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Фракція "СН" на своєму засіданні обговорить президентський законопроєкт про відповідальність за недостовірне декларування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція

Депутатська фракція "Слуга народу" на засіданні 15 березня планує розглянути ініційований президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт про обмеження або позбавлення волі за недостовірне декларування і брехню в деклараціях (№4651).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.

"У понеділок, 15 березня, відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Депутати обговорять важливі законодавчі ініціативи, які на порядку денному пленарних засідань парламенту 16-19 березня. Серед пріоритетних - законопроєкт щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації (№ 4651)", - наголошується в повідомленні.

Також фракція має намір розглянути законопроєкти про приватизацію об'єктів великої приватизації (№4543), про вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194), про продаж землі державної і комунальної власності через електронні аукціони (№2195).

Крім того, на порядку денному - розгляд проєктів законодавчих актів про кредитування в іноземній валюті (№4475, 4398 і 4399).

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Фракция "СН" на своем заседании обсудит президентский законопроект об ответственности за недостоверное декларирование - Цензор.НЕТ 3957
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12.03.2021 20:06 Відповісти
Тобто тепер адміністративна (не кримінальна) відповідальність буде вже не з 9 мільйонів, а з одного. Мільярда?
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12.03.2021 20:08 Відповісти
Когда уже этот зебанариум закончится?! Мне уже впадло ржать с этих тупорылых дебилов, которые звутся зе-командой
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12.03.2021 20:11 Відповісти
Елозим по ушам лохората...
Відволікання уваги..
Як 144 рейхформи впопуредника...😁
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12.03.2021 20:11 Відповісти
Усовершенствованние - это типа Фракция "СН" на своем заседании обсудит президентский законопроект об ответственности за недостоверное декларирование - Цензор.НЕТ 6047
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12.03.2021 20:45 Відповісти
 
 