10 березня в районі Старогнатівки загинув старший солдат 24-го ОШБ "Айдар" 53-ї ОМБр Володимир Онопрієнко (оновлено)

У середу, 10 березня, в районі населеного пункту Старогнатівка Бойківського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, отриманого під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ, загинув старший солдат 24-го ОШБ "Айдар" 53-ї ОМБр, командир бойової машини Володимир Онопрієнко.

Про це йдеться на сторінці в фейсбуці Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Володимир Онопрієнко, 1977 року народження, - житель смт Драбів Черкаської області,

"З сумом повідомляємо, що 10 березня в зоні проведення Операції об'єднаних Сил унаслідок обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації в районі населеного пункту Старогнатівка зазнав важкого поранення старший солдат Володимир Онопрієнко. Воїну оперативно було надано медичну допомогу, але, на жаль, врятувати його життя не вдалося.

44 річний захисник був призваний Драбівським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на військову службу за контрактом у квітні минулого року. Службу проходив на посаді командира бойової машини.

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Вдома захисника залишилися чекати матір, дружина і дочка. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна", - наголошується в повідомленні.