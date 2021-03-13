УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16980 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
7 491 15
смерть (6543) Черкащина (648) Донбас (21703) втрати (3842) Ян Осока (1424)

10 березня в районі Старогнатівки загинув старший солдат 24-го ОШБ "Айдар" 53-ї ОМБр Володимир Онопрієнко (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

10 березня в районі Старогнатівки загинув старший солдат 24-го ОШБ

У середу, 10 березня, в районі населеного пункту Старогнатівка Бойківського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, отриманого під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ, загинув старший солдат 24-го ОШБ "Айдар" 53-ї ОМБр, командир бойової машини Володимир Онопрієнко.

Про це йдеться на сторінці в фейсбуці Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Володимир Онопрієнко, 1977 року народження, - житель смт Драбів Черкаської області,

10 березня в районі Старогнатівки загинув старший солдат 24-го ОШБ Айдар 53-ї ОМБр Володимир Онопрієнко (оновлено) 01

"З сумом повідомляємо, що 10 березня в зоні проведення Операції об'єднаних Сил унаслідок обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації в районі населеного пункту Старогнатівка зазнав важкого поранення старший солдат Володимир Онопрієнко. Воїну оперативно було надано медичну допомогу, але, на жаль, врятувати його життя не вдалося.

44 річний захисник був призваний Драбівським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на військову службу за контрактом у квітні минулого року. Службу проходив на посаді командира бойової машини.

Читайте також: У 2020 році групами "Евакуація 200" з району бойових дій було вивезено 223 тіла загиблих захисників України, - Генштаб

Вдома захисника залишилися чекати матір, дружина і дочка. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна", - наголошується в повідомленні.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
10 марта в районе Старогнатовки погиб старший солдат Владимир Оноприенко - Цензор.НЕТ 5632

..
показати весь коментар
12.03.2021 20:44
+22
10 марта в районе Старогнатовки погиб старший солдат Владимир Оноприенко - Цензор.НЕТ 9264
показати весь коментар
12.03.2021 20:45
+17
10 марта в районе Старогнатовки погиб старший солдат Владимир Оноприенко - Цензор.НЕТ 1764
показати весь коментар
12.03.2021 20:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
10 марта в районе Старогнатовки погиб старший солдат Владимир Оноприенко - Цензор.НЕТ 5632

..
показати весь коментар
12.03.2021 20:44 Відповісти
10 марта в районе Старогнатовки погиб старший солдат Владимир Оноприенко - Цензор.НЕТ 9264
показати весь коментар
12.03.2021 20:45 Відповісти
RIP
показати весь коментар
12.03.2021 20:46 Відповісти
Отаке воно,зелене перемир"я!! Хлопці гинуть безкарно !!
показати весь коментар
12.03.2021 20:49 Відповісти
10 марта в районе Старогнатовки погиб старший солдат Владимир Оноприенко - Цензор.НЕТ 1764
показати весь коментар
12.03.2021 20:52 Відповісти
Боляче і сумно від таких страшних новин зі Сходу !
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
показати весь коментар
12.03.2021 20:55 Відповісти
Ще більш прикро,що ворог не отримав гідної відповіді !!!
показати весь коментар
12.03.2021 20:57 Відповісти
Всі ці безкарні жертви на совісті одного "плохиша" - Зели!
показати весь коментар
12.03.2021 21:46 Відповісти
сообщаем не с грустью, а с гневом и болью!... Светлая вечная память воину...
гореть в аду вам, москали 10 березня в районі Старогнатівки загинув старший солдат Володимир Онопрієнко - Цензор.НЕТ 5562
показати весь коментар
12.03.2021 21:10 Відповісти
10 березня в районі Старогнатівки загинув старший солдат Володимир Онопрієнко - Цензор.НЕТ 1542
показати весь коментар
12.03.2021 21:14 Відповісти
Солдат - погиб !
Президент - молчит !
показати весь коментар
12.03.2021 21:46 Відповісти
Воїни гинуть під час "зеленого перемиря", а Гідрант просто мовчить, навіть Рашку боїться назвати агресором(((
показати весь коментар
12.03.2021 22:01 Відповісти
Всього в 20 км від мого села жив. Вічна пам'ять. Герої не вмирають.
показати весь коментар
12.03.2021 22:16 Відповісти
Спи спокійно.Світла Пам"ять...
показати весь коментар
12.03.2021 23:06 Відповісти
Спочивый з миром, синку....
10 березня в районі Старогнатівки загинув старший солдат 24-го ОШБ "Айдар" 53-ї ОМБр Володимир Онопрієнко (оновлено) - Цензор.НЕТ 6131
показати весь коментар
13.03.2021 11:37 Відповісти
 
 