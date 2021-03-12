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Зустріч Зеленського і Путіна "сам на сам" може принести необхідні результати, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зустріч Зеленського і Путіна

Українська влада повинна продовжувати зустрічатися і вести переговори щодо врегулювання на Донбасі з представниками Росії, оскільки це дозволить дізнатися їхню реальну позицію в питаннях, що стосуються територіальної цілісності і незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Відповідаючи на питання журналістів, про ініціативу президента Володимира Зеленського про проведення особистих зустрічей з лідерами країн "нормандського формату" в разі неможливості проведення спільного саміту, Кравчук сказав: "Є різні думки щодо цього. Мовляв, із Росією нема про що говорити. Я вважаю, що коли йдеться про такі питання, як війна, життя і мир, життя і смерть, коли йдеться про Україну, коли йдеться про суверенітет і територіальну цілісність і незалежність України, треба обов'язково зустрічатися і домовлятися. Принаймні, стане зрозумілою позиція того, з ким ти зустрічаєшся", - зазначив Кравчук.

Читайте: Зустріч у "нормандському форматі" планується в квітні, але все може змінитися через позицію РФ, - Кравчук

Кравчук наголосив, що в разі оприлюднення реальної позиції РФ будь-які маніпуляції з цього питання відійдуть на задній план.

"Головне - досягти мети", - зазначив перший президент України.

Він додав, що зустріч президентів України та РФ - Володимира Зеленського й Володимира Путіна - у форматі "віч-на-віч" може дати необхідні результати.

"Це цілком можливо. Питання, формат, тема зустрічі - все це мають готувати міністри закордонних справ, спеціальні люди, які завжди готують зустрічі президентів. Якщо таку зустріч буде підготовлено, й Путін погодиться, а Зеленський погодиться з порядком денним, то зустріч має відбутися", - резюмував Кравчук.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
Наконец-то сможет отсосать ? О_о
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12.03.2021 15:49
+25
... может принести необходимые результаты, Путину!!!
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12.03.2021 15:50
+24
Какая чушь! Надо было Сталину с Гитлером повстречаться. Может, и договорились бы где-то по середине.
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12.03.2021 15:52
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Необхідні для кого??? точно не для України.
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12.03.2021 17:13 Відповісти
Зє такий справний фахівець з мін'ту, що путєн не зможе йому відмовити???
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12.03.2021 17:13 Відповісти
"может принести необходимые результаты" - КОМУ, КАЦАПАМ !? Наш осёл тупой, что бы вести переговоры в пользу для нас !!!
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12.03.2021 17:16 Відповісти
встреча двух великих ..карликов
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12.03.2021 17:22 Відповісти
Уже было! И шо?
Видимо путя решил что кобаева делает Это лучше!
Или зеля уже натренировал? И теперь на шо то надееться?
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12.03.2021 17:31 Відповісти
Дядя Льоня, ти - ДЕБІЛ?
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12.03.2021 17:40 Відповісти
Походу ***** - это теперь единственный, с кем может встретиться ЗЕ.
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12.03.2021 17:42 Відповісти
Леня Макарович опять начинает переобуваться в воздухе... Наверное пока не отойдет в мир иной все это будет продолжаться.. Иллюзионист из школы Микояна.
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12.03.2021 17:44 Відповісти
Як на мене реагувати на те що бовтає цей старий комуняка-маразматик потібно в одному напрямку: просто сказати щоб ішов він в дупу. Особливо враховуючи його заслуги перед державою Україна в просиранні ЧФ, безтолкової здачі ядерної зброї, справу Бласко і тд
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12.03.2021 17:45 Відповісти
...в дополнение:-заслуга в предательском преобразовании Крымской области в Республику,дав"зеленый свет"рашсепаратизму..
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13.03.2021 13:41 Відповісти
На сайте "Украинской правды" более детально Сам на сам із Путіним: чим небезпечні нові "нормандські" ініціативи Зеленського
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12.03.2021 17:47 Відповісти
Шо,опять? Зустріч Зеленського і Путіна "сам на сам" може принести необхідні результати, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6031
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12.03.2021 17:47 Відповісти
С Байденом не получается, то хотя бы с Путиным. Ну ничему не научили попытки "договориться посредине" и "заглянуть в глаза".
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12.03.2021 17:49 Відповісти
Схоже зелебобік збирається ходити по граблям всі п'ять років.
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12.03.2021 17:51 Відповісти
Ця істота цілеспрямовано готує здачу України, а його гучні пердіжі в калюжу для того щоб приспати лохторат.
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12.03.2021 21:32 Відповісти
Прошлый раз Зеленский смотрел Путину в глаза. Куда в этот раз он заглянет Путину?
Песня о российском бунт
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12.03.2021 17:58 Відповісти
Так, зраднику, Кравчук. Обов'язково принесе результати для ворога. Допомагай і далі. Ти саме велике горе для України, окрім ярма від москалів і кравчучки ти нічого не дало за всі ці роки. Сиділо на шиї народа і пило його соки.
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12.03.2021 18:09 Відповісти
Потому она и не состоится)
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12.03.2021 18:20 Відповісти
перед встречей с ****** заяву на увольнение и пусть там встречаются сколько угодно.
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12.03.2021 18:36 Відповісти
Конечно может принести необходимые результаты, никто это не оспаривает, только если зе согласится на условия *****.
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12.03.2021 18:49 Відповісти
А він согласится, бо обіцяв -- хоч до чорта на колінах, хоч боком, хоч раком.
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13.03.2021 09:52 Відповісти
Во смеху то будет! Абхахочимся!
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12.03.2021 18:52 Відповісти
Встречи с Утиным давно ничего не решают даже на рассее.Встречатся с ублюдком,-это только легатимизировать его во всëм надутое значение.
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12.03.2021 19:04 Відповісти
Да заткнись ти старий ідіот.
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12.03.2021 19:05 Відповісти
Леонид Макарович ! Шёл бы ты уже на заслуженный покой. А то, что ни скажешь, то как в лужу пёрднешь.
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12.03.2021 19:19 Відповісти
ничего не выйдет.
кравчук не учил криминальную психологию.
путин - психопат, маньяк, параноик, садист.
он не будет договариваться и с такими не договариваются.
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12.03.2021 20:22 Відповісти
" Принаймні, стане зрозумілою позиція того, з ким ти зустрічаєшся", - зазначив Кравчук.
Тільки зовсім тупий або брехун може заявляти, що за 7 років російсько-української війни йому ще не зрозуміла позиція агресора.
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12.03.2021 20:49 Відповісти
Зустріч Зеленського і Путіна "сам на сам" може принести необхідні результати, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8807Володар - Владика! Наважусь і ризикну дізнатися а які ж будуть Ваші подальші суворі накази - пропозиції в Мінську за повісткою змови з кривавими вбивцями: терористами - сепаратистами. Може про капітуляцію і знищення України як держави. Буду дуже - дуже радий і далі покірно Вам служити! Ваш відданий вірний слуга екс-кловун і агент ... резидент ЗЕбіл -капітулянт .
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12.03.2021 21:08 Відповісти
"Зустріч Зеленського і Путіна "сам на сам" може принести необхідні результати, - Кравчук" - тому дехто навіть депіляцію зробив.
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12.03.2021 21:27 Відповісти
Таки заяви Кравчука не дивні. Треба зрозуміти, хто він такий. Кравчук в часи СРСР був високопосадовцем в компартії УРСР, яка в свою чергу була частиною КПРС. Бути в ті часи на високій партійній посаді було неможливо, не співпрацюючи з КДБ. А як відомо, колишніх чекистів не буває. Ось така історія про цього українського "патріота".
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12.03.2021 21:35 Відповісти
военный
антиквариат проадажа военный антиквариат
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14.03.2021 16:07 Відповісти
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