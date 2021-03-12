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У Вінниці через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 вводять обмеження "червоної" зони, - міськрада. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У Вінниці через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 вводять обмеження

У Вінниці стрімко збільшується захворюваність на коронавірусну хворобу. Тому влада ухвалила рішення ввести в місті деякі обмеження "червоної" зони карантину.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Через стрімке поширення захворюваності на COVID-19 ... у Вінниці вводяться карантинні обмеження "червоного" рівня щодо заборони проведення будь-яких масових заходів та роботи спортивних закладів і закладів культури", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, у місті буде заборонено проводити масові культурні та розважальні заходи, а також не дозволена робота спортивних закладів.

Додаткові карантинні обмеження починають діяти з суботи, 13 березня.

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Зазначимо, в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на зони. У "червоній" зоні діють найжорсткіші обмеження, "помаранчева" - зона ризику, "жовта" - загальні обмеження, а "зелена" дозволяє пом'якшити карантин.

У Вінниці через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 вводять обмеження червоної зони, - міськрада 01
У Вінниці через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 вводять обмеження червоної зони, - міськрада 02

Автор: Анастасія Потіха
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Вирусолог заявил, что коронавирус навсегда останется с человечеством.
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12.03.2021 15:53 Відповісти
Ковид для ученых - это как полет на Луну, каждый делает свой вклад
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12.03.2021 15:55 Відповісти
"Вітаю" киян😷
Купуйте м"ясо, цигарки і горілку в маркеті щоб не сумно було карантинити
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12.03.2021 16:07 Відповісти
шо ти робиш, Буковеля ... У Вінниці через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 вводять обмеження "червоної" зони, - міськрада - Цензор.НЕТ 7295
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12.03.2021 16:14 Відповісти
Прививка тоже лотерея. Типа русской рулетки.

"В Австрии после получения прививки от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech скончался 41 человек. Об этом сообщает Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения (BASG).
«Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения получило сообщения о 41 смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (все BioNtech/Pfizer) … Пока фактов, говорящих о связи с вакциной, нет, выяснения продолжаются», - говорится в докладе ведомства." Привиться нельзя медлить - запятые каждый ставит сам. Пока риски большие.
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12.03.2021 23:25 Відповісти
 
 