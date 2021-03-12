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За два тижні кампанії з вакцинації від COVID-19 було утилізовано 97 доз вакцини, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

За два тижні кампанії з вакцинації від COVID-19 було утилізовано 97 доз вакцини, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що за два тижні кампанії з вакцинації від COVID-19 загальна кількість невикористаної вакцини становила 97 доз.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на ранок 9.03.2021 року загальна кількість невикористаних доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, а саме розбито, пошкоджено або не підлягає використанню - 97 доз", - йдеться у відповіді Міністерства на запит агентства.

У міністерстві підкреслили, що це в понад 50 разів менше закладеного показника втрати, визначеного наказом МОЗ.

За даними Міністерства охорони здоров'я на цей момент 38 237 людей було провакциновано першою дозою вакцини від COVID-19 з початку кампанії з вакцинації, яка в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року.

Читайте: Україна поки не вводитиме свідоцтва про вакцинацію, - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
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Не. С меня хватит, на сегодня. За две недели кампании по вакцинации от COVID-19 было утилизировано 97 доз вакцины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4978 Более, в барановирусные новости заглядывать невозможно, они- с перебором. Можно даже заболеть, наверное, заразившись от монитора. За две недели кампании по вакцинации от COVID-19 было утилизировано 97 доз вакцины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3194
Лучше расскажите- за скока можно будет купить сертификат о вакцинации. Остальное- не важно.
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12.03.2021 15:21 Відповісти
Вчителі знайомі є?
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12.03.2021 16:17 Відповісти
динамика новых случаев заражения ковидом в Украине со слов МинЗдрава - 3 - 6 - 9 - 13 тыс., а дальше 25? Не верю ни на йоту. Уже даже онкогематологическим больным назначают химию на дом, бо ковид. Нонсенс.
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12.03.2021 15:26 Відповісти
Тобто планували зливати в унітаз 5000 доз з 4000, тобто кожну восьму дозу? Нормально.
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12.03.2021 21:14 Відповісти
 
 