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Зустріч у "нормандському форматі" планується в квітні, але все може змінитися через позицію РФ, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зустріч у

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що зустріч у "нормандському форматі" планується на квітень, однак через позицію РФ все може змінитися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".

За словами Кравчука, "триває велика робота на рівні політичних радників".

"Бере участь Єрмак, Козак - радник Путіна. Вони саме вирішують це головне питання - зустріч на найвищому рівні. Планується десь на квітень. Але як воно буде насправді, сказати складно, бо передбачити позицію Росії дуже складно, вона змінюється буквально щодня", - зазначив Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки що немає мирного плану стосовно Донбасу. Росія має затвердити пропозиції, розроблені Францією та Німеччиною спільно з Україною, - Кравчук

Автор: Наталя Джума
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идет большая работа/ Шорох орехов. РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков.
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12.03.2021 15:14 Відповісти
Подобная встреча без участи Америки и Англии ничего не решает. Поэтому бесплодная и бесполезная.
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12.03.2021 15:21 Відповісти
А що, в ТКГ вже організовують рандеву нормандського формату? Зовсім МЗС опустили...
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12.03.2021 15:32 Відповісти
Россия не меняется Зустріч у "нормандському форматі" планується в квітні, але все може змінитися через позицію РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3841
Зустріч у "нормандському форматі" планується в квітні, але все може змінитися через позицію РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9565
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12.03.2021 15:41 Відповісти
 
 