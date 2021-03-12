Поки що немає мирного плану стосовно Донбасу. Росія має затвердити пропозиції, розроблені Францією та Німеччиною спільно з Україною, - Кравчук
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Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що поки немає мирного плану стосовно Донбасу.
Для цього Росія має затвердити пропозиції, які розроблені за участю Франції та Німеччини і надсилаються їй. Про це Кравчук заявив в інтерв'ю "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, відповідні пропозиції були направлені в РФ для затвердження.
"План розроблено Німеччиною, Францією, доопрацьовано Україною. І зараз перебуває на вивченні в Росії. Тобто плану немає. Він є пропозицією. Щоб план був, під ним має поставити підпис Росія. Тому що війна у нас не з Францією і не з Німеччиною, а з Росією", - сказав Кравчук.
Топ коментарі
+4 Frol Fedoroff
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+4 Джура
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+4 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар12.03.2021 15:04
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Вы там как то договоритесь о балабольстве....
Ты говоришь плана нет.
А аресташка, ермак и бубочка говорят что есть.....
Кто то ****-т!!!!