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Приватбанк (685) Антикорупційний суд (1105) Яценко Володимир (22)

Суд заарештував $3 млн екстопа "ПриватБанку" Яценка та корпоративні права його цивільної дружини (оновлено). ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд заарештував $3 млн екстопа

Євгенія Кривенко живе з Володимиром Яценком цивільним шлюбом. Раніше ЗМІ повідомляли, що екстоп "Привату" переписав на неї корпоративні права - свої частки в декількох компаніях.

Рішення винесла Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Його копія є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Так, суд заарештував депозитний рахунок, на якому лежать $3 млн, які належать Яценку, а також корпоративні права його цивільної дружини Кривенко в 3 компаніях загальною сумою 411 280 грн.

Таким чином Апеляція ВАКС частково задовольнила клопотання САП.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо" писав про те, що колишній заступник голови правління "ПриватБанку" Володимир Яценко ввечері 22 лютого і впродовж дня 23 лютого переписав на цивільну дружину і дочку десятки мільйонів гривень, якими володів через частки в компаніях.

Читайте також: Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу захисту щодо скасування запобіжного заходу колишньому першому заступнику глави правління "Приватбанку" Яценку, - САП

Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.

Суд заарештував $3 млн екстопа ПриватБанку Яценка та корпоративні права його цивільної дружини (оновлено) 01
Суд заарештував $3 млн екстопа ПриватБанку Яценка та корпоративні права його цивільної дружини (оновлено) 02
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Топ коментарі
+11
А бенины лярды сцыкотно арестовать..!? Нашли какого то козла отпущения, хотя, хоть что то..
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12.03.2021 18:41
+7
ахахахах аж '3 ляма' это галимая показуха...в полной договорнике с Беней!
3 ляма сюда.и 3 лярда бенЕ в карман.зеленое быдло схавает Суд арестовал $3 млн экс-топа "ПриватБанка" Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено) - Цензор.НЕТ 4809
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12.03.2021 19:37
+5
любимый Боженька!.
спасибо тебе за новый компьютер, и сделай пожалуйста так, что бы в 2021 году все активы, деньги, имущество, ценные бумаги Каломойского вернулись в государственный бюджет Украины, а сам Каломойский с его бандой сели в американскую тюрьму на три пожизненных срока, и что бы моя соседка-бабуля под 70 лет, получала пенсию 7 000 грн..
Суд арестовал $3 млн экс-топа "ПриватБанка" Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено) - Цензор.НЕТ 253
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12.03.2021 19:39
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А бенины лярды сцыкотно арестовать..!? Нашли какого то козла отпущения, хотя, хоть что то..
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12.03.2021 18:41 Відповісти
Ха! Бєню! Бєня, якщо захоче, завтра сам Зеленського заарештує.
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12.03.2021 19:36 Відповісти
Там можуть вийти на те, як Бєня вкрадені гроші в "Квартал" вкладав.
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12.03.2021 22:09 Відповісти
так их порошенко 3 года арестовал забрал и вернул))))
так же как и бабло фирташа и бабло бойки Суд заарештував $3 млн екстопа "ПриватБанку" Яценка та корпоративні права його цивільної дружини (оновлено) - Цензор.НЕТ 2970.

ирония в том что порохоботы только и за беню трындят. им он бельмо в глазу. а других в упор невидят.

загадаю вам загадку.

кто самый богатый олигарх
1) тот кто был на госслужбе более 20 лет ( порошенко)

2) тот кто славиться облгазами и рубил бабло на газе ( фирташ)

3) прославляемый вами беня )
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12.03.2021 23:19 Відповісти
Засмотрим.
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12.03.2021 19:36 Відповісти
ахахахах аж '3 ляма' это галимая показуха...в полной договорнике с Беней!
3 ляма сюда.и 3 лярда бенЕ в карман.зеленое быдло схавает Суд арестовал $3 млн экс-топа "ПриватБанка" Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено) - Цензор.НЕТ 4809
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12.03.2021 19:37 Відповісти
любимый Боженька!.
спасибо тебе за новый компьютер, и сделай пожалуйста так, что бы в 2021 году все активы, деньги, имущество, ценные бумаги Каломойского вернулись в государственный бюджет Украины, а сам Каломойский с его бандой сели в американскую тюрьму на три пожизненных срока, и что бы моя соседка-бабуля под 70 лет, получала пенсию 7 000 грн..
Суд арестовал $3 млн экс-топа "ПриватБанка" Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено) - Цензор.НЕТ 253
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12.03.2021 19:39 Відповісти
ё№нулся что-ли?
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12.03.2021 21:05 Відповісти
что тебя смущает, три пожизненных срока для Каломойского с его бандой, в американской тюрьме?..
или мало?
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12.03.2021 21:10 Відповісти
какие смешные санкции, нада их умножить на 1000 так что бы на калькуляторе цифр не хватило, вот тогда даааа, а сейчас не, маловато, маловато будет.
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12.03.2021 19:49 Відповісти
А что с гудком и его замками в европах? Загадил екологию в крупных городах и сваливает со своим выводком.
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12.03.2021 19:52 Відповісти
3 млн это для нас много...а для таких полубохов...одна не новая тачка ...мизер...
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12.03.2021 19:57 Відповісти
Надумались...Він вже всі актитиви переписав.
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12.03.2021 20:04 Відповісти
До 2017 года было украдено 5,5 млрд $ из Привата!
- у кого именно украли эти деньги?
- кто мог положить 5,5 млрд $ в Приват?
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12.03.2021 20:24 Відповісти
Яценко, срочно ! Срочно звонить Микитасю и уточнить сумму заноса за "выход". На данный момент это - самый надежный "адвокат".
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12.03.2021 20:27 Відповісти
Хорошо же вас, зелень, вжарили!
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12.03.2021 20:35 Відповісти
А Дубілета, який 20 років був головою правління Приватбанку і який є спільником Бєні, проти нього не достатньо доказів?
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12.03.2021 20:53 Відповісти
 
 