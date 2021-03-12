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Париж відкидає звинувачення Росії у блокуванні Україною переговорів у "нормандському форматі", - посол Франції в ООН

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Париж відкидає звинувачення Росії у блокуванні Україною переговорів у

Франція не сприймає риторику Росії про відповідальність України за невиконання рішень лідерів у Нормандському форматі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив 12 березня постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів’єр під час віртуального засідання Ради Безпеки ООН високого рівня за формулою "Арріа" "Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України".

"Ми не сприймаємо риторику Росії, яка обвинувачує Україну в тому, що ситуація зайшла у глухий кут", - заявив французький посол про нинішній стан переговорів у Нормандському форматі.

Він наголосив, що результатом переговорів у Нормандському форматі повинно стати повне відновлення суверенітету України на Донбасі.

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Французький дипломат також згадав про негативні наслідки мілітаризації Криму і регіону Чорного моря Росією, що завдає шкоди і протиправно обмежує міжнародне судноплавство.

Окрім цього, він засудив політику РФ, яка порушує права людини у Криму та призвела до погіршення ситуації на півострові через убивства, політичні ув'язнення, зникнення людей і дискримінацію за релігійними ознаками, включаючи кримських татар та україномовних людей.

"Росія повинна припинити свою політику демографічних змін на півострові", - додав постпред Франції при ООН.

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спасибо, добрый человек...
чаще уличайте рашку в брехне - и всем будет счастье...
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12.03.2021 21:43 Відповісти
наконец нашелся честный человек.
а, наш преЗЕдент хочет встречаться с каждым лидером из Нормандской компашки с глазу на глаз . шо тогда будет петь эрэфия?!
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12.03.2021 22:03 Відповісти
Париж відкидає звинувачення Росії у блокуванні Україною переговорів у "нормандському форматі", - посол Франції в ООН - Цензор.НЕТ 6308 Париж відкидає звинувачення Росії у блокуванні Україною переговорів у "нормандському форматі", - посол Франції в ООН - Цензор.НЕТ 957
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12.03.2021 22:15 Відповісти
Игра нервов в разгаре!.Московский улус надувает щёки и издаёт зловония..Украине нужно заключать с США неотложно договор о партнерстве.Украина может оказаться оказаться иглой в яйцо Кащея кремлевского.
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12.03.2021 22:25 Відповісти
щось в труфелістів - жабоїдів не складається, то афериста саркозі посадили, то макрон співає діфірамби путіну "на закате дня", то азнавури з Національних зборів вимагали визнати Азербаджан агресором, а тут посли розкладують все по полицях.Навіть рейховські раби, які ******* матюкатись в Раді безпеки своїм новим матерним "язиком" промовчали. Не порядок,однако. В 1943 році, президент Рузвельт повідомив де Голля, що Америка буде надавати допомогу Франції, яка бороться, тільки після того, як той підпише Антлантичну Хартію (відмова від колоній). Де Голль гордо відмовився. А потім де Голлю надавали по мордасах в Індокитаї, в Лівії, в Алжирі, і Франція стухла, пішла геть звідусіль. зараз щось там шупортались в Лівії, ділили з рейхом спадщину Каддафі, знову надавали вже обом. і що з ними бубочка буде обговорювати ?
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12.03.2021 22:27 Відповісти
Французы - озабоченные наблюдатели, не больше. Главное, чтобы Украина государственные кредиты брала и катера заказывала. Вице-президент позаботится.
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16.03.2021 17:14 Відповісти
 
 