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НКРЕКП (409) Буймістер (65)

НКРЕКП перетворилася на прислугу олігархів, які хочуть отримувати електроенергію за безцінь, - "слуга народа" Буймістер

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

НКРЕКП перетворилася на прислугу олігархів, які хочуть отримувати електроенергію за безцінь, -

Національний енергетичний регулятор НКРЕКП перетворився в прислугу для окремих олігархів, які прагнуть отримувати електроенергію на свої електрометалургійні та феросплавні підприємства за безцінь.

 Про це заявила народний депутат ("Слуга Народу") Людмила Буймістер.

"НКРЕКП — остаточно перетворилася на прислугу олігархів. Олігархів, які прагнуть за безцінь отримувати електроенергію для своїх підприємств і яким байдуже на енергетичну безпеку країни, на десятки тисяч робочих місць, на війну з Росією і на інтеграцію з ЄС", - заявила Буймістер.

Вона зазначила, що регулятор відверто став на сторону одного конкретного олігарха "з інтересами в феросплавному електрометалургійному бізнесі".

"З моменту призначення сьогоднішнього складу НКРЕКП їх ідеєю-фікс було, аби 5 заводів однієї людини могли купувати електричну енергію дешевше ніж всі решта в цій країні. Для цього відкрили імпорт з Росії, для цього ледь не обанкротили Енергоатом і обманули міжнародних інвесторів", - зазначила нардеп.

Сліпе виконання регулятором забаганок олігарха призвело до мільярдних збитків державних енергетичних компаній.

"Чинний склад НКРЕКП увійде в історію країни як найбільш непрофесійний регулятор, що за 1 рік умудрився умертвити енергетичний комплекс держави", - додала нардеп.

Вона також закликала РНБО втрутитися в ситуацію і врятувати енергетику від "прислужників олігархів в НКРЕКП".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
народ Украины проголосовал за єто на прошлых выборах. В 73%.
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12.03.2021 16:28
+2
А Слуга Народа - это не прислуга олигархов ,?
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12.03.2021 16:22
+2
Слуги Олигархов
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12.03.2021 16:25
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А Слуга Народа - это не прислуга олигархов ,?
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12.03.2021 16:22 Відповісти
Слуги Олигархов
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12.03.2021 16:25 Відповісти
ДУМАЮ КОГДА ТО НАЙДУТ СЕГОДНЯШНИХ ЧЛЕНОВ НКРЕКП И расстреляют их в сытых жирных хатынках на средства что они с нас с вами украли все будет закон бумеранга оплаты за удовольствие никому и никак не удавалось отменить...
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12.03.2021 17:18 Відповісти
Всі ці "слуги народу" - це саме робочий орган з політичного обслуговування (даруйте захисту і кришування від криміналу) кількох мафіозних синдикатів, які ними оплачуються поряд з виплатами із державного бюджету. А коли представник парламенткиня від тих "слуг" кидає подібні заяви, то цікаво чому ці "члени" регуляторні ще не в Лук"янівському СІЗО, чи вона щось переплутала з папірцями на виступ, а може підсунули який медведчуковський темник від опезеже чи іншої "опозиційної" сили. У них свій Зе-пахан, свій лейтенант Бокан, своя прокуроркиня, то які проблеми з цими злодюгами, а може вона не знає, що в країні є вища сила за преЗе-дента, який приймає тільки ті рішення, які погоджує тріумвірат правління синдикату ОЗУ КолПінАх .
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12.03.2021 22:10 Відповісти
Об этом заявила народный депутат ( "Слуга народа") Людмила Буймистер.
НКРЭКУ превратилась в прислугу олигархов, которые хотят получать электроэнергию за бесценок, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 3684 НКРЭКУ превратилась в прислугу олигархов, которые хотят получать электроэнергию за бесценок, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 3684 НКРЭКУ превратилась в прислугу олигархов, которые хотят получать электроэнергию за бесценок, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 3684
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12.03.2021 16:24 Відповісти
Чого лише "хочуть"? Отрмують!
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12.03.2021 16:25 Відповісти
И кто же, бл#@ь, это сделал?
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12.03.2021 16:25 Відповісти
Та понятно кто) ОН, проклятий НКРЕКП перетворилася на прислугу олігархів, які хочуть отримувати електроенергію за безцінь, - "слуга народа" Буймістер - Цензор.НЕТ 668
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12.03.2021 16:27 Відповісти
По факту за электричество для заводов олигархов заплатит (в очередной раз) народ Украины, путем необоснованных повышений тарифов.
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12.03.2021 16:26 Відповісти
народ Украины проголосовал за єто на прошлых выборах. В 73%.
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12.03.2021 16:28 Відповісти
ДА, точно! Раньше было не так!
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12.03.2021 16:41 Відповісти
НКРЭКУ - эта мутная контора уже давно - с самого начала - служит олигархам, а не народу!
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12.03.2021 16:26 Відповісти
А хто придумав цей "орган" з своїм "пупсом" Вовком з своєї олігартичної зграї?
Не підскажите?
Може Я і пізджзабув??🤣🤣
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12.03.2021 16:38 Відповісти
Она отметила, что регулятор откровенно встал на сторону одного(?) конкретного олигарха "с интересами в ферросплавном электрометаллургическом бизнесе". / А это Ахметов. На Коломойского она не намекает-следовательно, её конверты-от Коломойского./"Енергоатом" на знижках Ахметову та Коломойському втратив 65 мільйонів лише за один тиждень
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12.03.2021 16:38 Відповісти
Так олигархи зачем то в выборы или в депутатов деньги вкладывают.
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12.03.2021 16:39 Відповісти
КС признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, которая ввела Роттердам+
Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".
В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции, пишет "Зеркало недели".

НКРЭКУ создал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 № 694. Позже - 22 сентября 2016 года - Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров. По этому вопросу КС выражал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности Закона "О естественных монополиях".

Как сообщает издание, деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.
https://ukranews.com/ua/news/636988-ks-vyrishyv-shho-nkrekp-bula-stvorena-nezakonno
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12.03.2021 16:45 Відповісти
А газ по другим принципам продается? Украинцы получают свой собственный газ, добытый нашей же госструктурой из наших же недр по продажным мировым ценам!
Сеня Кулявлоб до власти посчитал его себестоимость ~ 70-100$/. Тимошенко предложила рентабельность 30% и продавать нам наш же газ по нормальным ценам, а не с интересами всяких там Росукрэнерго.
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12.03.2021 16:54 Відповісти
Всё, что народили СН является прислугой олигархов. Потому всех СН надо гнать.Зеле импичмент, а всех незаконорожденны учреждения упразднять и разгонять.
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12.03.2021 17:02 Відповісти
То що, Дмитра Вовка вижили із-за Ротердама+, а виявляється він порівняно із нинішніми білий і пухнастий НКРЕКП перетворилася на прислугу олігархів, які хочуть отримувати електроенергію за безцінь, - "слуга народа" Буймістер - Цензор.НЕТ 8047
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12.03.2021 17:34 Відповісти
Ротердам -? Чи в рот вам всім, дурні?
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12.03.2021 18:07 Відповісти
ЗЕНЕЛОх БОРЕТСЯ ...
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12.03.2021 21:26 Відповісти
 
 