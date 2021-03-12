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Філарет звернувся до Зеленського, щоб президент попросив у патріарха Варфоломія новий Томос для України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Філарет звернувся до Зеленського, щоб президент попросив у патріарха Варфоломія новий Томос для України

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет, який не визнає цей статус і називає себе предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату та патріархом Київським і всієї Руси-України, просить президента Зеленського вимагати від Вселенського патріарха Варфоломія новий Томос для проголошення українського патріархату.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві на сайті УПЦ КП.

"Духовенство і віруючі Української Православної Церкви Київського Патріархату з радістю вкотре вітатимуть, як гостя, Його Святість Патріарха Варфоломія на українській землі в разі, якщо він, під час свого візиту, вручить Томос про надання Українській Православній Церкві статусу Патріархату", - сказано в повідомленні.

За словами Філарета, це буде довгоочікуваним актом справедливості стосовно українського народу і "забезпечить реальну автокефалію нашої Церкви".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варфоломій підтвердив візит в Україну в серпні 2021 року

"Звертаюся до президента України Володимира Олександровича Зеленського та представників української влади з проханням, напередодні візиту, поставити перед Його Всесвятістю Патріархом Варфоломієм питання надання нового Томосу, який би повністю відповідав тому історичному місцю і значущості, яку грала і грає Українська Церква у світовому Православ'ї", - підкреслив Філарет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вселенський патріарх Варфоломій приїде в Україну, щоб узяти участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності.
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Топ коментарі
+68
Зовсім дідусь недужий став.
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12.03.2021 16:42
+51
Старый маразматик обратился к молодому. Дайте новый старый паламалсо.
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12.03.2021 16:43
+48
помниться, клоун и зебилы бегал и ржали о "термосе"..
а теперь что - зебилам методичку перепишут и они станут верещать о "срочной необходимости нового... термоса"? (они ж бо тупые - Томос от термоса отличать так и не научились)
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12.03.2021 16:44
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а давайте кожному попу по томасу...
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12.03.2021 21:05 Відповісти
Маразм кріпчав......
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12.03.2021 21:06 Відповісти
О какой торопыга.Вначале нужно метрополию ПЦУ утвердить и вытравить отсюда филиал ФСБ под названием УПЦ МП и только потом мечтать о каком-то патриаршестве.
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12.03.2021 21:15 Відповісти
сстарий друзяка макаровича, у 1990 макарич особисто просив горбача посприяти у виборах. результат плачевний. Їх обох смерть в туалет відпустила а вони обоє на телебачення
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12.03.2021 21:47 Відповісти
А безвиз Зеленский сделает?
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12.03.2021 22:06 Відповісти
всегда бесили товарищи, которые не понимают, что их поезд ушёл. Хотя в ситуации с Филаретом это может быть старческое...
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12.03.2021 22:34 Відповісти
Деду о душе пора думать--одной ногой в могиле. А он все о власти для себя печется.
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12.03.2021 23:34 Відповісти
Професійний розкольник ніяк не вгамується. А тут ще й весна, холєра, настала. І через то всякі хронічні болячки у людей загостюються. І нема на то ради. Біда...
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13.03.2021 02:35 Відповісти
норм. у каждого президента должен быть свой Томос
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13.03.2021 22:52 Відповісти
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