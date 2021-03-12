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розстріл (182) суд (8046) Хмельницький (260) Євромайдан (912) Закревська Євгенія (96) Малашич Юлія (3)

У справі щодо розстрілу євромайданівців перед Хмельницьким СБУ зникли докази: відеозаписи, фото і куля, - адвокатка Закревська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У справі щодо розстрілу євромайданівців перед Хмельницьким СБУ зникли докази: відеозаписи, фото і куля, - адвокатка Закревська

На засіданні суду у справі про розстріл активістів Євромайдану перед Хмельницьким СБУ 19.02.2014 прокурори заявили, що з матеріалів зникли відео- і фотозаписи, а також куля.

Про це розповіла адвокатка сімей Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.

"Засідання щодо розстрілу перед Хмельницьким СБУ 19.02.2014. Досліджуємо протокол огляду місця події прямо в день розстрілу до протоколу має додаватися флешносій з відеозаписом. Але відеозапису немає. Суд запитує чому? Прокурор Малашич. На жаль, зазначене кримінальне провадження тривалий час розслідувалось різними підрозділами військової прокуратури, і коли це провадження потрапило до Генеральної прокуратури, більша частина доказів, на жаль, просто зникла. Це і відео і фото записи – додатки до протоколу і кулі", - заявила Закревська.

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Нагадаємо, досудовим слідством встановлено, що 19 лютого 2014 року перед будинком УСБУ в Хмельницькій області відбувався мітинг активістів Євромайдану. За версією слідства, спецпризначенець "Альфи" Тарадай, який перебував у будівлі, з метою відбиття уявного нападу, діючи умисно, здійснив кілька пострілів з кулемета в напрямку нижньої частини дверей центрального входу. У результаті стрілянини було поранено 4 людини, одна з яких загинула.

18 грудня 2018 року Подільський районний суд Києва відмовився заарештувати колишнього начальника управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Віктора Крайтора і обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

9 січня 2019 року суд відпустив на поруки бійця "Альфи" Тарадая, підозрюваного в розстрілі учасників протесту в Хмельницькому взимку 2014 року. Більш детально про це можна прочитати в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "СБУ покриває Віталія Тарадая - вбивцю героїв Небесної Сотні".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
18 декабря 2018 суд отказался арестовать одного фигуранта, а 9 января 2019 отпустил другого....Зебилы, что же вы наделали?! В деле по расстрелу евромайдановцев перед Хмельницким СБУ исчезли доказательства: видеозаписи, фото и пуля, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 7682 Это ж портновский рыгореванш В деле по расстрелу евромайдановцев перед Хмельницким СБУ исчезли доказательства: видеозаписи, фото и пуля, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 4990
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12.03.2021 15:33
+5
Преступникам поручили хранить доказательства их преступлений. Все "логично".
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12.03.2021 15:39
+4
нехрен ждать суда....суд линча предтеча настоящей демократии
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12.03.2021 15:38
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красавцы. и крайнего нету ???
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12.03.2021 15:32 Відповісти
Как нет?
Чистая бюракратия!!!
Документы передаются по акту !
Кто последний принял - тот и спер!
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12.03.2021 17:36 Відповісти
сами сбушники и стреляли...
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12.03.2021 15:33 Відповісти
Так этого никто и не скрывал, что стрелял сотрудник местного подразделения "Альфы"...
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12.03.2021 18:59 Відповісти
18 декабря 2018 суд отказался арестовать одного фигуранта, а 9 января 2019 отпустил другого....Зебилы, что же вы наделали?! В деле по расстрелу евромайдановцев перед Хмельницким СБУ исчезли доказательства: видеозаписи, фото и пуля, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 7682 Это ж портновский рыгореванш В деле по расстрелу евромайдановцев перед Хмельницким СБУ исчезли доказательства: видеозаписи, фото и пуля, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 4990
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12.03.2021 15:33 Відповісти
і той зразу вилетів в Швейцарію!
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12.03.2021 15:37 Відповісти
"В результате стрельбы были ранены 4 человека, один из которых погиб." - В феврале 2014 возле Хмельницкого областного СБУ расстреляли людей. Всего погибли двое людей, еще ряд - ранены.
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12.03.2021 15:36 Відповісти
нехрен ждать суда....суд линча предтеча настоящей демократии
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12.03.2021 15:38 Відповісти
Преступникам поручили хранить доказательства их преступлений. Все "логично".
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12.03.2021 15:39 Відповісти
Перед людьми Крайтор заявил, что он берет на себя всю ответственность за применение огнестрельного оружия к гражданам, которые вчера пытались попасть в помещение СБУ.
Он признал, что отдавал приказ стрелять.
Крайтора взяли под стражу сразу после отчета облрады и доставили в военную прокуратуру. Силовик признал свою вину и извинился перед депутатами и общественностью за жертв и раненых.
Начальника хмельницького СБУ Віктора Крайтора тримають у Вінниці.
Після відкриття кримінального провадження у зв'язку із вбивствами двох мітингувальників біля управління СБУ у Хмельницькій області в 2014-му році, щонайменше двоє свідків отримували погрози. Люди вважають, що вони надходили від працівників самої СБУ.
Слідство військової прокуратури Західного регіону загубило єдину непошкоджену гільзу з місця злочину з ознаками ідентифікації. За нею можна було визначити, хто і з якої зброї вбив мітингувальників біля Хмельницього управління СБУ 19 лютого 2014-го року.
Колишній начальник управління Служби безпеки у Хмельницький області Віктор Крайтор, який у лютому 2014-го року взяв на себе провину за загибель двох мітингарів біля управління, нині працює в одному з управлінь СБУ і обіймає посаду на державному підприємстві «Украерорух».
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12.03.2021 15:40 Відповісти
"Суддівські", "прокурворські", "ментовські" - це одне ОЗУ.
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12.03.2021 15:45 Відповісти
Хм.... Кто последний принял дело по описи без замечаний?
Того и посадить со всеми "бонусами". И начальника этого персонажа уволить. Тоже с

"бонусами".

За утрату доказательств.
В следуюший раз никто не подпишется, если что-то пропало.

Делов-то.
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12.03.2021 15:46 Відповісти
А в чем вина альфовца? В том, что применил оружие, отражая нападение? Кстати, этот же альфовец Тарадай потом в числе первых поехал в АТО и был в реальных задницах, пока те, кто тогда штурмовали СБУ, бегали по заграницам от мобилизации. А потом мы удивляемся, что никто не защищал здания СБУ в Донецке и Луганске, что украинские силовики в Крыму вообще боялись брать в руки оружие. Конечно, кто захочет выполнять приказ о защите госздания, если потом за это делают фигурантом уголовного производства? Лучше как львовские менты - поубегать, дать толпе захватить оружие и вещдоки, а потом через несколько дней появиться на рабочем месте.
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12.03.2021 16:00 Відповісти
Если бы в Крыму силовики действовали как эти сбушники - стреляли на поражение при попытке захвата охраняемого объекта, как и положено по уставу, не вышло бы у балалайни ни хрена.
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12.03.2021 16:35 Відповісти
В Хмельницком неорганизованные люди вышли в знак протеста против нарушения законов Украины на Майдане, против убийств, под украинскими флагами и в защиту страны и Конституции!
А на Донбассе и в Крыму предатели в погонах предавали страну и сдавали оружие наемникам и сторонникам иностранного государства-агрессора, выступавшим под российским флагом! Не смейте равнять эти события!
Все понимают, что убийцы стреляли тогда по людям не ради устава, не ради чести, не ради служебных обязанностей. Крайтор и Тарадай служили бандитам и терроризировали собственный народ. Источник: https://censor.net/ru/r3105750
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12.03.2021 21:19 Відповісти
Дійсно, в статуті ж написано чорним по білому: штурмують тебе "сєпари" - стріляй, "патріоти" - склади зброю. Точно кажу: саме так і написано... І не "смєть"!
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12.03.2021 23:32 Відповісти
Тупо выполняющие приказы нацисты, весело плясали в петле и не помогло "им я выполнял приказ" Жаль рядом с ними не висели НКВДшники, может их внуки бы сейчас призадумались

Военнослужащий, гражданин Украины и должен сам давать оценку ситуации, незаконные приказы исполнению не подлежат, лучше пойти под трибунал чем стрелять в народ восставший против воровской власти
А если против тебя шобла с флагом России, то это не народ, а пособник оккупанта
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13.03.2021 00:08 Відповісти
В армії був? Нема в статутах "шобли с флагом россіі"! Є чіткі визначення, що має робити військовослужбовець в разі нападу. І розділення на "правильну" і "неправильну" шоблу там нема.
ПС. Тобто наші статути ти порівнюєш з нацистською ідеологією? І військовослужбовці, які їх виконують, повинні "плясати в пєтлє"? Так, мабуть ти правий, недарма ж ті, хто в Криму замість виконати вимоги статуту, організувати оборону і дати відсіч окупанту, забили на той статут, марширували перед тим окупантом з піснями і віддали Крим без найменшого спротиву, тепер у нас герої...
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13.03.2021 01:11 Відповісти
Конституція України
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
Кримінальний кодекс України
Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження
п3. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження.
п4. Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах.

Придёт время и все кто выполняя приказ командиров убивали "Небесную сотню" понесут криминальную ответственность и статут их не спасёт. В Вильнюсе спустя 30 лет продолжают преследовать солдат СА убивавших протестующих
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13.03.2021 12:15 Відповісти
Дасть Бог. Але для цього треба, щоб змінилась влада. Причому докорінно. При якій дійсно настане верховенство права, закон один для всіх, злочинці будуть названі злочинцями незважаючи на їх "патріотизм" чи інші заслуги. Інакше ніяк.
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13.03.2021 15:21 Відповісти
В Донецке и Луганске не сопротивлялись захвату. Что вышло?
Если просмотреть внимательно видео стрельбы, то явно видно, что не хотели никого убить. Стреляли в нижнюю часть двери. А пули отрикошетили от плитки из камня. Но это ничего не меняет. Есть устав, по которому они имели право стрелять на поражение.
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13.03.2021 15:07 Відповісти
А в захвате СБУ Луганской области исчез Луганск.
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12.03.2021 16:56 Відповісти
Бо то були "неправильні" "захватчики". Їх треба було стріляти. А тут були "правильні". Це різні речі.
ПС. А статути треба переписувати. В них повинні бути чітко прописані критерії, за якими слід відрізняти "правильних" нападників від "неправильних", та конкретні дії силовиків у відповідних ситуаціях...
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13.03.2021 15:28 Відповісти
Зебилы еще со времени сдачи Цемаха замеают следы
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12.03.2021 17:32 Відповісти
Нашему СБУ только бизнес да контрабас крышевать... Больше они ни на что неспособны...
а зенелох и этому рад...
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12.03.2021 21:40 Відповісти
 
 