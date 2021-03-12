УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8366 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
684 2
Кабмін (6255) кадри (259) Янченко Галина (62)

Кадрових перестановок у Кабміні щонайменше до кінця весни не очікується, - "слуга народу" Янченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кадрових перестановок у Кабміні щонайменше до кінця весни не очікується, -

Підстав для переформатування Кабміну щонайменше до кінця весни немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила народна депутатка зі "Слуги народу" Галина Янченко, відповідаючи на запитання, чи буде переформатування уряду.

"Це перманентна історія для будь-якого парламенту і будь-якого уряду — завжди є різні політичні інтереси, бажання різних депутатів і груп впливу міняти міністрів. Але я думаю, що підстав для цього немає щонайменше до кінця весни", - сказала вона.

Янченко вказала ще на одну причину, через яку не передбачається змін в уряді.

"Хочу зазначити, що звільнити міністра відносно легко, але питання, хто прийде на заміну, і чи отримає ця людина 226 голосів у залі. Тому з огляду на ці обставини, ми не можемо говорити про серйозні кадрові зміни в уряді", - сказала вона.

Також читайте: Шмигаль: Кадровий голод підтверджую

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я б не був таким категоричним до перегляду фільму від Беллінгкет.
показати весь коментар
12.03.2021 15:34 Відповісти
їй звідки знати? Адже д'єрмак перед цими уродами не звітує!
показати весь коментар
12.03.2021 15:34 Відповісти
 
 