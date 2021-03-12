Зустріч у "нормандському форматі" планується в квітні, але все може змінитися через позицію РФ, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що зустріч у "нормандському форматі" планується на квітень, однак через позицію РФ все може змінитися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".

За словами Кравчука, "триває велика робота на рівні політичних радників".

"Бере участь Єрмак, Козак - радник Путіна. Вони саме вирішують це головне питання - зустріч на найвищому рівні. Планується десь на квітень. Але як воно буде насправді, сказати складно, бо передбачити позицію Росії дуже складно, вона змінюється буквально щодня", - зазначив Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки що немає мирного плану стосовно Донбасу. Росія має затвердити пропозиції, розроблені Францією та Німеччиною спільно з Україною, - Кравчук