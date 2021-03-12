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обстріл (21411) Донбас (21703)

Від початку доби найманці РФ 11 разів обстріляли українські позиції, використовуючи міномети, гранатомети і крупнокаліберні кулемети, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби найманці РФ 11 разів обстріляли українські позиції, використовуючи міномети, гранатомети і крупнокаліберні кулемети, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 12 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У передмісті населених пунктів Катеринівка і Південне, окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Старогнатівки, збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, а біля селищ Тарамчук і Піски - ще й зі стрілецької зброї.

Читайте також: Від початку доби найманці РФ чотири рази обстрілювали позиції ЗСУ в районі ООС, - Міноборони

Недалеко від населеного пункту Гнутове, найманці РФ вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а в передмісті Водяного, що на Приазов'ї - з ручних протитанкових гранатометів. На цьому ж напрямку було помічено інженерне обладнання позицій військ противника.

На дії російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці відкривали у відповідь вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає.
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Це мабуть "тиша"...........
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12.03.2021 19:06 Відповісти
так...вогняне зе/перемир"я триває...
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12.03.2021 19:08 Відповісти
пока не используют Грады-считается перемирием и тишиной.
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12.03.2021 19:16 Відповісти
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу "ПолітКлуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо та 5-му телеканалі. Прямий ефір розпочнеться сьогодні о 19:20
Ведучий та гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема новий "мирний план Банкової" щодо Донбасу та чи допоможе він Україні повернути окуповані території.
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12.03.2021 19:17 Відповісти
Набоїв, для "зеленого режиму тиші", у кацапів придостатньо.
Чи є набої у української армії, для адекватної відповіді, про яку постійно гундосить пліснява?
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12.03.2021 19:20 Відповісти
 
 