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Присутність США посилить "нормандський формат". Росія ніколи не слухає тих, кого не боїться, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Присутність США посилить

Присутність представника Сполучених Штатів на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" або навіть повноцінне включення США в цей формат, зможе змусити Росію рахуватися з інтересами інших сторін.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія має таку вдачу. Вона ніколи не слухає тих, кого вона не боїться. А єдина країна у світі, з якою вона рахуватиметься, і Байден (президент США Джозеф Байден, – ред.) сказав, що він не дозволить більше Росії порушувати норми міжнародного права щодо України, нехтуючи її суверенітетом, територіальною цілісністю і незалежністю. Отже, присутність там (на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", - ред.) Сполучених Штатів Америки могла б дати "нормандському формату" більше впливу та сили", - зазначив Кравчук.

Він наголосив, що на зустрічі обов'язково має бути офіційний представник США, незалежно від того, буде це президент країни Джо Байден, віцепрезидент, держсекретар або хто-небудь інший.

Читайте: Зустріч у "нормандському форматі" планується в квітні, але все може змінитися через позицію РФ, - Кравчук

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Слова кравчука стоят еще меньше чем договора с росией.
Завтра оно, непринужденно переобувшись, точно так же будет славить великую Расеюшку и ее ботоксного фюрера)
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12.03.2021 16:23
+2
кравчуку щось "сказать" як зебілу з гори скотитись)
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12.03.2021 16:26
+1
Лис.
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12.03.2021 16:31
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ООО знову во здравіє заспівав, а як же одін-на одін з Путіним?
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12.03.2021 16:18 Відповісти
Спикер Рады Розумков сбежал из Украины...,чтобы это значило? Присутствие США усилит "нормандский формат". Россия никогда не слушает тех, кого не боится,- Кравчук - Цензор.НЕТ 9430
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12.03.2021 16:22 Відповісти
ОйФСЬО!)))
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12.03.2021 16:22 Відповісти
Слова кравчука стоят еще меньше чем договора с росией.
Завтра оно, непринужденно переобувшись, точно так же будет славить великую Расеюшку и ее ботоксного фюрера)
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12.03.2021 16:23 Відповісти
Він щось не те сказав? І що саме?
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12.03.2021 16:24 Відповісти
кравчуку щось "сказать" як зебілу з гори скотитись)
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12.03.2021 16:26 Відповісти
Кравчук порвет Срань РАБссиянскую что Томагавк Байдена плешивую плесень Мавзолейную... Присутствие США усилит "нормандский формат". Россия никогда не слушает тех, кого не боится,- Кравчук - Цензор.НЕТ 7109
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12.03.2021 16:28 Відповісти
Лис.
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12.03.2021 16:31 Відповісти
Украина начала подготовку к внеочередным президентским выборам,потому Розумков и удрал....хочет стать преемником Зелемойским... Присутствие США усилит "нормандский формат". Россия никогда не слушает тех, кого не боится, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9530
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12.03.2021 16:31 Відповісти
Столько сколько вреда нанес Украине сначала будучи коммунистом, потом президентом далее шестеркой депутатом, как Кравчук больше не найдешь. И продолжает ведь на народные деньги жить и гадить...
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12.03.2021 16:33 Відповісти
В августе 1991 года мне удалось поговорить с Кравчуком минуты 3,в фойе Рады,не больше,я тогда работал в газете "Вечерний Киев".Макарыч тогда произвел впечатление хитрого и умного политика,а при расставании сказал : завтра 24 серпня долю Україну ми вирішуватимемо самі,вже без Москви...,самое интересное,что я ему поверил... Присутствие США усилит "нормандский формат". Россия никогда не слушает тех, кого не боится, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6314и 24 августа Украина действительно объявила о Независимости.. Присутствие США усилит "нормандский формат". Россия никогда не слушает тех, кого не боится, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6314
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12.03.2021 16:41 Відповісти
 
 