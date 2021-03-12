НКРЕКП перетворилася на прислугу олігархів, які хочуть отримувати електроенергію за безцінь, - "слуга народа" Буймістер
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Національний енергетичний регулятор НКРЕКП перетворився в прислугу для окремих олігархів, які прагнуть отримувати електроенергію на свої електрометалургійні та феросплавні підприємства за безцінь.
Про це заявила народний депутат ("Слуга Народу") Людмила Буймістер.
"НКРЕКП — остаточно перетворилася на прислугу олігархів. Олігархів, які прагнуть за безцінь отримувати електроенергію для своїх підприємств і яким байдуже на енергетичну безпеку країни, на десятки тисяч робочих місць, на війну з Росією і на інтеграцію з ЄС", - заявила Буймістер.
Вона зазначила, що регулятор відверто став на сторону одного конкретного олігарха "з інтересами в феросплавному електрометалургійному бізнесі".
"З моменту призначення сьогоднішнього складу НКРЕКП їх ідеєю-фікс було, аби 5 заводів однієї людини могли купувати електричну енергію дешевше ніж всі решта в цій країні. Для цього відкрили імпорт з Росії, для цього ледь не обанкротили Енергоатом і обманули міжнародних інвесторів", - зазначила нардеп.
Сліпе виконання регулятором забаганок олігарха призвело до мільярдних збитків державних енергетичних компаній.
"Чинний склад НКРЕКП увійде в історію країни як найбільш непрофесійний регулятор, що за 1 рік умудрився умертвити енергетичний комплекс держави", - додала нардеп.
Вона також закликала РНБО втрутитися в ситуацію і врятувати енергетику від "прислужників олігархів в НКРЕКП".
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Може Я і пізджзабув??🤣🤣
Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".
В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции, пишет "Зеркало недели".
НКРЭКУ создал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 № 694. Позже - 22 сентября 2016 года - Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.
КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.
Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров. По этому вопросу КС выражал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности Закона "О естественных монополиях".
Как сообщает издание, деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.
https://ukranews.com/ua/news/636988-ks-vyrishyv-shho-nkrekp-bula-stvorena-nezakonno
Сеня Кулявлоб до власти посчитал его себестоимость ~ 70-100$/. Тимошенко предложила рентабельность 30% и продавать нам наш же газ по нормальным ценам, а не с интересами всяких там Росукрэнерго.