Зеленський і Нетаньяху обговорили можливість подорожей між Україною та Ізраїлем за паспортами вакцинації

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність розгляду ініціативи відновлення поїздок між Україною та Ізраїлем за "зеленими паспортами".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Дякую Нетаньяху за готовність сприяти у пришвидшенні постачання вакцини проти COVID-19. Бажаю ізраїльському народу міцного здоров'я. "Зелені паспорти" можуть відновити авіаподорожі між Україною та Ізраїлем. Ми готові обговорювати цю ініціативу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що Україна поки не розглядає питання введення міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації.

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