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Новини Політика України Агресія Росії проти України
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Санкції РНБО навряд чи можуть призвести до ескалації конфлікту на Донбасі, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Санкції РНБО навряд чи можуть призвести до ескалації конфлікту на Донбасі, - Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що останні рішення про запровадження санкцій Радою національної безпеки і оборони України не можуть призвести до ескалації широкомасштабного конфлікту з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Ситуація ніколи зовсім не була мирною. Вона хвилями йде - то підіймається, то опускається. Можливо, і сьогоднішня ситуація зараз загострилася, можливо це якраз реакція на наші дії, тому що коли ми поводилися більш, я скажу так умовно, спокійно, то вони також просто спостерігали... А коли президент Зеленський і РНБО почали реально діяти, вживати відповідних заходів, вводити санкції, припиняти роботу пропагандистських каналів, які робили вже, що хотіли, - ясна справа, що вони (росіяни) також почали діяти", - зазначив глава української делегації.

"Але я не думаю, що це може стати причиною широкомасштабного конфлікту. Якщо б це комусь могло спасти на думку, то я думаю, це була б не просто помилка, а трагічна помилка Росії", - додав Кравчук.

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Какие санкции?
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12.03.2021 16:47 Відповісти
Це не санкції, а бутафорія, але народ її вірить.
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12.03.2021 16:53 Відповісти
Дедушки хватило ненадолго. Он повоевал шесть дней. Его явно остановили. Теперь дедушка стал более миролюбив, это очевидно. Санкции СНБО вряд ли могут привести к эскалации конфликта на Донбассе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8350 Знать бы- кто именно остановил винственного дедушку! Стало бы интересней жить. Санкции СНБО вряд ли могут привести к эскалации конфликта на Донбассе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6467
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12.03.2021 16:58 Відповісти
Виробництво гелікоптерів в Одесі: у комітеті говорять про Southwest Florida Aviation

У комітеті Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки в питанні виробництва гелікоптерів в Одесі говорять про марку Southwest Florida Aviation.
Про це повідомляє Мілтарний.
Презентація пропозиції щодо проекту виробництва вертольотів та залучення інвестицій в Україну відбулась учора 11 березня 2021 року.

Пресслужба Державного концерну «Укроборонпром» повідомила, що на старті йдеться про цивільну версію транспортно-пасажирських гелікоптерів середнього класу серії SW.
Вертоліт можна використовувати як транспортний, пожежний, рятувальний, санітарний тощо.
Відео з розгляду питання виробництва гелікоптерів: https://mil.in.ua/uk/news/vyrobnytstvo-gelikopteriv-v-odesi-u-komiteti-govoryat-pro-southwest-florida-aviation/
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12.03.2021 17:01 Відповісти
Пора отправить старого комуняку на заслуженную пенсию, или не пачкать ветку старческими высерами.
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12.03.2021 17:20 Відповісти
Ті санкції - посміховисько і піар. А тобі старий ворон так і кортить здати Україну ворогу?
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12.03.2021 17:57 Відповісти
 
 