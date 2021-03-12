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Щодо померлих від коронавірусу не обов'язкові кремація або поховання в щільному пакеті. Організатори похорону часто спекулюють на стані рідних, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Щодо померлих від коронавірусу не обов'язкові кремація або поховання в щільному пакеті. Організатори похорону часто спекулюють на стані рідних, - Ляшко

Щодо померлих від коронавірусу кремація і поховання тіла в щільному пакеті зовсім не обов'язкові.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Бачу чимало публікацій у засобах масової інформації та соцмережах про, подекуди, дикунські речі, які відбуваються під час поховань померлих від ковіду. Запевняю, що відповідно до діючих правил та рекомендацій від МОЗу щодо безпечного поводження з тілами померлих осіб з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби (COVID-19) люди мають можливість попрощатися, забрати тіло та поховати рідних за звичайною процедурою, але з обов’язковим дотриманням усіх необхідних заходів безпеки", - уточнив він.

Ляшко також уточнив, що згідно з постановою МОЗ, тільки за наявності надлишкового виділення біологічних рідин з тіла померлого, його ховають в щільному пакеті, щоб уникнути інфікування збудником коронавірусної хвороби. Якщо дотримуватися всіх прописаних норм і правил при похованні і безпечному поводженні з тілами померлих, проблем не повинно виникати.

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"На жаль, у реальності маємо ситуації, коли рідні померлого мають пройти сім кіл пекла, щоб попрощатися та поховати своїх рідних. Ще раз звертаюся до усіх, хто має відношення до процесу організації поховання. Не зловживайте розгубленим станом рідних та не спекулюйте на прописаних нормах, адже там немає обмежуючих правил, що ЛИШЕ кремація померлого чи поховання ЛИШЕ у щільному пакеті!", - підкреслив Ляшко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Дохлого ковидного кернеса вообще по всему местам быдлохарькова таскали. Прощальная гастроль вора...
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12.03.2021 15:16
+3
Вот это правильно, по человечески, а то действительно, хоронят как собак...
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12.03.2021 15:29
+3
Те що відбувається з похованням померлих від ковіду, то це взагалі жах.
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12.03.2021 15:50
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успокоил. Умерших от коронавируса не обязательно кремировать или хоронить в плотном пакете. Организаторы похорон часто спекулируют на состоянии родных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1849
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12.03.2021 15:15 Відповісти
Умерших от коронавируса не обязательно кремировать или хоронить в плотном пакете. Организаторы похорон часто спекулируют на состоянии родных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7622 Умерших от коронавируса не обязательно кремировать или хоронить в плотном пакете. Организаторы похорон часто спекулируют на состоянии родных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9066
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12.03.2021 15:15 Відповісти
Дохлого ковидного кернеса вообще по всему местам быдлохарькова таскали. Прощальная гастроль вора...
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12.03.2021 15:16 Відповісти
надобыло привязать к палке и сжеч наместе ленина и в инсту сыночку))
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12.03.2021 16:55 Відповісти
Не знаю-не знаю. У нас жінка молода від корони померла, так всі хто на похороні труп цілував інфікувалися. І ще одна в результаті померла.
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12.03.2021 15:17 Відповісти
1) Вірус передається повітряно-крапельним шляхом, тобто через органи дихання.
2) Мертві не дихають.
3) Зараження відбулося від першого цілувальника.
Люди! Ну невже мислити логічно - це так важко? Але наш "мудрий нарід" мислить інакше...
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12.03.2021 16:44 Відповісти
Вам би інфекціоністом працювати. Доктор Менгеле вже достатньо настраждався в пеклі.
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12.03.2021 19:18 Відповісти
нет, вы накажите этих козлов, кто пользуется горем людей.
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12.03.2021 15:17 Відповісти
У меня две родственницы за 65 благополучно ,на кислороде переболели ковидом.Одна на западе Беларуси,вторая - в Павлограде.Ещё до нового года.Теперь никак не могут восстановиться и волосы сыпятся не по дням,а по часам.Ничто не проходит бесследно.Заразили молодые члены семей.Никто не знает дальнейших последствий для молодых и внуков.Отдалённых.В США за год умерло более 3милл людей.Рекорд за всю историю.Будьте благоразумны! Берегите себя и окружающих.Это не чума,но и не лучше.
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12.03.2021 15:23 Відповісти
Это не чума, это намного хуже. Чуму было видно на теле человек в виде страшных синих нарывов, а эта зараза происходит в средине человека и уничтожает самое главное в средине человеческого организма - это невозможность дышать кислородом из вне.
Природа просто пытается бороться с бацилами -человеками, которые пытаются уничтожить её. природу в виде Земного Шара а в итоге одной единственной клетки в межгалактическом организме, может даже того-же организма только в большем масштабе чем человек.
Вилуам Шекспиро.
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12.03.2021 15:46 Відповісти
"Умерших от коронавируса не обязательно кремировать или хоронить в плотном пакете. Организаторы похорон часто спекулируют на состоянии родных, - Ляшко" - Кернеса и тёщу Порошенка по-обычному хоронили.
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12.03.2021 15:27 Відповісти
Це ти своїм запопадливим і догідливим невігласам на державній службі,стамескою на голові вибий.
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12.03.2021 15:28 Відповісти
Вот это правильно, по человечески, а то действительно, хоронят как собак...
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12.03.2021 15:29 Відповісти
а где оно было раньше, почему не предупредили раньше и не рассказали
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12.03.2021 16:16 Відповісти
Те що відбувається з похованням померлих від ковіду, то це взагалі жах.
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12.03.2021 15:50 Відповісти
Я памятаю рекомендації цих із санітарної служби: тільки в пакеті. Ми ще тут на форумі собачилися з цього приводу ( завжди сюди приходять підгавкувачі владі). Ну що ж - не пройщло й року, як ляшки і стєхпашки включили задню.
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12.03.2021 16:38 Відповісти
"І спалювати не обов"язково,і в пакетах хоронити не потрібно,в резерваціі теж хворих зганяти,мабуть,не будемо,і до відстрілу їх на вулицях теж,думаю,не дійде" - заспокійливо сказав головний санітарний лікар Ляшко.
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12.03.2021 16:49 Відповісти
Шо пакети закінчились?
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12.03.2021 16:58 Відповісти
 
 