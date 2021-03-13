Організаційну структуру окупаційних військ на Донбасі російський Генштаб запозичив у "Waffen SS", - Турчинов
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Російські окупаційні війська, які протистоли нам на Донбасі, складалися з трьох частин. Перша частина – це були регулярні російські військові підрозділи. Друга – була побудована за принципом "Waffen SS", який Генеральний штаб РФ запозичив у нацистської Німеччини. Ці підрозділи формувалися з колаборантів, але на командних посадах були кадрові російські офіцери. Третя складова була найбільш небезпечною – це професійні вбивці-найманці, представники приватних військових компаній.
Про це розповів екссекретар РНБО, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, солдати з перекинутих на Донбас регулярних військових частин РФ не були вмотивовані, воювали за наказом. "Потрапляючи до полону, розповідали все, що знають і не знають", – додав Турчинов.
"Друга складова, яка і зараз активно використовується під час війни на сході України, комплектувалась російським Генеральним штабом за схемою "Waffen SS", коли військові підрозділи складаються з місцевого кримінального елементу, безробітних колаборантів, а на командних посадах перебувають російські кадрові офіцери", – пояснив керівник Центрального штабу ЄС, додавши, що ці підрозділи, як і регулярні війська, підпорядковані 8-ій армії Південного військового округу РФ, але мали погану дисципліну та дуже низький професійний рівень.
Щодо третьої складової окупаційних військ, екссекретар РНБО України назвав її найбільш небезпечною – "це так звані найманці – представники приватних військових компаній". "Технологія залучення до бойових дій ПВК відпрацьовувалася росіянами в Україні, і після цього активно використовувалася в Сирії та в інших гарячих точках", – сказав він, наголосивши, що це професійні вбивці, які пройшли військову службу та спецпідготовку. "Їх озброювала російська армія, а фінансували через приватні військові компанії, на кшталт ПВК "Вагнера" російського мільярдера Пригожина. Вони були вмотивовані вбивати, тому що за кожного вбитого українця, за кожен збитий літак чи гелікоптер, за кров і сльози українців, вони отримували додаткову винагороду. За ці вбивства вони також отримували державні нагороди від Путіна. Це були найбільш небезпечні, жорстокі і професійно підготовлені військові злочинці", – сказав Олександр Турчинов, коментуючи зрив спецоперації із затримки "вагнерівців".
"Наші військові розвідники провели унікальну спецоперацію щодо знаходження, документування, локалізації в одному місці та забезпечення затримання військових злочинців, які безпосередньо відповідають за збиття українських літаків та гелікоптерів, а також за збиття цивільного "Боїнгу" рейсу "MH-17". Але зрада у вищих ешелонах влади призвела до того, що замість того, щоб опинитися в українських в’язницях, найманці без проблем, неушкодженими повернулися до Росії, де їх і надалі будуть використовувати для вбивств, у тому числі, і на Сході нашої країни", - наголосив екссекретар РНБО України.
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Н - на основе чего вывод что они народные?
«Примеров неуспешной борьбы собственного государства за разум и сердце собственного народа у нас достаточно. Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали из оккупированных территорий, а потом вернулись обратно, почему?
Потому что люди, побывшие на неоккупированной территории, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда.
Также, один из примеров не успешности, когда достаточно большое количество офицеров военно-морских сил, которые вышли из Крыма, а потом вернулись - куда?.. Уволились и вернулись в Крым, потому что им не было где жить, их тут никто не ждал, и никто не поддерживал», - резюмировал Кривонос.
Места рядом с Безлером.
Шо мутный то полюбе.
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Що там у вас в Миколаєві, сніг валить?
путлер просто обновил методику третьего рейха, применив его к сегодняшним реалиям...
а мир, он снова цацкается и заигрывает, но уже с рашистом пуйлом, как в тридцатые годы прошлого века с таким же немецким фюрером ...
капитализм снова боится потерять свои свои деньги и жалеет их, а потеряет в итоге всё, как в 1945-м...
рашистский рейх -требует полной изоляции и полного разрыва отношений и уничтожения, без остатка и жалости, а не подпитки и вливаний в его экономику в виде покупки энергоресурсов и постройки всяких СП, деньги от которых пойдут для производства оружия и новых видов боеприпасов, чтобы потом уничтожить тех, кто покупал у него эти энерго и природные ресурсы...
С задачей сравнительно честных способов кормления от казны
царскими червонцами.
Плакат 1919 року. Створений Харківським відділом ОСВАГ Білої армії.