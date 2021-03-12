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Зеленський і Нетаньяху обговорили можливість подорожей між Україною та Ізраїлем за паспортами вакцинації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський і Нетаньяху обговорили можливість подорожей між Україною та Ізраїлем за паспортами вакцинації

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність розгляду ініціативи відновлення поїздок між Україною та Ізраїлем за "зеленими паспортами".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Дякую Нетаньяху за готовність сприяти у пришвидшенні постачання вакцини проти COVID-19. Бажаю ізраїльському народу міцного здоров'я. "Зелені паспорти" можуть відновити авіаподорожі між Україною та Ізраїлем. Ми готові обговорювати цю ініціативу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що Україна поки не розглядає питання введення міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації.

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Зеленський і Нетаньяху обговорили можливість подорожей між Україною та Ізраїлем за паспортами вакцинації 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Зеленскому можно и по ветеринарному паспорту.
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12.03.2021 17:00
+12
Тобто ізраїльтяни мають вакцинацію практично поголовно, в Україні по-факту вакцинування ще навіть не починалось.
В результаті iзраїльтяни без проблем в'їжджатимуть в Україну, а українці в Ізраїль ні.

Питання. Нафіга нам такий договір?
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12.03.2021 17:14
+7
Еврей их Израиля тут уже не зря тусуется, скоро вопрос о воровстве земли подниматься будет.
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12.03.2021 17:11
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Зеленскому можно и по ветеринарному паспорту.
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12.03.2021 17:00 Відповісти
А у 2030-му ще будуть Нетаньяху й Зеленський при владі? Таке враження що усі друзі уХйла вийшли на зв"язок з буратінкою у нелегкі для нього часи.
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12.03.2021 17:03 Відповісти
Це лише "обговорили можливість". Отже потомок Авраама з Ізраїлю послав потомка Ісаака з Україна на.. в... до... Послав, одним словом.
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12.03.2021 17:37 Відповісти
какого года фото, с ни в западло обычному украинцу здороваться
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12.03.2021 17:03 Відповісти
то есть в ростов путешествовать не хочеш? Надеешся таки на Израиль.
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12.03.2021 17:04 Відповісти
він й з Австрією сьогодні спілкувався ...
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12.03.2021 17:07 Відповісти
12.03.21 17:03 Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZenecaМендель повинна йому новини читати , скільки країн відмовляютья навіть від вакцини не індійсько варіанту , яку ****** ЗЕ Україні...
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12.03.2021 17:05 Відповісти
Самый любимый президент у Зебила и Порошенко. Век бы лобызались.
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12.03.2021 17:06 Відповісти
А как же ! От Нанантьяху Родиной пахнет!
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12.03.2021 20:52 Відповісти
Короче, Нетаньяху зелю послал.
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12.03.2021 17:07 Відповісти
Зеля наверное увеличил пенсию пенсионерам выехавшим в Израиль на ПМЖ. Надо было же похвастаться, ещё раз ручками пожаться.
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12.03.2021 20:54 Відповісти
Батон хлеба в Израиле стоит 2-5 долларов. На сколько батонов хватит здесь гигантской украинской пенсии? 30 долл. - газ, 100 долл - электричество, 25 долл - вода. А есть ещё и платежи за вывоз мусора, городской налог. Кто снимает квартиру - добавь 1000 долл на съём. Всё в месяц. Разбагатеют пенсионеры у нас от украинской пенсии, складывать деьги замаются.
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12.03.2021 22:46 Відповісти
Судя по фотке,зеля его за ногу хотел схватить ...и волочиться по полу
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12.03.2021 17:08 Відповісти
Брехня! Вовке вставили фитиль за стадион.
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12.03.2021 17:09 Відповісти
Еврей их Израиля тут уже не зря тусуется, скоро вопрос о воровстве земли подниматься будет.
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12.03.2021 17:11 Відповісти
Тобто ізраїльтяни мають вакцинацію практично поголовно, в Україні по-факту вакцинування ще навіть не починалось.
В результаті iзраїльтяни без проблем в'їжджатимуть в Україну, а українці в Ізраїль ні.

Питання. Нафіга нам такий договір?
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12.03.2021 17:14 Відповісти
По темпам вакцинации политики из 95 квартала подняли Украину на данный момент на 95 место в мире и это не шутка (((
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12.03.2021 17:19 Відповісти
шоп ты скыс разом зи свойим хытрым наротом...
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12.03.2021 17:17 Відповісти
біометричний можна не брати?
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12.03.2021 17:20 Відповісти
Только в Украине паспорта вакцинации появятся может быть через год, а в Израиле они уже вчера.
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12.03.2021 17:27 Відповісти
У ва между словами через и год цифра 50 выпала )
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12.03.2021 17:29 Відповісти
Шмаркля поехало просить Не Танюху, чтоб вступился, в случае наезда американцев за предательство по вагнеровцам в пользу паРашки. На самом деле это не шутка и грозит Зечмошнику импичмент и реальный срок...или как с Каддафи.
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12.03.2021 17:28 Відповісти
Тю...а кому потрібно туди їхати крім зелю?
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12.03.2021 17:32 Відповісти
Так пейсатые же не признают ту вакцину для паспорта которую колят украинцам !? Зеленский и Нетаньяху обсудили возможность путешествий между Украиной и Израилем по паспортам вакцинации - Цензор.НЕТ 9253
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12.03.2021 17:36 Відповісти
Ну вот самый наиглавнейший вопрос решен а остальное ( война, тарифы и т.д.) по херу мороз!!!! Скоро кибуци будем в стране открывать, что-бы евреи не голодали!!!!!! Ну и выбрали идиота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.03.2021 17:38 Відповісти
"зеленые израильские паспорта о вакцинации" против " украинских зеленых квартальных "шуток
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12.03.2021 17:39 Відповісти
2жи2
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12.03.2021 17:43 Відповісти
Проблема в том, что пару дней назад Израиль заявил, что он не признает то, что полиграфист привез из Индии за вакцину. А тех вакцин, которые признает Израиль, у нас нет. По этому поехать на свою историческую родину в Израиль сможет только правящая верхушка страны. Зато ЗЕ попиарился...
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12.03.2021 17:44 Відповісти
Та ніхто туди не ломиться в цей Ізраїль, а зелю і без вакцинації заберуть, і рояль безкоштовно дадуть.
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12.03.2021 18:14 Відповісти
Израиль не признает тот шмурдяк, которым нас вакцинируют. И похоже, Нетаньяху так и отказался признавать, но обещал помочь с другой вакциной. Зеленский и Нетаньяху обсудили возможность путешествий между Украиной и Израилем по паспортам вакцинации - Цензор.НЕТ 7205
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12.03.2021 17:47 Відповісти
З Ізраїлем треба розірвати дипломатичні стосунки і більше до цього питання ніколи не повертатися. Чому президент й досі не розірвав стосунки з цією гнилою країною???
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12.03.2021 18:11 Відповісти
Кому гнила, кому квітуча.
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12.03.2021 18:30 Відповісти
хорошо. правильно.
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12.03.2021 20:00 Відповісти
Просто обсудили?!
Это все равно, что просто членом по клавишам...
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12.03.2021 20:45 Відповісти
 
 