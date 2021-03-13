СБУ почала розслідувати факт державної зради під час підписання та ратифікації "харківських угод" у 2010 році
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Головне слідче управління Служби безпеки України почало досудове розслідування щодо посадових осіб органів державної влади за фактом вчинення державної зради в 2008-2010 роках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомили агентству в пресцентрі СБУ, слідчі вивчають, зокрема, обставини підготовки і підписання 21 квітня 2010 року "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту і процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради.
За попередніми даними слідства, підписання цього документа призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим у 2014 році.
Нагадаємо, раніше РНБО доручила СБУ перевірити, чи немає державної зради в діях 236 депутатів, які в 2010 році підтримали ратифікацію "харківських угод". З переліком депутатів можна ознайомитися тут.
Будь ласка, зачекайте...
Определенные виды преступлений - НЕ ИМЕЮТ СРОКОВ ДАВНОСТИ ! и ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССЛЕДОВАНЫ И ДОВЕДЕНЫ ДО КОНЦА - не зависимо от того "хватит ли тюрем", "не буде кому розслідувати справи" и т.д. !!!
Наказание за преступление должно быть неминуемым !!!
"Бо усі слідчі будуть зайняті колупанням в гіпотезах та припущеннях мотивів десятирічної чи двадцятирічної давнини." - это не гипотезы ! Давно не секрет КАК решают вопросы "как проголосовать" - там ни сил ни времени на сбор доказательств много не потребуется ! Достаточно иметь волю и желание !
Во вторых - вы предлагаете всех простить и ничего не делать ?
ну тогда сидите ровно и не мешайте, когда делают другие !
Вы не понимаете о чем рассуждаете... Конституция говорит о "голосовании"... А я говорю о "предварительном сговоре !!! Вы что действительно не понимаете разницы !?
И само "голосование" должно рассматриваться , как попытка преступником придать вид законности своим преступным действиям !
А ЭТО по Конституции - не освобождает их от уголовной ответственности !
16 червня 2020 року Демченко, який був на той момент радником президента Володимира Зеленського, перейшов на роботу до РНБО. Зараз він займає посаду першого заступника секретаря РНБО Данілова, який і оголосив про розслідування факту підписання "Харківських угод".
А ЧОГО ЦЕ Зе КЛОУН СТАВ ТАКИМ ПРИНЦИПОВИМ ПАТРІОТОМ ЗА
"ХАРКІВСЬКІ УГОДИ" ?
А ЦЕ ТОМУ ЩОБ ВСІ ЗАБУЛИ ЯК ВІН ЗДАВ ВБИВЦЬ ВОЯКІВ УКРАЇНИ
НА ДОНБАСІ КРЕМЛЮ, ЩОБ ВІДВЕСТИ УВАГУ ВІД "ВАГНЕРГЕЙТУ"
Як клоун тільки вляпається, так швидко і шукає чим би від своєї державної
зради відвести увагу всієї України і всього світу. ТИПУ Є ЗРАДНИКИ І
БІЛЬЩІ ЗА МЕНЕ
Це було 17 травня 2010 року під Києвом - Володимир Ар'єв
https://facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4161028573959967
Значит так, терпеть манипуляции относительно того, поддержал ли Порошенко на словах Харьковские соглашения или нет - не стану.
Во-первых, еще раз повторюсь: Порошенко высказывался не в поддержку данного документа в 2010 году, а четко говорил, что эти соглашения дали возможность пересмотреть цену на газ, которая была для Украины несправедливой! Это раз.
Два - в том же самом интервью и в последующих, он сомневался в необходимости продолжать базирование ЧФ России на территории АРК на целых 25 лет, поддав сомнению «мирные» намерения России.
Кроме того, после 2013 года, мир вокруг нас и мир в нас самих кардинально был изменен, перевернулся, и именно Президент Порошенко после 2014 года приложил колоссальные усилия для обеспечения обороны Украины от русской агрессии и для переориентации украинской экономики на Евросоюз.
Еще раз. Никто из критиковавших сейчас его, и тысячной доли не сделал для укрепления украинской обороны от варваров и возрождения современных ВСУ, и, что не менее важно, обретения энергонезависимости от РФ, как сделал Порошенко и его команда.
( на фото первый заместитель секретаря СНБО Украины Руслана Демченко)
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«Это на самом деле очень, ооочень смешная новость. Секретарь СНБО Алексей Данилов ищет, как же "появились" Харьковские соглашения и хочет наказать тех, кто за них голосовал в ВР. Так для господина Данилова есть простой совет: оглянитесь! ВОТ ЖЕ ОН, РЯДОМ С ВАМИ - ТОТ, КТО ПИСАЛ ЭТИ СОГЛАШЕНИЯ! Это ваш первый заместитель, непотопляемый Руслан Михайлович Демченко.
В 2010 году Демченко отвечал за российское направление в МИД в ранге заместителя министра. В конце года, благодаря особо важным заслугам, его даже повысили до «первого зама». Но кураторство над направлением РФ он сохранил и в этой должности, хотя им не ограничивался. Его, непотопляемого, не люстрировали и при Порошенко. Но еще более странным стало то, что этот бесценный кадр остался «в обойме» и после отставки Порошенко. В администрации Зеленского он так же продолжил «договариваться с россиянами», и попытался курировать «минское» направление, то есть прямые переговоры по Донбассу. Но в конце концов его оттуда подвинули, Зеленский уволил его с должности своего советника и … назначил на должность первого заместителя секретаря СНБО. То есть «тот, кто умеет договариваться с россиянами» превратился в того, кто курирует работу украинских спецслужб…
Что происходит? Я не знаю. Может, в СНБО думают по принципу «чтобы ловить бандитов, надо мыслить как бандит». Может - просто не думают.
Но пока покупаю попкорн и жду, чтобы Совбез пошел дальше и выступил за расследование голосования не только за Харьковские соглашения, но и за решения правительства отказаться от Соглашения об ассоциации в ноябре 2013 году. Там наш херой также не остался в стороне". - пишет журналист Сергей Сидоренко.
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