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Правоохоронні органи (2608) патрульна поліція (1396) Арахамія (1002) штраф (706) Білошицький Олексій (114)

Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція. ФОТО

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Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція. ФОТО

Патрульна поліція оштрафувала народного депутата з фракції "Слуга народу" за паркування автомобіля на пішохідному переході біля Офісу президента в Києві.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в медіа поширювалося повідомлення про порушення ПДР, вчинене Давидом Арахамією, з натяком на непритягнення до відповідальності нібито у зв'язку з його статусом. Однак, патрульні поліцейські відреагували на це порушення - пана Арахамію притягли до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства", - написав Білошицький.

Поліцейський додав, що було складено адміністративну постанову за ч. 3 ст. 122 КУпАП. Штраф було оплачено на місці за допомогою електронного терміналу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія приїхав до президента і припаркувався просто на пішохідному переході. ФОТОрепортаж

Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція 01


Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція 02
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Топ коментарі
+22
ого...510 грн...чашка неполная чая в вельвете - на ветер ))))
Арахамия оштрафован на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 7264

...
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12.03.2021 21:16
+20
Трохи смішно навіть...Справа не в тому, що це створіння заплатило штраф...А що воно паркується , як бидлота...ЗЕбидло....
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12.03.2021 21:32
+17
Почему не эвакуировали машину с перехода?!
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12.03.2021 21:18
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Правила форума Рада форумчан
Всіх ********** треба штрафувати до початку виконання ними законів.
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12.03.2021 21:12 Відповісти
Краще:- давати срок на кічі ...
Років на 10 до вступу на держпосаду зразу.
За невиконання обіцянок, мародерство, брехливість ітп...
І в Констититуцію треба внести!
І також для Всіх держслужбовців!!
Не виконав-на кічу!
І скільки економії... аж страх і пацталом!
🤣🤣
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12.03.2021 21:25 Відповісти
ПОЛНЫЙ БРЕД В ШВЕЦИИ МИНИСТЕРКА пьяной была поймана полицией они ее по гадежету простучали база показала хто вона такая есть они в базу ее деклараций и доходов и штраф ей впарили с расчета ее зарплаты премий за вредность на должности министра в% исчислении и заплатила как миленькая тут же на месте остановки с карты банка... а на утро подала в отставку.... а у нас что ты пенсионер 1800 грн 510 грн штрафу что ты нардеп и еще тебе конвертики на 40 тысяченок зеленкой подбрасывают каждый месяц как проститутке дешевке и те же 5210 грн а почему не 51 тысяча а не 5 млн. 100 тысяч и в евро доллар??!! О! сделай такое сразу все слуги будут пешаком топать или на лесопедах 3 колесных... и у метров и маршрутках а там глядишь и обществу транспорт перепадет да трамваи новые и автобусы и метро ибо слуги будут сами ездить с такими штрафами...
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12.03.2021 21:31 Відповісти
украл у украинцев Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 7801чурбан штраф заплатил Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 3804
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13.03.2021 00:50 Відповісти
Показушники. Ещё видосик по этомуповоду запишите!!!
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12.03.2021 21:15 Відповісти
Ні, не "показуха". Так мають працювати Закони, так працюють Закони у нормальних країнах. Ви таке можете кявити на набутилкіно-скалєнвставанії? Отож... тим Українці й відрізняються від рашаРабоБидла.
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12.03.2021 22:25 Відповісти
ого...510 грн...чашка неполная чая в вельвете - на ветер ))))
Арахамия оштрафован на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 7264

...
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12.03.2021 21:16 Відповісти
ой ***...в велюре ))))) (пардон))))))
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12.03.2021 21:21 Відповісти
чашка без печєньки )))
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12.03.2021 21:37 Відповісти
нищеброды...на печеньку не нашкребли )))))
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12.03.2021 21:41 Відповісти
Да какой он там велюр. Вельвет он и есть вельвет. Хорошую кличку Вы пустили в народ!
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13.03.2021 00:04 Відповісти
там не указана единица измерения - может одна чашка, а может это один самовар или одно ведро
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12.03.2021 21:27 Відповісти
ну мне б... так 580 грн хватило б и не на одно ведро)))) и 15 грн на лимон целый )))
даже за чайничек на 3 порции (ибо лимона 3 порции) 480 грн немало...
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12.03.2021 21:40 Відповісти
Целый лимон в супермаркете не более 10 гр.
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13.03.2021 12:51 Відповісти
и я за то!
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13.03.2021 12:52 Відповісти
http://nasha-karta.ua/restaurant/velyur/menu/

ссылка для входа чтобы ознакомится с меню
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13.03.2021 03:41 Відповісти
дик ето в 19годе. а скоко щаз з учотом инфляції
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12.03.2021 22:17 Відповісти
страшно представить )))
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12.03.2021 22:23 Відповісти
а ще представ шо там...,,% за обслуживания не включен"..(на чеке написано)
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12.03.2021 23:08 Відповісти
это цена за цистерну чая, что ли?
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12.03.2021 22:41 Відповісти
наверное за заварной чайничек (гр на 400-450) скорее всего... на 3 рыльца (ибо 3 порции лимончика))))
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12.03.2021 22:47 Відповісти
недурная такая рентабельность. 3-4 ложечки чая (или 2-3 пакетика) - 580 гривен. супер!
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12.03.2021 23:18 Відповісти
Такие цены в некоторых заведениях - финансовый дресс-код, чтобы избранным не приходилось сидеть напротив обычного люда. Ведь даже человек со средним достатком вряд ли захочет платить за чай 580 грн. Вроде как ресторан для всех, но по факту только особых.
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12.03.2021 23:06 Відповісти
********!!!!! хачара смердючий!!!!!!
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13.03.2021 00:51 Відповісти
Смотрел их меню только что 100 грамм осьминога 1156 грн, паста с морепродуктами и чернилами каракатицы 1543 грн Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 1344
http://nasha-karta.ua/restaurant/velyur/menu/
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13.03.2021 03:34 Відповісти
а как тебе пол кило пиццы с морепродуктами за 2190 гривен?
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13.03.2021 15:55 Відповісти
нормально да кстати пол кило осьминога 5х1156=5780 Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 8010 короче депутатско- судейско -прокурорская столовая Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 4409
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13.03.2021 22:18 Відповісти
Як слоняки дробиняка..
🤣
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12.03.2021 21:17 Відповісти
Почему не эвакуировали машину с перехода?!
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12.03.2021 21:18 Відповісти
а у них на 2.5 тонны нет эвакуаторов Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 5718
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12.03.2021 21:28 Відповісти
Ну так есть бульдозеры!👹
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12.03.2021 21:35 Відповісти
лучше сразу арахамнию на историческую
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12.03.2021 22:23 Відповісти
я бы стекла побил на тачке..
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12.03.2021 21:18 Відповісти
Быдлячье племя. Из того же стада, что и "мама любит скорость"
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12.03.2021 21:20 Відповісти
Арахамия там что? сам на стреме стоял?? клоуны....
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12.03.2021 21:20 Відповісти
крузак минимум за пару лимонов блатной номер и стало быдло на переходе. вали в Абхазию зверек тест-драйв на ишаках проводи
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12.03.2021 21:21 Відповісти
Такий Номер на машині більше 30 тисяч коштує
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12.03.2021 21:23 Відповісти
Повага патрульним за оперативність. Так тримати.
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12.03.2021 21:23 Відповісти
Трохи смішно навіть...Справа не в тому, що це створіння заплатило штраф...А що воно паркується , як бидлота...ЗЕбидло....
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12.03.2021 21:32 Відповісти
Хламидия выводится, говорят, достаточно легко.
Главное - не "запускать" !
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12.03.2021 21:32 Відповісти
шах и мат ..
помню как Югик с больной печенью ,бувши министром МВС Украини оштрахував сина Ющенка за перевищення скорості аж на 17 гривень .це в 2009 аба 2008 році було
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12.03.2021 21:33 Відповісти
Для его 510 грн., как для простого украинца 51 копейка, хотя бы не смешили народ.
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12.03.2021 21:35 Відповісти
нет для него это как для меня 0.000051 коп
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13.03.2021 00:00 Відповісти
А соседние авто привлекли? 15 метров от перехода
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12.03.2021 21:39 Відповісти
Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 8736 .Ти шо , тож точило Бені , а інше Ахметки . НІЗЗЯ торкати , Боже збав .!! Небезпечно для здоров'я . Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 5734 .
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12.03.2021 21:48 Відповісти
цікаво, патрульний там був до поста в інеті чи після? )))
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12.03.2021 21:42 Відповісти
Гутаришь по немецкому?
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12.03.2021 22:00 Відповісти
не розумію собачу мову.
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12.03.2021 22:23 Відповісти
Варум данн унтер дойтшер IP?
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13.03.2021 00:02 Відповісти
собача мова - це російска, узькомозглику.
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13.03.2021 00:39 Відповісти
Каста неприкасаемых- кака в Индии...
Тільки наоборотчерездупу...
😁
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12.03.2021 21:57 Відповісти
510 гривен, думаю ему не смогли отдать сдачу и поэтому просто так отпустили
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12.03.2021 21:59 Відповісти
обезьянка хламидия компенсирует свой маленький рост и отсутствие мозгов - большой и бестолковой машиной. Фу ***, еще один зебил с синдромом наполеона.
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12.03.2021 22:01 Відповісти
Автопарки депутатів 2021: хто ганяє на нових Крузаках, Майбаху і Роллс-Ройсі?

https://youtu.be/iRtyRR9zCkA
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12.03.2021 22:23 Відповісти
Бадоєв молодчага! Оплески!
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12.03.2021 22:30 Відповісти
старий грузинський анекдот
їдуть два грузини у волзі, водій проїзджає перехрестя на червоне світло.
Другий питає: Гіві, а навіщо ти поїхав на червоний.
Майстер за кермом, відповідає Гіві.
На слідуючому перехресті Гіві зупиняється на зелений колір світлофора
навіщо ти зупинився-питає пасажир.
а вдруг там майстеР їде-гордо відповідає Гіві
так і Арахамія купив права в Сухумі, а їздить по києву і зупиняється де хоче. Дальше стати не хоче, далеко йти до ОП, та й мокрий бронежилет заважає, затяжкий.
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12.03.2021 22:37 Відповісти
Для чиновников штрафы должны быть минимум в 100 раз выше чем для простых граждан. При повторном нарушении на 5 лет лишать возможности занимать должности в гос. структурах!
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12.03.2021 22:47 Відповісти
Спальний район Копенгагену vs спальний район будь-якого міста України

Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 142
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12.03.2021 23:26 Відповісти
реальное фото а не фотохфейк ...в Конче Заспу поедь там дворец путлера с аквадискотккой - банальная дача против дачь в столице Киевской Руси
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13.03.2021 00:03 Відповісти
так твоё ***** получается лох в сравнении с украинскими ворами? Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 9461 Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 7560
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14.03.2021 01:16 Відповісти
А за какие деньги эта хламидия купила такую дорогую машину. А налог на роскошь эта обезьянка заплатила?
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12.03.2021 23:58 Відповісти
Зеленская увеличила свой кортеж: на какие машины пересела.
Общество / Видео 12-мар, 18:199 1 818 0
Первая леди, супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского Елена приехала на форум "Украина 30" в КВЦ "Парковый" в обновленном составе
Теперь в автоколонне Зеленской появился внедорожник прикрытия и увеличилось количество машин.
В конце осени в один из публичных мероприятий, которое проходило на Михайловской площади в Киеве, первая леди приехала на бронированном Mercedes в сопровождении сотрудников Управления госохраны на седане бизнес-класса Toyota Camry. С ней был десяток охранников и еще сотрудники УГО.
Сейчас же машины проехали несколько кварталов от Парковой аллеи до полицейского патруля, что дежурил на дороге. Движение для беспрепятственного перемещения супруги президента не перекрывали, а лишь следили за правопорядком.
Теперь личные телохранители Елены Зеленской следуют за ней на японском джипе Toyota Prado. А сотрудники госохраны пересели с Toyota Camry на Volkswagen Passat. Уточняется, что это нормальная практика, когда авто кортежа меняются в целях безопасности.
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13.03.2021 00:09 Відповісти
 
 