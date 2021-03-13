СБУ почала розслідувати факт державної зради під час підписання та ратифікації "харківських угод" у 2010 році

Головне слідче управління Служби безпеки України почало досудове розслідування щодо посадових осіб органів державної влади за фактом вчинення державної зради в 2008-2010 роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомили агентству в пресцентрі СБУ, слідчі вивчають, зокрема, обставини підготовки і підписання 21 квітня 2010 року "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту і процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради.

За попередніми даними слідства, підписання цього документа призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим у 2014 році.

Читайте також: Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук

Нагадаємо, раніше РНБО доручила СБУ перевірити, чи немає державної зради в діях 236 депутатів, які в 2010 році підтримали ратифікацію "харківських угод". З переліком депутатів можна ознайомитися тут.