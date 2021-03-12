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ЄС продовжив на пів року санкції проти Росії за агресію в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЄС продовжив на пів року санкції проти Росії за агресію в Україні

Європейський Союз ухвалив рішення про продовження терміну дії санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України. Санкції діятимуть ще шість місяців.

Про це йдеться на сайті Ради Європи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Рада Європи продовжила дію обмежень, введених проти фізичних 117 і 48 юридичних осіб, до 15 вересня 2021 року. Санкції передбачають обмеження на поїздки і заморожування активів.

Санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України вперше ввели 17 березня 2014 року.

Крім цього, до 31 липня 2021 року продовжують діяти санкції проти економічних секторів Росії, а до 23 червня 2021 року діятимуть санкції за окупацію Криму.

Також читайте: Було б добре, щоб США ввели додаткові комплексні санкції проти РФ, - заступниця голови ОП Свириденко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
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Фигнёй страдают с продолжением каждые полгода.
По нормальному санкции вводятся один раз до устранения их причины.
В данном случае оккупации Крыма и Донбасса.
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12.03.2021 15:45
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12.03.2021 15:36 Відповісти
Політик Луценко повернувся саме тоді , коли бореться з онкологією(за його заявою) й не може мовчати саме зараз.
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12.03.2021 15:37 Відповісти
Шо, проститэ?
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12.03.2021 15:37 Відповісти
Україна повинна терміново ініціювати розслідування з виявлення причетності Росії,а зокрема її керівництва у розробці бактеріологічної зброї у вигляді штамм
ів КОВІД-19 та його світового розповсюдження,з метою розв'язання бактеріологічної війни,ціллю якої є США та Євроспілка,а також роль у цій війні Китаю.
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12.03.2021 15:41 Відповісти
Фигнёй страдают с продолжением каждые полгода.
По нормальному санкции вводятся один раз до устранения их причины.
В данном случае оккупации Крыма и Донбасса.
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12.03.2021 15:45 Відповісти
тем временем на самой параше появились, так долго предполагаемые, новые ласточки дидовского старого . тамошний фсин предложил отправлять зэков работать в арктику ))
не стоит удивляться, если сами зеки будут толкать туда свои вагоны, а белорусские будут оличаться от старшебратских только обилием букетов цветов их украшающих )
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12.03.2021 15:45 Відповісти
_На полгода. Так же хочется торговать с людоедами как ни в чём не бывало, как до 2014 и 2008.
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12.03.2021 15:47 Відповісти
а де хоч 1 теракт у країні - анресорі. чому не сидить медведчук - і ще безліч ДЕ і чому.
так що чем кумушек считатьрядиться не луч ше ль на себя.
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12.03.2021 15:55 Відповісти
Крепчайут, казламордые, крепчайут сердешные... ЄС продовжив на пів року санкції проти Росії за агресію в Україні - Цензор.НЕТ 6942
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12.03.2021 15:59 Відповісти
Больше санкций хороших и разных, они рассеюшке только на пользу. А больше всего пользы от санкций конечно имеют китайцы с Алиэкспресс, теперь на них вся рассейская "оборонка" держится.
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12.03.2021 16:03 Відповісти
Треба не на полгода,а на 15 років зразу! ЄС продовжив на пів року санкції проти Росії за агресію в Україні - Цензор.НЕТ 7509 Щоб кацапи коли здриснуть з української землі всеодно відчутно страждали за свої діяння!
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12.03.2021 17:22 Відповісти
 
 