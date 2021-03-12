Кадрових перестановок у Кабміні щонайменше до кінця весни не очікується, - "слуга народу" Янченко

Підстав для переформатування Кабміну щонайменше до кінця весни немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила народна депутатка зі "Слуги народу" Галина Янченко, відповідаючи на запитання, чи буде переформатування уряду.

"Це перманентна історія для будь-якого парламенту і будь-якого уряду — завжди є різні політичні інтереси, бажання різних депутатів і груп впливу міняти міністрів. Але я думаю, що підстав для цього немає щонайменше до кінця весни", - сказала вона.

Янченко вказала ще на одну причину, через яку не передбачається змін в уряді.

"Хочу зазначити, що звільнити міністра відносно легко, але питання, хто прийде на заміну, і чи отримає ця людина 226 голосів у залі. Тому з огляду на ці обставини, ми не можемо говорити про серйозні кадрові зміни в уряді", - сказала вона.

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