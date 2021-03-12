Зеленський і Нетаньяху обговорили можливість подорожей між Україною та Ізраїлем за паспортами вакцинації
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Президент Володимир Зеленський заявив про готовність розгляду ініціативи відновлення поїздок між Україною та Ізраїлем за "зеленими паспортами".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Дякую Нетаньяху за готовність сприяти у пришвидшенні постачання вакцини проти COVID-19. Бажаю ізраїльському народу міцного здоров'я. "Зелені паспорти" можуть відновити авіаподорожі між Україною та Ізраїлем. Ми готові обговорювати цю ініціативу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що Україна поки не розглядає питання введення міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації.
Топ коментарі
+12 mrSmith
показати весь коментар12.03.2021 17:00
+12 HappyLand
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+7 Виктор Потоцкий c0ec5c80
показати весь коментар12.03.2021 17:11
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В результаті iзраїльтяни без проблем в'їжджатимуть в Україну, а українці в Ізраїль ні.
Питання. Нафіга нам такий договір?
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