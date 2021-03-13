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Організаційну структуру окупаційних військ на Донбасі російський Генштаб запозичив у "Waffen SS", - Турчинов

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Організаційну структуру окупаційних військ на Донбасі російський Генштаб запозичив у

Російські окупаційні війська, які протистоли нам на Донбасі, складалися з трьох частин. Перша частина – це були регулярні російські військові підрозділи. Друга – була побудована за принципом "Waffen SS", який Генеральний штаб РФ запозичив у нацистської Німеччини. Ці підрозділи формувалися з колаборантів, але на командних посадах були кадрові російські офіцери. Третя складова була найбільш небезпечною – це професійні вбивці-найманці, представники приватних військових компаній.

Про це розповів екссекретар РНБО, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, солдати з перекинутих на Донбас регулярних військових частин РФ не були вмотивовані, воювали за наказом. "Потрапляючи до полону, розповідали все, що знають і не знають", – додав Турчинов.

"Друга складова, яка і зараз активно використовується під час війни на сході України, комплектувалась російським Генеральним штабом за схемою "Waffen SS", коли військові підрозділи складаються з місцевого кримінального елементу, безробітних колаборантів, а на командних посадах перебувають російські кадрові офіцери", – пояснив керівник Центрального штабу ЄС, додавши, що ці підрозділи, як і регулярні війська, підпорядковані 8-ій армії Південного військового округу РФ, але мали погану дисципліну та дуже низький професійний рівень.

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Щодо третьої складової окупаційних військ, екссекретар РНБО України назвав її найбільш небезпечною – "це так звані найманці – представники приватних військових компаній". "Технологія залучення до бойових дій ПВК відпрацьовувалася росіянами в Україні, і після цього активно використовувалася в Сирії та в інших гарячих точках", – сказав він, наголосивши, що це професійні вбивці, які пройшли військову службу та спецпідготовку. "Їх озброювала російська армія, а фінансували через приватні військові компанії, на кшталт ПВК "Вагнера" російського мільярдера Пригожина. Вони були вмотивовані вбивати, тому що за кожного вбитого українця, за кожен збитий літак чи гелікоптер, за кров і сльози українців, вони отримували додаткову винагороду. За ці вбивства вони також отримували державні нагороди від Путіна. Це були найбільш небезпечні, жорстокі і професійно підготовлені військові злочинці", – сказав Олександр Турчинов, коментуючи зрив спецоперації із затримки "вагнерівців".

"Наші військові розвідники провели унікальну спецоперацію щодо знаходження, документування, локалізації в одному місці та забезпечення затримання військових злочинців, які безпосередньо відповідають за збиття українських літаків та гелікоптерів, а також за збиття цивільного "Боїнгу" рейсу "MH-17". Але зрада у вищих ешелонах влади призвела до того, що замість того, щоб опинитися в українських в’язницях, найманці без проблем, неушкодженими повернулися до Росії, де їх і надалі будуть використовувати для вбивств, у тому числі, і на Сході нашої країни", - наголосив екссекретар РНБО України.
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Топ коментарі
+18
Та понятно: )(уйло - *************.
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12.03.2021 18:55
+18
І тут вкрали тупорилі фєдєрасти!
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12.03.2021 18:57
+15
ги) Пастор адский троль.
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12.03.2021 18:57
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Та понятно: )(уйло - *************.
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12.03.2021 18:55 Відповісти
Нє нАдА, он прАзрєл, так же як і Кравчук в свій час Організаційну структуру окупаційних військ на Донбасі, російський Генштаб запозичив у "Waffen SS", - Турчинов - Цензор.НЕТ 5844
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12.03.2021 19:23 Відповісти
Р - резервация
Н - на основе чего вывод что они народные?
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12.03.2021 19:32 Відповісти
І тут вкрали тупорилі фєдєрасти!
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12.03.2021 18:57 Відповісти
ги) Пастор адский троль.
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12.03.2021 18:57 Відповісти
О том же сразу подумал.))
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12.03.2021 19:01 Відповісти
рекомендую подивитися все ж таки повну версію нової передачі авторства Юрія Луценка. Луценко - надзвичайно харизматичний ведучий, з досвідом журналістської діяльності
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12.03.2021 19:02 Відповісти
Все вірно-це ж кацапофашисти.
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12.03.2021 19:02 Відповісти
Организационную структуру оккупационных войск на Донбассе российский Генштаб позаимствовал у "Waffen SS", - Турчинов - Цензор.НЕТ 1613
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12.03.2021 19:03 Відповісти
Украинское государство не способно обеспечить собственных граждан, в том числе и офицеров, уехавших из Донбасса и Крыма, работой и достойной жизнью. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил недавно уволенный замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Примеров неуспешной борьбы собственного государства за разум и сердце собственного народа у нас достаточно. Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали из оккупированных территорий, а потом вернулись обратно, почему?
Потому что люди, побывшие на неоккупированной территории, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда.
Также, один из примеров не успешности, когда достаточно большое количество офицеров военно-морских сил, которые вышли из Крыма, а потом вернулись - куда?.. Уволились и вернулись в Крым, потому что им не было где жить, их тут никто не ждал, и никто не поддерживал», - резюмировал Кривонос.
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12.03.2021 20:13 Відповісти
билет на кнцерт Квартала в Горловке.
Места рядом с Безлером.
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12.03.2021 19:05 Відповісти
на Пастора касапів-мух тягне, як на мед, і все обсирати намагаються
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12.03.2021 19:11 Відповісти
тпру) Не путаем Ваффен СС - елиту, с наемными в оккупированых странах войсками.
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12.03.2021 19:08 Відповісти
Ваффены были разные, - была и например росийская дивизия Рона набраная как он описал.
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12.03.2021 19:20 Відповісти
ти, касап-провокатор, в своїй ненависті до України не затримався на фразі "Вторая была построена по принципу "Waffen SS", который Генеральный штаб РФ позаимствовал у нацистской Германии" і не зрозумів прочитаного
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12.03.2021 19:10 Відповісти
Він коли Захарченко здох, тиждень його оплакував. Навіть із сайту збирався іти, бо тут раділи смерті ;таково чєлавєка!;.
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12.03.2021 19:30 Відповісти
ну-ну... Він логін поміняв, і не раз, був Андрей Шевченко 73396fdd а також Андрей Шевченко 29aa0d51 - напівдебіл, антизебіл, сам моряк, старпом, здається...
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12.03.2021 19:45 Відповісти
Маслопуп вроде. Копает под Мариуполем.

Шо мутный то полюбе.
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12.03.2021 21:19 Відповісти
Андрію, а тобі сподобалося як Захарченко запалив сигарету і тут же придумав перднути? Кажуть кишки по всьому Донецьку на деревах висіли. Організаційну структуру окупаційних військ на Донбасі, російський Генштаб запозичив у "Waffen SS", - Турчинов - Цензор.НЕТ 6779
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12.03.2021 19:29 Відповісти
Организационную структуру оккупационных войск на Донбассе российский Генштаб позаимствовал у "Waffen SS", - Турчинов - Цензор.НЕТ 9073
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12.03.2021 19:05 Відповісти
ну если ***** слепил себя по образу и подобию адика, только ботоксного, то структура парашнофашистских войск попросту и не может быть другой ))
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12.03.2021 19:07 Відповісти
около миллиона русских сражались на стороне Гитлера
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12.03.2021 19:16 Відповісти
Молодець, Шоу!
Що там у вас в Миколаєві, сніг валить?
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12.03.2021 19:17 Відповісти
уже утихает
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12.03.2021 19:19 Відповісти
В первомайске сейчас валит
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12.03.2021 19:47 Відповісти
Кропивницький. З 17-ї і по цю пору.
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12.03.2021 20:05 Відповісти
рашистский рейх не утруждал себя особо -
путлер просто обновил методику третьего рейха, применив его к сегодняшним реалиям...
а мир, он снова цацкается и заигрывает, но уже с рашистом пуйлом, как в тридцатые годы прошлого века с таким же немецким фюрером ...
капитализм снова боится потерять свои свои деньги и жалеет их, а потеряет в итоге всё, как в 1945-м...
рашистский рейх -требует полной изоляции и полного разрыва отношений и уничтожения, без остатка и жалости, а не подпитки и вливаний в его экономику в виде покупки энергоресурсов и постройки всяких СП, деньги от которых пойдут для производства оружия и новых видов боеприпасов, чтобы потом уничтожить тех, кто покупал у него эти энерго и природные ресурсы...
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12.03.2021 19:18 Відповісти
Європа в котрий раз наступає на одні й ті ж граблі.
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12.03.2021 19:22 Відповісти
Нетути пути, есть контора, а он при ней.
С задачей сравнительно честных способов кормления от казны
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12.03.2021 19:55 Відповісти
Начебто не дурна людина, а таке часом верзе, аж гішпанський сором бере.
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12.03.2021 19:21 Відповісти
В этот раз не согласен с Пастором - тут более уместна аналогия с какими-нибудь Латышскими стрелками, что ли...
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12.03.2021 19:29 Відповісти
Латышские стрелки- личная охрана В .Ульянова получала довольствие --золотом,
царскими червонцами.
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12.03.2021 19:44 Відповісти
Згоден. У більшовиків ще китайські загони відзначилися жорстокістю.
Плакат 1919 року. Створений Харківським відділом ОСВАГ Білої армії.

Організаційну структуру окупаційних військ на Донбасі, російський Генштаб запозичив у "Waffen SS", - Турчинов - Цензор.НЕТ 4722
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12.03.2021 19:48 Відповісти
Займись делом, брат пастор
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12.03.2021 19:50 Відповісти
Фото на пам'ять з колєгами. )))

Організаційну структуру окупаційних військ на Донбасі, російський Генштаб запозичив у "Waffen SS", - Турчинов - Цензор.НЕТ 7575
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12.03.2021 20:06 Відповісти
По поводу Ваффен СС, то здесь Турчинов не совсем прав. Этнические формирования СС не создавались из криминальных элементов, хотя наверное и такие там были. Вот к примеру дивизия СС Викинг, кроме немцев, состояла из датчан, фламандцев, норвежцев, финнов, эстонцев, и даже украинцев, но воевали они не хуже чем немцы.
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12.03.2021 20:51 Відповісти
А що мали робити кацапи коли під рукою тільки кримінальний елемент? Хотіли як німці, але вийшло "как всігда".
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12.03.2021 21:19 Відповісти
 
 