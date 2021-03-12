У справі щодо розстрілу євромайданівців перед Хмельницьким СБУ зникли докази: відеозаписи, фото і куля, - адвокатка Закревська
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На засіданні суду у справі про розстріл активістів Євромайдану перед Хмельницьким СБУ 19.02.2014 прокурори заявили, що з матеріалів зникли відео- і фотозаписи, а також куля.
Про це розповіла адвокатка сімей Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.
"Засідання щодо розстрілу перед Хмельницьким СБУ 19.02.2014. Досліджуємо протокол огляду місця події прямо в день розстрілу до протоколу має додаватися флешносій з відеозаписом. Але відеозапису немає. Суд запитує чому? Прокурор Малашич. На жаль, зазначене кримінальне провадження тривалий час розслідувалось різними підрозділами військової прокуратури, і коли це провадження потрапило до Генеральної прокуратури, більша частина доказів, на жаль, просто зникла. Це і відео і фото записи – додатки до протоколу і кулі", - заявила Закревська.
Нагадаємо, досудовим слідством встановлено, що 19 лютого 2014 року перед будинком УСБУ в Хмельницькій області відбувався мітинг активістів Євромайдану. За версією слідства, спецпризначенець "Альфи" Тарадай, який перебував у будівлі, з метою відбиття уявного нападу, діючи умисно, здійснив кілька пострілів з кулемета в напрямку нижньої частини дверей центрального входу. У результаті стрілянини було поранено 4 людини, одна з яких загинула.
18 грудня 2018 року Подільський районний суд Києва відмовився заарештувати колишнього начальника управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Віктора Крайтора і обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
9 січня 2019 року суд відпустив на поруки бійця "Альфи" Тарадая, підозрюваного в розстрілі учасників протесту в Хмельницькому взимку 2014 року. Більш детально про це можна прочитати в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "СБУ покриває Віталія Тарадая - вбивцю героїв Небесної Сотні".
Будь ласка, зачекайте...
Чистая бюракратия!!!
Документы передаются по акту !
Кто последний принял - тот и спер!
Он признал, что отдавал приказ стрелять.
Крайтора взяли под стражу сразу после отчета облрады и доставили в военную прокуратуру. Силовик признал свою вину и извинился перед депутатами и общественностью за жертв и раненых.
Начальника хмельницького СБУ Віктора Крайтора тримають у Вінниці.
Після відкриття кримінального провадження у зв'язку із вбивствами двох мітингувальників біля управління СБУ у Хмельницькій області в 2014-му році, щонайменше двоє свідків отримували погрози. Люди вважають, що вони надходили від працівників самої СБУ.
Слідство військової прокуратури Західного регіону загубило єдину непошкоджену гільзу з місця злочину з ознаками ідентифікації. За нею можна було визначити, хто і з якої зброї вбив мітингувальників біля Хмельницього управління СБУ 19 лютого 2014-го року.
Колишній начальник управління Служби безпеки у Хмельницький області Віктор Крайтор, який у лютому 2014-го року взяв на себе провину за загибель двох мітингарів біля управління, нині працює в одному з управлінь СБУ і обіймає посаду на державному підприємстві «Украерорух».
Того и посадить со всеми "бонусами". И начальника этого персонажа уволить. Тоже с
"бонусами".
За утрату доказательств.
В следуюший раз никто не подпишется, если что-то пропало.
Делов-то.
А на Донбассе и в Крыму предатели в погонах предавали страну и сдавали оружие наемникам и сторонникам иностранного государства-агрессора, выступавшим под российским флагом! Не смейте равнять эти события!
Все понимают, что убийцы стреляли тогда по людям не ради устава, не ради чести, не ради служебных обязанностей. Крайтор и Тарадай служили бандитам и терроризировали собственный народ. Источник: https://censor.net/ru/r3105750
Военнослужащий, гражданин Украины и должен сам давать оценку ситуации, незаконные приказы исполнению не подлежат, лучше пойти под трибунал чем стрелять в народ восставший против воровской власти
А если против тебя шобла с флагом России, то это не народ, а пособник оккупанта
ПС. Тобто наші статути ти порівнюєш з нацистською ідеологією? І військовослужбовці, які їх виконують, повинні "плясати в пєтлє"? Так, мабуть ти правий, недарма ж ті, хто в Криму замість виконати вимоги статуту, організувати оборону і дати відсіч окупанту, забили на той статут, марширували перед тим окупантом з піснями і віддали Крим без найменшого спротиву, тепер у нас герої...
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
Кримінальний кодекс України
Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження
п3. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження.
п4. Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах.
Придёт время и все кто выполняя приказ командиров убивали "Небесную сотню" понесут криминальную ответственность и статут их не спасёт. В Вильнюсе спустя 30 лет продолжают преследовать солдат СА убивавших протестующих
Если просмотреть внимательно видео стрельбы, то явно видно, что не хотели никого убить. Стреляли в нижнюю часть двери. А пули отрикошетили от плитки из камня. Но это ничего не меняет. Есть устав, по которому они имели право стрелять на поражение.
ПС. А статути треба переписувати. В них повинні бути чітко прописані критерії, за якими слід відрізняти "правильних" нападників від "неправильних", та конкретні дії силовиків у відповідних ситуаціях...
а зенелох и этому рад...