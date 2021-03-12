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Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху і водіння у п'яному вигляді

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Авто

Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху і водіння у п'яному вигляді

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху" № 1231-IX, який Верховна Рада прийняла 16 лютого 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Підкреслюється, що закон посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, збільшено штрафи за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, а також за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право водіння.

Також посилюється адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом.

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"Крім того, посилено відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння. Також документ дає змогу поліцейським використовувати засоби відеозапису, з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення", - підкреслюється в повідомленні .

Законом передбачається можливість зупинки транспортного засобу поліцейським для огляду водіїв з використанням спецзасобів для перевірки на стан сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Закон также предусматривает возможность остановки транспортного средства полицейским для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. - без причины? Жить стало лучше, жить стало веселе...
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12.03.2021 17:13
+7
Так що, у Арахамії права відберуть сьогодні за героїчне паркування?
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12.03.2021 17:15
+5
ну дайте - дайте йому ще чимось попіаритись ... Немає нічого страшнішого ніж ЧЕКАТИ ( на кіно про себе особливо)
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12.03.2021 17:09
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В Україні багато різних законів ,але не всі вони виконуються і порушників незавжди карають !!!)))
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12.03.2021 17:09 Відповісти
ну дайте - дайте йому ще чимось попіаритись ... Немає нічого страшнішого ніж ЧЕКАТИ ( на кіно про себе особливо)
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12.03.2021 17:09 Відповісти
Закон также предусматривает возможность остановки транспортного средства полицейским для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. - без причины? Жить стало лучше, жить стало веселе...
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12.03.2021 17:13 Відповісти
Так що, у Арахамії права відберуть сьогодні за героїчне паркування?
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12.03.2021 17:15 Відповісти
по фоткам паркування і номери видно, вже можна штраф виписати.
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12.03.2021 17:20 Відповісти
только бухой может так парковаться
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12.03.2021 22:32 Відповісти
ошибаешься, еще и крутьіми яйцами власти. Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху і водіння у п'яному вигляді - Цензор.НЕТ 3420
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12.03.2021 22:48 Відповісти
Не, будут штрафовать пешеходов за переход дороги мимо пешеходного перехода. Ох и хитрюга этот дурахамия.
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12.03.2021 17:22 Відповісти
Якщо ті права є. Вони оленям не видаються.
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12.03.2021 19:28 Відповісти
Тобто на вєлік, воно тепер точно не сяде
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12.03.2021 17:31 Відповісти
невже для прокурорів судей та депутатів також...
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12.03.2021 17:33 Відповісти
Все для людей Дякую,я запам'ятав.
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12.03.2021 18:02 Відповісти
Лучше бы увеличили штрафы за парковку на тротуарах (без соблюдения правил) и парковку на газонах.
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12.03.2021 18:22 Відповісти
Гарна новина для патрульних - виростуть хабарі.
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12.03.2021 19:41 Відповісти
Бред, кто писал эту статью? Какой закон? Номер? Какая остановка для проверки на опьянение? Что такое 1231-lX? Нет такого закона.
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12.03.2021 19:45 Відповісти
Будет, не переживай...
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12.03.2021 22:32 Відповісти
ЗАКОН 2695, АКТ 1231-IX.Похоже у кого-то переписали с ошибками.
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12.03.2021 20:09 Відповісти
Чого тільки не буває.
За повідомленням ВВС: На території авіаційної військової частини у Василькові під Києвом автомобіль врізався у щойно модернізований літак. за кермом автомобіля Volkswagen Touran на литовських номерах був виконувач обов'язків інженера другої ескадрильї військової частини. В крові виявили 0,2 проміле алкоголю. https://www.bbc.com/ukrainian/news-56375468
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12.03.2021 20:29 Відповісти
Читаю коментарі, і знов той самий висновок роблю, переважна більшість дозписувачів вважають що це одназначно "зрада"! Противсіхи, чи члени групи "сивочолого гетьмана", або иі хто сумує за януковичем, ви що з глузду з'їхали? Як когось зіб'ють чи п'яний за кермом, то ви кричите, що треба жорскіші закони, як їх приймають, то кричите, що утискання прав і піар! Ви хочь щось позитивного, колись в житті бачите, чи тільки гівно на вентилятор кидати взмозі?
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12.03.2021 21:10 Відповісти
вопрос в том, что если законы не исполняются и неотвратимость наказания отсутствует, то хоть как законы ни ужесточай - это пшик
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12.03.2021 22:37 Відповісти
подписал - прекрасно... НО... г.зеленский вопрос - остановили, сказали дунуть, дунул, сказали - промилле... говорю - нет... достаю свой тестер - ноль... к врачу - ноль... как будут наказаны полицаи?
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12.03.2021 23:50 Відповісти
И по новому закону тоже полицейские будут спрашивать у смертельно пьяного водителя разрешения на проверку его трезвости? И пьяный судья, вывалившись из-за руля будет бить и оскорблять полицейских, угрожать им , будет трясти своим удостоверением ? И это останется безнаказанным? Для кого ужесточили закон и наказания? Для гужевого транспорта и для инвалидных самоходных колясок?
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13.03.2021 12:18 Відповісти
А если водило под другим кайфом? Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху і водіння у п'яному вигляді - Цензор.НЕТ 5012
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13.03.2021 16:29 Відповісти
Кто вам сказал что у них будет право без причины останавливать чтобы проверить водителя?, Перечитайте законопроект с поправками последними
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13.03.2021 20:00 Відповісти
 
 