За два тижні кампанії з вакцинації від COVID-19 було утилізовано 97 доз вакцини, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що за два тижні кампанії з вакцинації від COVID-19 загальна кількість невикористаної вакцини становила 97 доз.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на ранок 9.03.2021 року загальна кількість невикористаних доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, а саме розбито, пошкоджено або не підлягає використанню - 97 доз", - йдеться у відповіді Міністерства на запит агентства.

У міністерстві підкреслили, що це в понад 50 разів менше закладеного показника втрати, визначеного наказом МОЗ.

За даними Міністерства охорони здоров'я на цей момент 38 237 людей було провакциновано першою дозою вакцини від COVID-19 з початку кампанії з вакцинації, яка в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року.

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