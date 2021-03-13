Редактора білоруської версії міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Івашина затримано в Гродно

У Білорусі затримали журналіста, редактора білоруської версії журналістської спільноти InformNapalm, Дениса Івашина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомляє група InformNapalm.

У повідомленні зазначається: "Увага, дуже важливо! Сьогодні в Білорусі, в м. Гродно затримали білоруського журналіста, редактора білоруської мовної версії сайту міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Дениса Івашина.

Мати Дениса - Людмила повідомила, що Дениса затримало КДБ Білорусі, зараз відбувається обшук у його квартирі. Ймовірно, затримання пов'язане з його журналістською діяльністю. Вчора, Денис давав коментарі каналу "Дотепер" на тему третьої частини свого розслідування для видання "Нови Час/Novy Čas" про колишніх бійців розформованого в Україні спецпідрозділу "Беркут", які втекли в Білорусь і продовжують розганяти протестні акції за вказівкою режиму Лукашенка.

"Затримання Дениса працівниками міліції може нести загрозу його життю та здоров'ю, тому просимо максимального розголосу від журналістів і правозахисних організацій. Також звертаємося по допомогу до Міністерства закордонних справ України та особисто Дмитра Кулеби. Звертаємо увагу МЗС України, що Денис має статус закордонного українця (Закордонний українець - це особа, яка є громадянином іншої держави, а також має українське етнічне походження або є походженням з України, тому також звертаємось до представників української діаспори в різних країнах світу, щоб надати цій події суспільного міжнародного розголосу)", - підкреслили в співтоваристві.

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