроблено Німеччиною, Францією, доопрацьовано Україною. І зараз перебуває на вивченні в Росії. Тобто плану немає. Він є пропозицією. Щоб план був, під ним має поставити підпис Росія. Тому що війна у нас не з Францією і не з Німеччиною, а з Росією", - сказав Кравчук.

Також читайте: Кравчук про мобілізацію російських військ на окупованому Донбасі: "Будемо відповідати дзеркально"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Теперь вы можете только хрюкать. ***** вам формулу Штанмайера через неадекватного преЗедента и всяких ДЕрмаков втюхал и ржет - Извольте выполнять взятые обязательства
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12.03.2021 15:00
+4
Тю, а кому від тих потішних "рішень" РНБО, стало холодно чи жарко? Клоунський цирк і фарс.
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12.03.2021 15:02
+4
коцапы во всю проводят военную подготовку, а эти бумажки составляют, которые коцапы выполнять никогда не будут...
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12.03.2021 15:04
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А до Вас, дідусю, ще РНБО не дійшло з Вашими історичними рішеннями у ролі Президента?
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12.03.2021 14:59 Відповісти
Тю, а кому від тих потішних "рішень" РНБО, стало холодно чи жарко? Клоунський цирк і фарс.
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12.03.2021 15:02 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Лялькова вистава кремлівського балагана !!!)))
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12.03.2021 15:05 Відповісти
Теперь вы можете только хрюкать. ***** вам формулу Штанмайера через неадекватного преЗедента и всяких ДЕрмаков втюхал и ржет - Извольте выполнять взятые обязательства
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12.03.2021 15:00 Відповісти
Я просто ох..ваю- Украина ВОЮЕТ с росией но росия должна что-то там утверждать по мирному с ней плану. А чи не обкурилися плану наші добродії з ТКГ.
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12.03.2021 15:31 Відповісти
План может быть только один, уничтожение расиських фашистов
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12.03.2021 15:39 Відповісти
это ты зебилам и задупивцам расскажи.Много интересного услышишь
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12.03.2021 16:09 Відповісти
Щоб був план, тре спочатку виростити коноплі !!!))))
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12.03.2021 15:03 Відповісти
коцапы во всю проводят военную подготовку, а эти бумажки составляют, которые коцапы выполнять никогда не будут...
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12.03.2021 15:04 Відповісти
Росія озвучила свої вимоги і ніколи не поступиться !! Мета Росіі втюхати Даунбас ,з особливим статусом(автономією) в Україну !!!)))
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12.03.2021 15:07 Відповісти
Росія озброює "Белорусский федеральний округ " РФіі і болт клала на домовленності !!!))
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12.03.2021 15:09 Відповісти
А можно где то почитать эти - направленные ей предложения, которые разработаны при участии Франции и Германии ?
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12.03.2021 15:08 Відповісти
Дедушка.....
Вы там как то договоритесь о балабольстве....
Ты говоришь плана нет.
А аресташка, ермак и бубочка говорят что есть.....
Кто то ****-т!!!!
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12.03.2021 15:09 Відповісти
"не заважайте пиляти бабло"(с.)
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12.03.2021 15:10 Відповісти
насправді, це було інтерв'ю телеканалу "ДОМ", ще у вівторок; просто 5-тий канал використав цю картинку...
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12.03.2021 15:29 Відповісти
 
 