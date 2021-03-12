Суд заарештував $3 млн екстопа "ПриватБанку" Яценка та корпоративні права його цивільної дружини (оновлено). ДОКУМЕНТ
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Євгенія Кривенко живе з Володимиром Яценком цивільним шлюбом. Раніше ЗМІ повідомляли, що екстоп "Привату" переписав на неї корпоративні права - свої частки в декількох компаніях.
Рішення винесла Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Його копія є в розпорядженні Цензор.НЕТ.
Так, суд заарештував депозитний рахунок, на якому лежать $3 млн, які належать Яценку, а також корпоративні права його цивільної дружини Кривенко в 3 компаніях загальною сумою 411 280 грн.
Таким чином Апеляція ВАКС частково задовольнила клопотання САП.
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо" писав про те, що колишній заступник голови правління "ПриватБанку" Володимир Яценко ввечері 22 лютого і впродовж дня 23 лютого переписав на цивільну дружину і дочку десятки мільйонів гривень, якими володів через частки в компаніях.
Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.
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так же как и бабло фирташа и бабло бойки .
ирония в том что порохоботы только и за беню трындят. им он бельмо в глазу. а других в упор невидят.
загадаю вам загадку.
кто самый богатый олигарх
1) тот кто был на госслужбе более 20 лет ( порошенко)
2) тот кто славиться облгазами и рубил бабло на газе ( фирташ)
3) прославляемый вами беня )
3 ляма сюда.и 3 лярда бенЕ в карман.зеленое быдло схавает
спасибо тебе за новый компьютер, и сделай пожалуйста так, что бы в 2021 году все активы, деньги, имущество, ценные бумаги Каломойского вернулись в государственный бюджет Украины, а сам Каломойский с его бандой сели в американскую тюрьму на три пожизненных срока, и что бы моя соседка-бабуля под 70 лет, получала пенсию 7 000 грн..
или мало?
- у кого именно украли эти деньги?
- кто мог положить 5,5 млрд $ в Приват?