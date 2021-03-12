На Подолі створюється науково-дослідний кластер для сотень молодих учених, - виконавчий директор компанії "Фармак" Володимир Костюк

Компанія "Фармак" плануєте побудувати новий R&D-центр у Києві.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ повідомив виконавчий директор компанії "Фармак" Володимир Костюк.

"Сьогодні ми хочемо робити не лише індустріалізацію, а і створювати наукоємні професії. Тобто давати можливість українським фахівцям не їхати в Польщу збирати полуницю, а знаходити реально гідні робочі місця і створювати додану вартість тут. Фарма – це одна з найбільших галузей в плані створення доданої вартості. За різними оцінками, одне робоче місце у фармацевтиці створює від 12 до 16 робочих місць в суміжних галузях.

Окрім суперсучасних виробництв ми створюємо науково-дослідницький кластер на Подолі, де на надсучасному обладнанні працюватиме щонайменше 150-200 науковців. Будівництво вже триває", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми інвестуємо 50 млн доларів на рік у виробничі потужності, а забудовники ставлять перед фактом, що їм потрібна земля, на якій стоїть виробництво, - виконавчий директор "Фармак" Костюк

Також Костюк зазначив, що у світовій практиці часто інвестиції в R&D звільняються від оподаткування, і "Фармак" планує на рівні галузі пропонувати концепцію стимулювання інвестицій у дослідження та розробки.

Повне інтерв’ю з Володимиром Костюком читайте тут.